Promouvoir les engagements mondiaux en matière de production à faibles émissions de carbone et de développement durable

Un rapport met en avant l'énergie propre, l'innovation et la reconnaissance des critères ESG

ZIBO, Chine, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical (« la Société »), l'un des principaux fabricants mondiaux de gants jetables, a publié son rapport 2025 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui présente les progrès réalisés en matière de réduction des émissions, d'adoption des énergies propres, d'innovation produit, de gestion de la qualité, de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociale, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable à long terme.

INTCO Medical release 2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Solar and Wind Power Generation at INTCO Medical's Manufacturing Facilities

Le rapport met en avant les efforts déployés par INTCO Medical pour intégrer le développement durable dans ses activités tout au long de la chaîne de valeur. En 2025, l'entreprise a continué à optimiser l'utilisation des ressources, à développer le recours aux énergies renouvelables et à renforcer ses pratiques de gouvernance, tout en veillant à la qualité de ses produits, à un approvisionnement responsable et au développement de ses collaborateurs.

Promouvoir une production à faible empreinte carbone

INTCO Medical a continué d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire l'impact environnemental de ses activités de fabrication. En 2025, les émissions de carbone par gant sont descendues à 18,14 grammes d'équivalent dioxyde de carbone, soit une baisse de 11,14 % en glissement annuel et de 32,5 % par rapport au niveau de référence de 2022, atteignant ainsi avant la date prévue l'objectif intermédiaire de la société, qui était de réduire ces émissions de 25 % d'ici 2030. En ce qui concerne la consommation d'eau par gant, elle a baissé à 0,20 litre, soit une réduction de 6,88 %, atteignant ainsi l'objectif fixé par l'entreprise pour 2024.

La société a également produit 12 537,23 MWh d'électricité d'origine renouvelable à partir de l'énergie solaire et éolienne. INTCO Medical vise la neutralité carbone dans ses propres activités d'ici 2050.

Soutenir une croissance durable grâce à l'innovation

L'innovation est restée au cœur de la stratégie de développement durable d'INTCO Medical. En 2025, la société a continué d'investir dans la R&D, la modernisation de ses produits et la fabrication intelligente, tout en développant ses principaux secteurs d'activité : consommables médicaux, matériel médical de rééducation et kinésithérapie.

L'entreprise a continué d'améliorer ses capacités de fabrication intelligente, y compris des lignes de production automatisées, des contrôles de procédés de précision et des systèmes numériques qui améliorent l'efficacité de la production, la cohérence des produits et l'utilisation des ressources. Elle a conservé des qualifications clés en matière d'accès au marché et des certifications de qualité pour servir ses clients dans plus de 150 pays et régions.

Renforcer la qualité, la gouvernance et la responsabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement

INTCO Medical a continué d'améliorer ses systèmes de gestion de la qualité et de gouvernance d'entreprise. La société respecte les normes de gestion de la qualité reconnues à l'échelle internationale, notamment les normes ISO 13485 et ISO 9001, et améliore en permanence ses processus internes afin de garantir la cohérence de ses produits et l'efficacité de ses opérations.

La responsabilité en matière de chaîne d'approvisionnement est également restée au cœur des préoccupations. INTCO Medical travaille avec un vaste réseau de fournisseurs et intègre des considérations de durabilité dans l'évaluation et la gestion des fournisseurs. L'entreprise vise à établir des relations transparentes, stables et mutuellement avantageuses avec les fournisseurs tout en favorisant une livraison fiable des produits pour les clients et des activités responsables dans l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Investir dans l'humain et les communautés

Le rapport met également en avant les efforts fournis par INTCO Medical en matière de développement des collaborateurs, d'inclusion au travail et d'engagement communautaire. En 2025, l'entreprise comptait 12 941 salariés, les femmes représentant 57,76 % de l'effectif, 35 % des postes de direction et 55,56 % du conseil d'administration. Le taux de couverture de la formation des salariés a atteint 100 %, avec une moyenne de 31,55 heures par salarié.

Au-delà de ses activités, INTCO Medical a continué à soutenir des initiatives dans les domaines de la santé publique, de l'éducation, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de l'aide médicale. À la fin de l'année, le montant cumulé des dons caritatifs de la société dépassait les 76,86 millions de RMB.

Récompensée pour ses progrès en matière d'ESG

INTCO Medical a obtenu plusieurs notations et distinctions ESG en 2025, notamment une notation ESG « A » attribuée par Wind, le label « Committed » d'EcoVadis pour la deuxième année consécutive, ainsi que les certifications WRAP et BSCI. Les produits de la société ont également obtenu des certifications ACV (analyse du cycle de vie) et d'empreinte carbone. La société a également été citée dans le « Sustainability Yearbook » (édition chinoise) 2025 de S&P Global en tant qu'entreprise à la plus forte progression, et figure sur la liste 2026 des leaders ESG à suivre de près établie par Bloomberg Businessweek et Green Gold.

Ces reconnaissances soulignent les progrès constants d'INTCO Medical en matière de gouvernance ESG, de fabrication responsable et de développement durable, et renforcent ainsi sa position d'acteur mondial du secteur de la santé, porté par des engagements ESG à long terme.

Le rapport ESG 2025 complet est disponible ici.