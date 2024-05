MADRID, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Beny a récemment annoncé qu'elle est devenue le sponsor officiel de la Primeira Liga. Ce parrainage couvrira les événements clés du deuxième trimestre de la compétition. L'annonce a suscité une grande attention de la part des milieux d'affaires et sportifs, car elle représente non seulement une collaboration commerciale, mais symbolise également la convergence des idéaux sportifs et environnementaux. En tant que sponsor, le logo de la marque Beny 's est mis en évidence sur les clôtures des stades, ce qui renforce la visibilité de la marque.

En tant que leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes dans le domaine des nouvelles énergies, la gamme de produits de Beny comprend, entre autres, le transport et la distribution d'énergie photovoltaïque à courant continu, la recharge intelligente des VE , et les microsystèmes d'énergie , entre autres. Avec sa mission de « favoriser les progrès sûrs du secteur des nouvelles énergies grâce à l'IA », Beny s'efforce de contribuer à la transition énergétique mondiale grâce à l'innovation technologique.

À la suite de l'annonce de Beny d'être le sponsor officiel, les experts du secteur considèrent ce partenariat non seulement comme une entreprise commerciale, mais aussi comme une déclaration puissante selon laquelle les initiatives sportives et environnementales peuvent travailler main dans la main pour promouvoir le développement durable. Le directeur général de Beny, Jundan Wang, a commenté la collaboration en ces termes : « C'est une excellente occasion d'utiliser le football comme plateforme pour diffuser l'idée de l'énergie verte à un public plus large. Nous sommes impatients de voir les joueurs réaliser des performances exceptionnelles lors des prochains matchs, tandis que Beny continue d'innover dans le domaine de l'énergie durable, stimulant ainsi la croissance de l'industrie ».

Le football est l'un des sports les plus populaires au monde, capable d'unir des personnes d'horizons divers. Ce sport correspond à notre aspiration : offrir un avenir plus durable aux consommateurs du monde entier. La Primeira Liga son intense compétition, son excellence technique et son impact profond sur les fans. En parrainant cette compétition, Beny espère sensibiliser les supporters à l'énergie verte et les encourager à adopter des pratiques durables et à contribuer à un avenir plus vert.

Le partenariat avec la Primeira Liga offre de nouvelles opportunités et possibilités aux deux parties. Cette collaboration représente une situation gagnant-gagnant, non seulement en faisant progresser le football en tant que sport, mais aussi en soutenant les efforts mondiaux en faveur d'une transition énergétique durable. Nous sommes impatients de voir l'esprit de compétition lors des prochains matchs et de voir Beny et la Primeira Liga laisser une impression durable dans leurs domaines respectifs.