Promouvoir une nouvelle norme pour la formation en néonatalogie dans toute l'Europe : Le programme de master européen en néonatologie est officiellement certifié

GENÈVE, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'École européenne de néonatologie (ESN) a annoncé aujourd'hui que son Master of Advanced Studies in Neonatology a été officiellement certifié par la Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Le programme a reçu deux distinctions : "Cours de formation continue certifié" et "Excellence en matière d'éducation numérique".

Early career investigators and senior scientists exchanging ideas at the latest ESPR Conference Paediatric Research for the Future of Children, 2026 in Geneva – fostering collaboration and knowledge sharing in European neonatal education.

En Europe, la survie néonatale et les résultats en matière de santé restent inégaux et, dans certaines régions, préoccupants. Selon le dernier rapport Euro-Peristat sur la santé néonatale, les taux de mortalité néonatale en Europe varient de moins d'un à plus de quatre décès pour 1 000 naissances vivantes. Dans le même temps, les normes européennes de soins pour la santé des nouveau-nés et les parcours pour devenir un expert médical en soins néonatals diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. L'amélioration et l'harmonisation de l'enseignement médical sont donc essentielles pour réduire les taux de mortalité et garantir que chaque nouveau-né bénéficie de normes de soins cohérentes et de haute qualité dans toutes les régions du monde.

Le MAS ESN en néonatologie a été développé pour répondre spécifiquement à ce défi. Le MAS est un programme de formation postuniversitaire entièrement en ligne conçu pour les médecins en début de carrière qui souhaitent se spécialiser dans la médecine néonatale. Il s'agit du premier programme de formation en ligne à combiner un apprentissage académique flexible avec une formation pratique sur le lieu de travail, aligné sur les exigences de formation européennes (ETR) en néonatologie. Le programme prépare les médecins à jouer un rôle de premier plan dans les soins aux nouveau-nés et vise à harmoniser les normes de formation et de soins aux patients dans toute l'Europe.

La certification de la FIBAA confirme que le MAS en néonatologie répond aux normes internationales les plus élevées en matière de qualité de l'enseignement et de conception pédagogique, une distinction distincte reconnaissant son excellent environnement d'apprentissage numérique. La certification reconnaît le MAS de l'ESN comme un exemple innovant et de haute qualité de formation médicale continue qui fait le lien entre la théorie et la pratique clinique, conformément à la mission de l'ESN d'améliorer les soins néonatals professionnels en Europe et au-delà.

"Le MAS en néonatologie de l'ESN n'est pas un simple diplôme théorique détaché de la pratique clinique, mais un outil de travail pour les médecins qui souhaitent approfondir leur expertise en néonatologie tout en restant activement impliqués dans les soins aux patients".

- Rapport d'évaluation de la FIBAA "Certification des cours de formation continue", p.11

Le professeur Sven Wellmann, président de l'ESN et médecin-chef à l'université de Ratisbonne, à l'hôpital Sainte-Hedwige de l'Ordre de Saint-Jean, à Ratisbonne, en Allemagne, a parlé de l'importance de la certification :

"Nous sommes ravis que la FIBAA ait reconnu à la fois la qualité académique et l'innovation numérique de notre programme. Cette certification renforce notre mission qui consiste à offrir une formation accessible et de haut niveau à la prochaine génération de néonatologistes".

Silke Mader, cofondatrice et présidente de la Fondation mondiale pour les soins aux nouveau-nés (GFCNI), a félicité l'ESN :

"Félicitations à l'ESN pour cette étape importante ! La certification du MAS en néonatologie est une avancée significative pour les soins néonatals et les familles qui en dépendent. Les nouveau-nés hospitalisés et leurs parents méritent non seulement l'excellence clinique, mais aussi un soutien compatissant et centré sur la famille pendant certains des moments les plus vulnérables de leur vie. En intégrant ces principes dans un cadre éducatif normalisé, l'ESN contribue à faire en sorte que les familles soient accueillies comme des partenaires de soins et soutenues à chaque étape du processus."

À propos de l'École européenne de néonatologie (ESN)

L'École européenne de néonatologie est la branche éducative de la Société européenne de recherche pédiatrique (ESPR). Il s'agit d'une initiative à but non lucratif visant à faire progresser la médecine néonatale grâce à une formation postuniversitaire accessible et de grande qualité, dispensée par des experts de premier plan dans toute l'Europe. Les programmes de l'ESN mettent l'accent sur la pertinence professionnelle, l'assurance qualité et l'accès équitable à une éducation néonatale de haute qualité.

Source des données sur la mortalité néonatale : Projet Euro-Peristat. "Indicateurs de base de la santé périnatale dans l'Union européenne, en Islande, en Norvège et en Suisse." Rapport européen sur la santé périnatale (2022).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2955888/European_School_of_Neonatology_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2955887/European_School_of_Neonatology_Logo.jpg