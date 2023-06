Promovendo o conhecimento científico, a inovação, o empreendedorismo e a criação de valor: o National Communication Center for Science and Technology lança vídeos selecionados como um tributo

PEQUIM, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 30 de maio, a estreia de uma seleção de vídeos do National Communication Center for Science and Technology (NCCST), com o tema "Promovendo o conhecimento científico, a inovação, o empreendedorismo e a criação de valor", foi lançada por meio de uma página especial. Os vídeos foram lançados por meio da CCTV.com e de outras plataformas para permitir que o público interno e externo admirasse o espírito dos cientistas chineses e aprendesse sobre como a China emergiu como uma potência científica e tecnológica acompanhando as mudanças do tempo.

Três capítulos de vídeos selecionados inéditos (PRNewsfoto/NATIONAL COMMUNICATION CENTER FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, CAST)

Os vídeos são divididos em três capítulos: "Preface: Origin of the New-Era Spirit of Chinese Scientists", "Main Story: Essence of New-Era Spirit of Chinese Scientists" e "Epilogue: A New Chapter of New-Era Spirit of Chinese Scientists", com seis subtemas. Com foco na origem e desenvolvimento do espírito dos cientistas chineses, os vídeos são uma homenagem aos cientistas chineses que contribuíram significativamente para os avanços da ciência e tecnologia, melhoria da vida das pessoas e desenvolvimento da China no caminho do rejuvenescimento nacional.

À medida que transformamos a China em líder global em ciência e tecnologia, a NCCST está empenhada em promover a comunicação e a transformação de conquistas científicas e tecnológicas, envolvendo-se em intercâmbios acadêmicos e cooperação internacional para promover os resultados mais recentes no país e no exterior. O centro também se esforça para defender o espírito dos cientistas, promovendo a cultura científica e cientistas excepcionais. Ao transmitir o espírito dos cientistas, também espera integrar o patriotismo à estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação da China, para que o público respeite e confie voluntariamente na ciência e contribua para a estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação da China para o desenvolvimento socioeconômico.

