Promovendo "Poder de Manufatura" usando tecnologia 5G

O 5G é uma das áreas mais dinâmicas desta década e a China é um merecido líder em tecnologia e setor 5G. De acordo com as estatísticas mais recentes do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, até o final de setembro, 690.000 estações base 5G foram construídas na China e a cobertura da rede 5G foi concluída em áreas como Pequim, Xangai e Guangzhou. O número acumulado de conexões de terminal excedeu 160 milhões.

Na opinião de Zhang Ping, a velocidade de construção da rede da China e o incremento do usuário da rede é um passo mais rápido. A construção da rede 5G e a implementação do setor 5G estão avançando passo a passo. No entanto, a China ainda necessita de uma solução mais ideal no campo da interconexão industrial.

Obviamente, ele prestou mais atenção para encontrar a solução de interconexão industrial. Em 26 de novembro, a segunda Conferência Mundial 5G será realizada em Guangzhou. Em entrevista exclusiva ao Science and Technology Daily, Zhang Ping disse: "Quando alguém discute a tecnologia 5G, por um lado, deve-se discutir não apenas conquistas e experiências, mas também questões sobre como implementar estações, como lidar com a interferência entre estações existentes e como aumentar a velocidade dos usuários. Por outro lado, é mais crítico discutir como integrar melhor a tecnologia de TIC e a manufatura de modo que o 'ciberpoder' possa promover o 'poder de manufatura'.

A Internet industrial não pode copiar o modelo de desenvolvimento da Internet

No dia 30 de junho, a 14ª reunião do Comitê Central para o Aprofundamento da Reforma Geral deliberou e aprovou as "Diretrizes para o Aprofundamento do Desenvolvimento Integrado da Tecnologia da Informação e da Manufatura de Nova Geração". O encontro enfatizou que a integração de tecnologia da informação de nova geração e manufatura deve ser acelerada.

É necessário estar em conformidade com o novo ciclo de revolução tecnológica e tendências de transformação industrial e acelerar o desenvolvimento inovador da Internet Industrial.

Além disso, precisamos acelerar a transformação fundamental no modo de produção e na forma empresarial do setor de manufatura, bem como melhorar o nível de desenvolvimento digital, em rede e inteligente do setor de manufatura.

"O 5G é uma tecnologia capacitadora. 20% do mercado está no lado do consumidor e 80% no lado industrial. Esse é o oceano azul das aplicações 5G." afirmou Zhang Ping. E para os usuários do setor, sua demanda por redes 5G nada mais é do que dois pontos: econômicas e fáceis de usar. No entanto, definir a Internet Industrial adotando a ideia de Internet do consumidor tem desvantagens naturais - alto custo e tecnologia complicada.

Mais importante ainda, cada setor e até mesmo cada empresa tem suas necessidades e características próprias, resultando na grande diferença de requisitos de comunicação. "O modelo tradicional é atender todas as necessidades por meio de uma única rede. Isso pode ser feito na Internet para o consumidor. Porém, em termos de aplicações do setor, é impossível resolver todos os problemas do setor com uma única rede de comunicação, e isso não é necessário." enfatizou Zhang Ping.

Portanto, em sua opinião, a Internet Industrial deve abandonar a metodologia complexa e começar com redes distribuídas para resolver as necessidades de cenário único e específico das empresas do setor. "Para acelerar a integração da tecnologia 5G com a economia da entidade, precisamos aprofundar continuamente a demanda do cenário do setor por tecnologia da informação, combinar tecnologias como computação de ponta e inteligência artificial e desenvolver redes privadas sem fio e redes convergentes por meio de novas ideias como coordenação de frequência." afirmou Zhang Ping. E isso também requer uma plataforma impressionante para desempenhar um papel penetrante e de liderança e capacitar milhares de setores.

Novas iterações de comunicação são orientadas por cenários, não por taxas

Zhang Ping disse que as comunicações móveis têm iterado rapidamente nos últimos 30 anos, e a necessidade de aumentar a velocidade de comunicação é a principal força motriz por trás disso. Esta lógica também acompanhou o desenvolvimento de cada geração de comunicações móveis. No entanto, o 5G tem uma diferença revolucionária. Ele não apenas representa um puro aumento de taxa, mas também estabelece três cenários, ou seja, banda larga móvel aprimorada, comunicação de máquina massiva e confiabilidade ultra-alta e baixa latência, abrindo assim uma nova era de comunicações, pois tudo deve ser conectado.

"A força motriz para a evolução das comunicações móveis será transformada do requisito de taxa única da era 1G/2G/3G/4G para os três cenários de 5G e, finalmente, transformada no paradigma básico de evolução impulsionado pelo cenário." Zhang Ping acredita que no processo de evolução para 6G, a rota técnica tradicional de seguir o modo de processamento de empilhamento e adotar a complexidade em troca de ganhos de desempenho não é sustentável, e novas inovações teóricas são urgentemente necessárias. "O 6G não deve apenas aumentar a velocidade e expandir o espaço, mas também melhorar o conhecimento e a pesquisa sobre um novo sistema para a inter-relação entre inteligência, comunicação e o futuro da humanidade." Zhang Ping afirmou que no sistema 6G, as pessoas e os nodos de rede podem interagir mais profundamente por meio da semântica, ser integrados e evoluir juntos. No ano passado, eles lançaram o primeiro projeto de cooperação internacional 6G na China.

"A comunicação é sempre uma necessidade rígida da sociedade humana. Por meio do fluxo de informações, o problema da incerteza seria resolvido e a inteligência humana aprimorada." Zhang Ping disse que o futuro do 5G+ é uma visão ideal. Como implementá-lo requer mais exploração e planejamento por parte do governo, academia e indústria.

