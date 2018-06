Promovido pelo LIDE, 7º Fórum da Saúde e Bem-Estar reúne especialistas e autoridades

O diretor executivo da Amil, Daniel Coudry, e o diretor executivo do Hospital Sírio Libanês, Fernando Torelly, apresentarão o primeiro painel, cujo tema será 'Gestão – Economia de Saúde e Qualidade'. A moderação do debate será realizada por David Uip, ex-secretário de Saúde de São Paulo e médico Infectologista, e por Claudio Lottenberg.

No painel 'Prevenção x Qualidade de Vida', o diretor de pesquisa do Instituto Internacional de Neurociência, Edgard Morya, falará sobre a interação cérebro-máquina, já Daniel Annenberg abordará as cidades inteligentes (smart cities). Além de Lottenberg, o painel será moderado pelo diretor geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio Libanês, Roberto Kalil.

Com o tema 'Legislação', o 3º painel reunirá o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Leandro Fonseca, a diretora executiva da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), Martha Oliveira, o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Klajner, e o ex-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. A vice-presidente da UnitedHealthcare Global, Margaret Wilson, encerra o encontro com o 4º painel: 'O que de fato é importante para modelos de saúde sustentáveis'.

Também serão reconhecidos nomes de destaque da medicina brasileira durante o Prêmio LIDE de Saúde 2018. Na ocasião, Margaret Wilson será a grande homenageada do evento.

