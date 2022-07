Propeller TV: Die BRI-Geschichte der grünen Entwicklung

Eröffnungsfeier „Vista of the Green Silk Road" in Peking

LONDON, 20. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Eröffnungszeremonie des „Vista of the Green Silk Road"-Programms wurde von der BRI International Green Development Coalition (BRIGC) und der „Belt and Road' Media Cooperation Union (MCU) am 12. Juli in Peking gemeinsam veranstaltet.