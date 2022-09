Propulsé par le L.E.M.O.N. DHT de GWM, le nouveau modèle énergétique HAVAL H6 HEV fait ses débuts à la Coupe du monde de rugby à VII 2022

BAODING, Chine, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 9 septembre, le HAVAL H6 HEV, équipé du L.E.M.O.N. DHT de GWM s'est présenté à la Coupe du monde de rugby à VII 2022. Il s'agit du premier modèle à énergie nouvelle que GWM a lancé sur le marché sud-africain.

À l'extérieur du Cape Town Stadium, le HAVAL H6 HEV a attiré l'attention de nombreux spectateurs. Certains d'entre eux ont dit qu'ils aimaient l'extérieur du modèle et se sont renseignés sur la configuration et la date de lancement.

Empowered by GWM L.E.M.O.N. DHT, the New Energy Model HAVAL H6 HEV Makes its Debut at Rugby World Cup Sevens 2022

« Nous espérons ainsi exploiter le marché des énergies nouvelles en Afrique du Sud et offrir à nos consommateurs une toute nouvelle expérience de conduite de véhicules à énergie nouvelle. Le HAVAL H6 HEV sera bientôt disponible en Afrique du Sud », a déclaré Conrad Groenewald, directeur des opérations de HAVAL Afrique du Sud.

Le modèle est équipé du système L.E.M.O.N. DHT de GWM, associé à un groupe motopropulseur composé d'un moteur de 1,5T et de deux moteurs.

Grâce à une adaptation intelligente du système de commande, le modèle peut atteindre un équilibre entre les performances mécaniques et la consommation de carburant dans différents cas de figure. Lorsque vous circulez à faible vitesse en ville, vous pouvez conduire le véhicule en mode VE ou série pour bénéficier d'un démarrage rapide et pour réduire la consommation de carburant.

Ce nouveau modèle énergétique a actuellement été lancé en Australie, en Thaïlande et dans d'autres régions.

CarExpert, un célèbre média automobile australien, a déclaré après l'essai : « Le HAVAL H6 HEV est un bon SUV hybride. Il passe intelligemment de l'essence à l'électricité pour offrir un ensemble de performances et d'économies, ainsi qu'une vitesse surprenante lorsque vous en avez besoin. »

Comme le montrent les données sur les ventes publiées par la société, le HAVAL H6 HEV s'est classé en tête du marché thaïlandais des SUV de classe C pendant une durée totale de 10 mois depuis son lancement à la fin du mois de juillet de cette année.

Le L.E.M.O.N. DHT est conçu et développé indépendamment par GWM, ce qui lui confère les avantages d'être hautement intégré, hautement intelligent et hautement adaptable. Grâce à un système de contrôle intelligent, il peut automatiquement passer d'un mode de conduite à l'autre, comme le VE, la connexion parallèle-série, la connexion série et la restauration d'énergie, en fonction des cas de figure actuels.

Cela permet au véhicule d'offrir aux utilisateurs des expériences de conduite économiques en ville et des expériences de conduite performantes à grande vitesse. Le système peut être équipé d'architectures de puissance HEV et PHEV.

En août de cette année, GWM HAVAL a officiellement annoncé qu'elle avait entamé un processus de transformation complet vers la voie des énergies nouvelles. L'entreprise prévoit de porter la part des ventes de modèles à énergie nouvelle à 80 % d'ici 2025.

HAVAL, soutenu par le L.E.M.O.N. DHT de GWM produira plus de SUV à énergie nouvelle pour les utilisateurs du monde entier, qui non seulement peuvent s'adapter à leurs habitudes d'utilisation des véhicules à essence, mais aussi apaiser les craintes concernant l'autonomie et la sécurité des véhicules à énergie nouvelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1900664/image_1.jpg

SOURCE GWM