Proscenic annonce la précommande du nouvel aspirateur eau et poussière sans fil WashVac F20 après le crowdfunding Indiegogo

SHENZHEN, Chine, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Proscenic, une marque mondiale d'électroménager, a annoncé la précommande de son aspirateur eau et poussière sans fil WashVac F20 du 15 au 31 août, suite à une campagne de crowdfunding Indiegogo. Il est disponible en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis sur le site Web de Proscenic .

Proscenic WashVac F20 Cordless Wet Dry Vacuum Cleaner

Le WashVac F20 est un aspirateur eau et poussière sans fil innovant qui combine les fonctions d'aspiration, de nettoyage et de lavage en une seule étape, simplifiant ainsi le nettoyage des sols durs. Il peut absorber les liquides et brosser les solides simultanément, en gérant tout type de saleté, des traces de pas boueuses aux œufs cassés, en passant par les projections de nourriture. Le modèle F20 représente la vision ambitieuse de l'entreprise, qui souhaite proposer aux ménages une solution de nettoyage robuste et simple à utiliser.

Lancée sur Indiegogo le 20 mai 2022, la campagne de financement arrive à son terme le 20 juin. L'objectif de la collecte de fonds est atteint en 48 heures, grâce à la participation de nombreux utilisateurs et aux discussions sur les médias sociaux. « Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de la part de la population mondiale et nous continuerons à fournir des produits d'excellence », a déclaré Miles Jiang, vice-président de Proscenic.

Dans le groupe Facebook dédié au F20, les participants à la campagne ont fait l'éloge du F20 pour son grand réservoir d'eau, sa longue autonomie, son excellent nettoyage des contours, sa batterie amovible, etc. Un utilisateur italien, Ali Dogan Cicek, a rigoureusement comparé le F20 avec un modèle concurrent et a observé que le F20 surpasse presque tous les autres modèles en termes de fonctionnalités et de prix. Il a confié : « Je suis impressionné par les performances du F20 ! J'ai hâte de découvrir l'appareil, j'ai vraiment hâte ! »

De nombreux médias et influenceurs ont également donné leur avis sur le F20. Jusqu'à présent, plus de mille articles de presse ont été consacrés au F20. Et de nombreux influenceurs ont utilisé le F20 en personne et ont posté des vidéos sur YouTube pour partager leur expérience. Vac Tech, un influenceur du secteur technologique, a indiqué : « Le F20 a fait un excellent travail et s'est avéré très pratique à avoir sous la main. C'est une machine impressionnante et très polyvalente ».

Du 15 au 31 août, la précommande du F20 est disponible en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis sur le site Web de Proscenic .

À propos de Proscenic

Fondée en 2013, la société Proscenic est l'une des icônes mondiales émergentes dans le domaine des appareils électroménagers intelligents. Au fil des ans, les appareils électroménagers Proscenic ont contribué de manière significative à réduire l'essentiel de la charge de travail liée à la vie quotidienne.

