Prosimo perturbe le marché des MCN en rendant la connectivité multi-cloud gratuite

Surmonter les plus grands obstacles à la réussite des entreprises multi-cloud : l'adoption du cloud natif et la gestion de la connectivité multi-cloud

Prosimo démocratise les MCN, libère les ingénieurs cloud de la complexité de la connectivité, met l'accent sur le réseau d'applications et de services et redistribue le temps en faveur de résultats à plus forte valeur ajoutée comme la modernisation des applications, la conformité aux politiques et le contrôle des coûts liés au cloud.

Les entreprises utilisant les solutions MCN de Prosimo enregistrent des économies allant de 30 à 50 % en matière de TCO, soit l'équivalent de plusieurs millions de dollars. Les premiers utilisateurs des services financiers du Fortune 500 reconnaissent une valeur d'au moins 100 000 dollars pour la seule Fondation MCN, ce qui surpasse les alternatives commerciales.

La Fondation MCN réduit la durée de gestion de la connectivité cloud de plusieurs semaines à quelques minutes grâce à des fonctionnalités fondamentales : une intégration transparente, la découverte du cloud, la connectivité VPC/VNET, des politiques d'accès et un dépannage en temps réel sur n'importe quel cloud.

SAN JOSE, Californie, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Prosimo lance la Fondation MCN de Prosimo, une solution de réseaux multi-cloud (MCN) gratuite et perturbatrice du secteur alimentée par sa plateforme cloud native full stack. Prosimo a reçu les éloges de sociétés de services financiers du Fortune 500 ainsi que d'entreprises de premier plan pour son architecture cloud native exceptionnelle. L'offre de la Fondation MCN a été saluée pour sa capacité à réaliser des économies importantes, dépassant 100 000 dollars en comparaison des alternatives commerciales. En adoptant cette solution, les entreprises passent à des solutions MCN avancées de Prosimo pouvant atteindre une réduction remarquable de 30 à 50 % du coût total de possession (TCO), et ainsi entraîner potentiellement des économies se comptant en millions de dollars.

Pour plus de détails sur la Fondation MCN : www.prosimo.io/getmcn

La Fondation MCN accélère l'adoption du cloud

Les entreprises franchissent trois étapes clés dans leur parcours vers le cloud. La première étape consiste à établir une connectivité fiable. Lors de la deuxième étape, l'accent est mis sur les applications et les services de soutien utilisant cette connectivité. Enfin, à la troisième étape, les entreprises récoltent véritablement les bénéfices de l'adoption du cloud évolutif. Les solutions MCN actuelles imposent des contraintes financières et de temps excessives en raison de leur complexité, du manque d'attention portée aux applications/services, des modèles d'exploitation non cloud natif et des frais de licence élevés lors de la première étape. Ces facteurs continuent d'entraver la croissance du marché des réseaux multi-cloud et à ralentir la migration vers le cloud.

La Fondation MCN gratuite s'impose comme un point de départ indéniable. Une fois fournie la connectivité cloud fondamentale, Prosimo vise à élever le paradigme d'exploitation à la couche d'application et à passer à un environnement de mise en réseau des services. Cette transition permet une interconnexion transparente entre les applications et le PaaS, en répondant à des défis complexes tels que la gouvernance des politiques, la segmentation, l'accélération de la modernisation des applications et l'optimisation du contrôle des coûts liés au cloud.

« L'établissement d'une façon cohérente, reproductible et évolutive de créer une connectivité à un ou plusieurs clouds publics et d'assurer une visibilité complète de bout en bout dans ces environnements sont deux des plus grands défis auxquels les entreprises font face. Les organisations doivent surmonter les solutions de connectivité héritées, complexes et lourdes qui nécessitent des ressources importantes, du temps et de l'argent pour créer un réseau multi-cloud. La Fondation MCN de Prosimo démocratise la mise en réseau multi-cloud, accélérant l'adoption et la capacité à faire évoluer les connexions vers plusieurs clouds publics, tout en permettant aux entreprises de garder le contrôle total de leur infrastructure et de se concentrer sur des résultats à plus forte valeur ajoutée », a expliqué Bob Laliberte, analyste principal de la mise en réseau chez ESG.

« Selon nos recherches, 94 % des charges de travail cloud native des entreprises fonctionnent sur des environnements multi-cloud, avec la volonté d'augmenter l'agilité pour accélérer la vélocité commerciale. La résolution des problèmes de connectivité cloud est une exigence fondamentale qui rend le réseau cloud transparent et élimine les frictions entre le réseau cloud et le DevOps, leur permettant de travailler en plus étroite collaboration. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur l'application et permet au DevOps d'accélérer la migration vers le cloud et de proposer des innovations conformes aux objectifs commerciaux. La Fondation MCN de Prosimo fournit des parcours vers le cloud aux entreprises, en leur permettant de construire une connectivité et des politiques cohérentes sur différents clouds, et fournit un chemin centré sur NetDevOps pour l'intégration d'applications en libre service », a déclaré Paul Nashawaty, analyste principal de la modernisation de l'infrastructure, du développement et de la modernisation des applications pour le groupe de stratégie d'entreprise TechTarget.

Un RSI instantané avec la Fondation MCN

« De nos jours, les entreprises sont malheureusement bloquées dès la première étape de la mise en réseau cloud, soit la construction d'autoroutes de réseaux, et ne peuvent se concentrer sur ce qui créé réellement de la valeur : les applications, les services et les utilisateurs. Les clients ayant adopté Prosimo ont vite franchi les étapes initiales et peuvent rapidement innover en utilisant un réseau cloud natif », a expliqué Ramesh Prabagaran, cofondateur et PDG de Prosimo. « Des économies allant de 30 à 50 % ne représentent pas quelque chose que les entreprises peuvent ignorer. La valeur se déplace vers le haut de la pile dans les réseaux cloud. En démocratisant MCN, nous souhaitons mener la charge pour aider les entreprises à y arriver rapidement. Attendez-vous à de nombreuses perturbations sur le marché, qui est aujourd'hui étouffé par les approches traditionnelles de la mise en réseau cloud. »

La connectivité gratuite permet aux entreprises de prendre leur envol !

Qu'il s'agisse d'une économie instantanée de 100 000 dollars ou d'une réduction de 30 à 50 % du TCO, le point de départ est simple et ne nécessite que quelques clics.

En moins de sept minutes, vous pourrez construire et exploiter votre MCN :

Découverte instantanée et visibilité complète de votre inventaire cloud

Connectivité cloud native

orchestration de la connectivité VNET/VPC et construction du transit en utilisant l'infrastructure existante dans n'importe quel cloud ;



établissement d'une connectivité uniforme entre les clouds ;



mises à jour automatiques de la table de routage ;



application des politiques d'accès réseau pouvant s'étendre à l'ensemble des régions et du cloud ;



automatisation au jour-0 avec Terraform ;

MTTR plus rapide

visibilité complète du réseau ;



visualisation de la table de routage et des sessions à travers les clouds ;



traçabilité de bout en bout ;



outils de diagnostic tels que TCPDump, CURL, Cloud Traceroute et Ping ;

Soyez prêt pour le NetDevOps

automatisation unifiée avec Terraform ;



intégration CI/CD ;



intégration en libre-service pour les développeurs.

À propos de Prosimo :

Prosimo délivre une infrastructure multi-cloud simplifiée pour l'expérience cloud des entreprises distribuées. Les entreprises innovent plus rapidement et gardent le contrôle grâce à la pile intégrée de Prosimo. Cette pile combine la mise en réseau cloud, la performance, la sécurité, l'observabilité et la gestion des coûts, le tout alimenté par des données et des modèles d'apprentissage automatique avec un réseau cloud autonome pour réduire la complexité et les risques. Les entreprises cloud-forward, dont F100, ont adopté Prosimo pour déployer avec succès des applications génératrices de revenus, améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer les résultats commerciaux positifs. Prosimo est soutenu par des investisseurs de renom tels que General Catalyst, WRVI Capital et Blackrock. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.prosimo.io .

