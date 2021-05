Prosit Sole Biotechnology lance aux États-Unis un essai clinique de première administration chez l'être humain d'une nouvelle chimère d'interféron lambda

BALTIMORE, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Prosit Sole Biotechnology, une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui met au point de nouvelles protéines thérapeutiques, annonce aujourd'hui qu'elle a lancé aux États-Unis un essai clinique de phase I de première administration de PSP001 chez l'être humain (« FIH », de l'anglais « First-In-Human »). PSP001 est une nouvelle injection de chimère d'interféron lambda, puissante et à action prolongée. La première dose a été administrée le 25 mai 2021.

Les interférons de type III (IFN), également appelés « interférons lambda » (IFNλ), sont un nouvel ajout à la famille des IFN. Leur récepteur unique IFNλR1 est particulièrement abondant au niveau des surfaces constituant des barrières, comme les voies respiratoires, les voies gastro-intestinales et le foie. Des interférons non redondants aux interférons de type I (IFNα et IFNβ), les IFNλ présentent des activités antivirales et immunomodulatrices uniques. Prosit Sole Biotechnology met au point le produit PSP001 pour le traitement de l'entérite à norovirus chronique chez le receveur d'une greffe d'organe hématopoïétique et solide.

« L'entérite à norovirus chronique chez le patient immunodéprimé constitue un besoin médical urgent non satisfait. Il n'existe pas de thérapies approuvées pour cette maladie invalidante », a déclaré Hongyu Liu, Ph.D., PDG de Prosit Sole Biotechnology. « Nous développons également PSP001 pour des indications supplémentaires telles que l'hépatite B chronique. »

Contact pour les investisseurs :

E-mail : [email protected]

Contact pour les médias :

Cindy Yu

E-mail : [email protected]

010-62975234

Source : Prosit Sole Biotechnology

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.prositsole.com/

Related Links

www.prositsole.com



SOURCE Prosit Sole Biotechnology (Beijing) Co., Ltd.