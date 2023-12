PROSPECTOR CAPITAL CORP. FAIT LE POINT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA CLÔTURE DU REGROUPEMENT D'ENTREPRISES

LA JOLLA, Californie, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Prospector Capital Corp. (« Prospector ») (Nasdaq: PRSRU, Nasdaq: PRSR, Nasdaq: PRSRW) a annoncé que les conditions de clôture du regroupement d'entreprises proposé (le « regroupement d'entreprises ») avec LeddarTech Inc, une société de droit canadien (« LeddarTech »), et LeddarTech Holdings Inc, une société de droit canadien et filiale en propriété exclusive de LeddarTech (« Newco »), n'ont pas encore été remplies et le regroupement d'entreprises n'a pas été conclu. Les parties travaillent ensemble pour satisfaire rapidement ces conditions de clôture, y compris l'obtention de l'approbation du Nasdaq pour inscrire les actions ordinaires et les bons de souscription de Newco à la suite de la clôture du regroupement d'entreprises. Rien ne garantit que le regroupement d'entreprises sera réalisé dans les délais requis par les documents constitutifs de Prospector, qui prévoient que Prospector doit réaliser son premier regroupement d'entreprises avant le 31 décembre 2023. Si le regroupement d'entreprises n'est pas réalisé d'ici le 31 décembre 2023, Prospector devra, entre autres, cesser toutes ses activités, sauf à des fins de liquidation, et, aussi rapidement qu'il est raisonnablement possible de le faire, mais pas plus de 10 jours ouvrables après, racheter les actions ordinaires de classe A de Prospector (les « actions de classe A de Prospector »), à un prix par action, payable en espèces, égal au montant total alors déposé sur le compte fiduciaire de Prospector, y compris les intérêts gagnés sur les fonds détenus sur le compte fiduciaire et non encore remis à Prospector (moins les impôts à payer et jusqu'à 100 000 USD d'intérêts pour payer les frais de dissolution), divisé par le nombre d'actions de classe A de Prospector alors en circulation.

À propos de Prospector Capital Corp.

Prospector est une société d'acquisition créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, en mettant l'accent sur les sociétés proposant des solutions avancées et hautement différenciées dans le secteur de la technologie. La société est dirigée par une équipe d'investisseurs et de cadres expérimentés qui se concentrent sur l'identification et l'investissement dans des sociétés à forte croissance dotées d'équipes de gestion solides et d'opportunités de marché attrayantes. Les titres de Prospector sont négociés sur le Nasdaq sous les symboles « PRSR », « PRSRU » et « PRSRW ».

À propos de LeddarTech

LeddarTech est une entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007 dont le siège social est situé dans la ville de Québec et qui possède des centres de recherche et de développement à Montréal, Toronto et Tel Aviv, en Israël. LeddarTech développe et fournit des solutions logicielles complètes de perception et de fusion de capteurs de bas niveau basées sur l'IA qui permettent le déploiement de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et d'applications de conduite autonome (AD). Le logiciel de qualité automobile de LeddarTech applique des algorithmes avancés d'IA et de visualisation par ordinateur pour générer des modèles 3D précis de l'environnement afin d'améliorer la prise de décision et la sécurité de la navigation. Cette technologie performante, évolutive et rentable est mise à la disposition des équipementiers et des fournisseurs de niveau 1 et 2 pour mettre en œuvre efficacement des solutions ADAS pour les véhicules automobiles et tout-terrain.

LeddarTech est à l'origine de plusieurs innovations dans le domaine de la télédétection, avec plus de 150 demandes de brevets (80 accordés) qui améliorent les capacités ADAS et AD. Une meilleure connaissance du véhicule est essentielle pour rendre la mobilité mondiale plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c'est ce qui pousse LeddarTech à chercher à devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Plus de renseignements sur LeddarTech sont disponibles à l'adresse www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières et de la section 21E de la loi sur les changes, y compris les déclarations concernant le regroupement d'entreprises impliquant Prospector, LeddarTech et Newco, et la capacité de mener à bien le regroupement d'entreprises. Les déclarations prospectives comprennent généralement des déclarations de nature prédictive qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou qui s'y réfèrent, et comprennent des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « probable », « croire », « estimer », « projeter », « avoir l'intention de » et d'autres expressions similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : (i) le risque que les conditions de clôture du regroupement d'entreprises ne soient pas remplies, y compris l'impossibilité d'obtenir, en temps opportun, l'approbation des actionnaires pour le regroupement d'entreprises ou l'impossibilité d'obtenir, en temps opportun, les autorisations réglementaires requises, y compris en vertu de la Loi HSR ou de la Cour supérieure du Québec ; (ii) les incertitudes quant au moment de la réalisation du regroupement d'entreprises et à la capacité de Prospector, de LeddarTech et de Newco de réaliser le regroupement d'entreprises ; (iii) la possibilité que d'autres facteurs anticipés ne soient pas pris en considération dans le cadre du regroupement d'entreprises ; (iv) la possibilité que les résultats réels puissent différer de ceux contenus dans les déclarations prospectives ; (iii) la possibilité que d'autres avantages prévus du regroupement d'entreprises ne se réalisent pas, et le traitement fiscal prévu du regroupement d'entreprises ; (iv) la survenance de tout événement pouvant donner lieu à la résiliation du regroupement d'entreprises ; (v) le risque qu'un litige entre actionnaires en rapport avec le regroupement d'entreprises ou d'autres règlements ou enquêtes puissent affecter le calendrier ou la réalisation du regroupement d'entreprises ou entraîner des coûts importants de défense, d'indemnisation et de responsabilité ; (vi) l'évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres au secteur d'activité ; (vii) les perturbations possibles du regroupement d'entreprises qui pourraient nuire aux activités de LeddarTech ; (viii) la capacité de LeddarTech de conserver, d'attirer et d'embaucher du personnel clé ; (ix) les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations avec les clients, les employés, les fournisseurs ou d'autres parties résultant de l'annonce ou de la réalisation du regroupement d'entreprises ; (x) l'incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes, pendant la durée du regroupement d'entreprises, qui pourraient affecter la performance financière de LeddarTech ; (xi) les développements législatifs, réglementaires et économiques ; (xii) l'imprévisibilité et la gravité des événements catastrophiques, y compris, mais sans s'y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement d'une guerre ou d'hostilités et toute épidémie, pandémie ou épidémie de maladie (y compris le COVID-19), ainsi que la réponse de la direction à l'un des facteurs susmentionnés ; et (xiii) d'autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de Prospector déposés auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Prospector sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels périodiques sur le formulaire 10-Q, les rapports courants périodiques sur le formulaire 8-K et d'autres documents déposés auprès de la SEC. La liste des facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Ni Prospector ni LeddarTech ne peuvent garantir que les conditions du regroupement d'entreprises seront remplies. Sauf si la loi applicable l'exige, ni Prospector ni LeddarTech ne s'engagent à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives, ni à faire d'autres déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Contact pour les relations avec les investisseurs : Kevin Hunt, ICR Inc., [email protected] ; CONTACT POUR LES MÉDIAS : Dan Brennan, ICR Inc., Dan.Brennan@icrinc.com