Proteger y restaurar los ambientes del agave ayuda a la conservación de los murciélagos y contribuye con la salud de economías y ecosistemas más amplios

Se lanza la campaña "We Belong Together" que resalta la conexión integral entre los murciélagos en peligro de extinción, las comunidades locales y la restauración del hábitat del agave en toda América del Norte.

AUSTIN, Texas, 4 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Bat Conservation International (BCI) lanza la campaña "We Belong Together" (Estamos juntos) para concientizar sobre el delicado equilibrio entre los murciélagos que se alimentan de néctar y los agaves nativos, además de la necesidad de proteger y restaurar el hábitat del agave en toda América del Norte. En 10 años, las poblaciones del murciélago magueyero mexicano (Leptonycteris nivalis) disminuyeron a la mitad debido a la pérdida del hábitat y las perturbaciones en los refugios. Proteger estos hábitats es crucial, no solo para los murciélagos, sino para los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.

"Hace aproximadamente treinta años, los gobiernos de México y EE. UU. incluyeron al murciélago magueyero mexicano en la lista de especies en peligro de extinción por el bajísimo número de ejemplares", afirma la Dra. Ana Ibarra, asesora estratégica de Especies en Peligro de Extinción de BCI. "Ahora descubrimos que 26 refugios históricos de murciélagos magueyeros están, de manera preocupante, vacíos o en peligro".

En parte, los murciélagos magueyeros mexicanos están en peligro debido a la cantidad cada vez menor de agaves en ambientes desérticos y montañosos amplios. Los murciélagos y los agaves tienen una relación de mutualismo. Los murciélagos hembra necesitan agaves florecidos para alimentarse durante su migración anual al norte para parir. Los agaves dependen de que los murciélagos succionen néctar de las flores y recolecten granos de polen en el pelaje, las alas y la cara para que los polinicen y ayuden a propagar plantas nuevas.

"Los murciélagos son muy importantes para los ecosistemas", expresa la Dra. Kristen Lear, gerenta de Restauración del Agave de BCI. "Estos murciélagos que beben néctar de los agaves los polinizan. Otros murciélagos comen insectos y ayudan a controlar las poblaciones de plagas. Algunos murciélagos esparcen semillas y ayudan a reforestar lugares como las selvas tropicales".

Además, los agaves tienen una larga historia en la religión y la cultura mexicana. En la actualidad, los agaves son recursos importantes que cultivan los agricultores y cosechan las comunidades rurales para elaborar productos como tequila, mezcal, bacanora, aguamiel, pulque y jarabe de agave. Las hojas, los tallos y los rosetones de los agaves también se utilizan para alimentar al ganado y producir sogas, papel, telas y jabones. Además, las plantas de agave tienen sistemas extensos de raíces que ayudan a estabilizar los suelos y controlar la erosión.

Lo alarmante es que los grandes cambios en el uso de la tierra, el pastoreo del ganado, la sequía y otras presiones amenazan a los agaves y los ecosistemas que dependen de ellos. En distintos ambientes de México y el suroeste de EE. UU., la Agave Restoration Initiative (Iniciativa para la Restauración del Agave) —una colaboración binacional de distintos socios que trabajan entre México y el suroeste de EE. UU. para salvar a los murciélagos, restaurar los agaves nativos, y apoyar a negocios y comunidades con prácticas agrícolas y comerciales sostenibles— ayuda a unir comunidades para implementar estrategias que apoyen y desarrollen las economías locales.

Para poder crear la campaña "We Belong Together", BCI trabajó con el premiado cineasta Chris Gallaway de Horizonline Pictures para crear una serie de videos que retratan el trabajo de la Agave Restoration Initiative, donde los socios plantan agaves, recolectan semillas y cultivan plantas nuevas; capacitan a agricultores y miembros de la comunidad sobre prácticas agrícolas y de cosecha sostenibles; y trabajan con administradores del uso de la tierra para informar mejor la toma de decisiones.

La campaña también registra las historias de científicos de BCI, agrícolas que se volvieron conservacionistas y aprenden a cultivar agaves de forma sostenible para su subsistencia, y conservacionistas de ambientes que trabajan en México y el suroeste de EE. UU. para proteger los ecosistemas desérticos y montañosos.

Para obtener más información sobre la campaña "We Belong Together", visite batcon.org/batsandagave.

Acerca de Bat Conservation International: fundada en 1982, Bat Conservation International es una organización mundial de conservación dedicada a terminar con la extinción de los murciélagos. Alrededor del mundo, los murciélagos están bajo una amenaza sin precedentes de la destrucción generalizada de los hábitats y otras problemáticas. Sin una acción internacional coordinada, las poblaciones de murciélagos podrían seguir disminuyendo, lo que llevaría a la extinción de la especie. Para obtener más información, visite batcon.org .

