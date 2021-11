Proteja a sua pele e curta o melhor do verão

Para aproveitar o verão com segurança, é recomendável adaptar a rotina de skincare , utilizando produtos para limpeza de pele que não ressequem, intensificando a hidratação e o uso de filtro solar que deve ter proteção contra os raios UVA e UVB, como é o caso da linha Cetaphil® Face que conta com uma espuma de limpeza suave, um hidratante facial com ácido hialurônico e protetor solar.

Cetaphil® Espuma de Limpeza Suave

A poluição é um dos fatores responsáveis por cerca de 90% do envelhecimento precoce.2-3 Cetaphil® Espuma de Limpeza Suave, indicado para pele normal, seca e sensível, remove 80% das partículas de poluição presentes na pele* e possui vitamina E em sua composição, que promove ação antioxidante. Além de limpar com suavidade, sem remover a hidratação natural da pele.

Cetaphil® Sabonete Líquido

Indicado para as peles mistas a oleosas, ele remove impurezas e excesso de oleosidade sem deixar resíduos e sem ressecar a pele, além de promover uma limpeza suave e eficaz enquanto hidrata a pele com a alta concentração de glicerina.

Cetaphil® Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico

Indicado para todos os tipos de pele, Cetaphil® Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico é um hidratante diário, com o exclusivo ácido hialurônico Hyacare® 50, que com suas pequenas partículas penetram até as camadas profundas da pele**, promovendo maior hidratação e revitalização. Sua textura é leve e rapidamente absorvida pela pele, ideal para utilização antes da maquiagem.

Cetaphil® Sun Antioxidante FPS 60 (50 ml)

Cetaphil® Sun Antioxidante FPS 60, disponível nas versões com e sem cor, é indicado para o rosto e todos os tipos de pele. Sua fórmula aumenta em 37% o efeito antioxidante em apenas 2 semanas4, tem vitamina C, vitamina E e Complexo Celligent®. Possui alta proteção com FPS 60 UVA/UVB, luz visível5 e infravermelho6. Além de auxiliar na prevenção do envelhecimento cutâneo, protege a pele contra partículas de poluição.

*Comparado ao período basal, antes da limpeza.

**Comparado a produtos à base de ácido hialurônico com alto peso molecular.

