Protelion, Dubai'deki GISEC Global 2023'de yenilikçi siber çözümlerini sergileyecek

BERLIN, 28 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- Üretim, enerji, kritik altyapı, işletme ve hükümet için birinci sınıf bir siber güvenlik sağlayıcısı olan Protelion, 16 -18 Mart tarihleri arasında Dubai'de sergilenecek GISEC Global 2023'de Güvenli İletişim Çözümü'nü sunacak.

Protelion at GISEC 2023 in Hall 4, Booth SP68

Protelion, Sıfır Güven, güçlü şifreleme ve mükemmel performans temelinde ağ güvenliği, güvenli iletişim, endüstriyel/IoT güvenliği için çözümler sunarak Orta Doğu ve Afrika'daki müşteri ve iş ortakları ağını genişletiyor. Protelion'in noktadan noktaya benzersiz yaklaşımı tüm trafiğin uçtan uca gerçek şifrelemesini sağlar. Protelion çözümleri, LAN içindeki trafiği şifreleyerek onları içeriden gelen tehditlere karşı bir nihai savunma haline getirir. Yenilikçi anahtar yönetim yöntemleri önceden paylaşılan simetrik anahtarları kullanır ve el sıkışma yöntemi ve sertifikaları yoktur. Güvenilir bağlantı ve iki bağlantı noktası arasındaki izinsiz izleme saldırılarına karşı mutlak koruma sağlar.

Neredeyse on yıldır MENA bölgesindeki en büyük şirket kaynak platformlarından biri olan GISEC hem özel hem de kamu sektöründen kıdemli karar vericileri ve siber uzmanları bir araya getiren etkili bir siber güvenlik sergisidir.

"Başarımız üzerine inşa etmekten ve MENA bölgesindeki büyümemizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz. GISEC, çözümlerimizin kritik siber zorluklarını nasıl çözebileceğini tartışmak için yeni potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla tanışmak üzere bize önemli bir platform sunuyor." dedi Josef Waclaw, Berlin'in Protelion GmbH CEO'su.

GISEC'de, Protelion maksimum kolaylık, işlevsellik ve kullanılabilirlik sağlarken mevcut en güçlü şifrelemeyi kullanan Güvenli İletişim Çözümü'nü sergileyecek. GDPR uyumlu güvenli VoIP'i, Sohbeti, Grup Sohbetini ve Metni kullanımı kolay bir uygulamada sorunsuzca bir araya getirir. Çok platformlu uygulama azami kolaylık ve verimlilik için akıllı telefonlar, tabletler veya masaüstlerinde çalışır.

GISEC'de Vist Protelion salon 4'te SP68 numaralı stanttadır.

Protelion Hakkında

Protelion güvenliği yeniden tanımlama gereğinin farkına vardı. Güvenlik platformu çok yönlü ve dağıtılmış ağları sorunsuzca koruyarak daha fazla güvenlik, esneklik ve performansı bir araya getirir.

Protelion çözümleri ağ segmentasyonunu destekler; müşteriler minimum kesinti ile önemli güvenlik iyileştirmesi gerçekleştirmek için Protelions çözümlerini üst üste koyarak mevcut eski sistemlerini hızlı ve etkin bir şekilde güvence altına edebilir. Şirket hakkında ek bilgilere şu adresten ulaşılabilir: https://protelion.com/solutions/

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YouTube: https://www.youtube.com/@protelion

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SOURCE Protelion GmhH