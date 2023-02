Protelion présentera des solutions de cybersécurité innovantes lors de la conférence GISEC Global 2023 à Dubaï

BERLIN, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Protelion, un fournisseur de solutions de cybersécurité de classe mondiale pour les secteurs de la fabrication, de l'énergie, des infrastructures critiques, des entreprises et du secteur public, sera présent au salon GISEC Global 2023 qui se tiendra du 16 au 18 mars à Dubaï. La société présentera sa solution de communications sécurisées.

Protelion at GISEC 2023 in Hall 4, Booth SP68

Protelion étend son réseau de clients et de partenaires au Moyen-Orient et en Afrique en proposant des solutions de sécurité réseau, de communication sécurisée et de sécurité industrielle/IoT basées sur le modèle Zero Trust, un chiffrement puissant et des performances élevées. L'approche unique point à point de Protelion permet un véritable chiffrement de bout en bout de l'ensemble du trafic. Les solutions Protelion chiffrent le trafic au sein même du réseau local, ce qui en fait la défense ultime contre les menaces internes. Leur méthode innovante de gestion des clés utilise des clés symétriques pré-partagées et ne comporte ni liaison ni certificat. Elle assure une connectivité fiable et une protection absolue contre les attaques de l'intercepteur.

La conférence GISEC est l'une des plus grandes plateformes de sourcing pour les entreprises de la région MENA depuis près de dix ans. C'est un salon influent dans le domaine de la cybersécurité qui rassemble des décideurs de haut niveau et des experts en la matière des secteurs privé et public.

« Nous sommes heureux de nous appuyer sur notre succès et d'étendre notre croissance dans la région MENA. Le salon GISEC nous offre une plateforme importante pour rencontrer de nouveaux clients et partenaires commerciaux potentiels et discuter de la manière dont nos solutions peuvent résoudre leurs difficultés », a déclaré Josef Waclaw, PDG de Protelion GmbH, Berlin.

Au GISEC, Protelion présentera sa solution de communications sécurisées qui utilise le chiffrement le plus fort disponible tout en offrant un maximum de commodité, de fonctionnalité et de convivialité. Elle rassemble de manière fluide et conforme au RGPD, la VoIP, le chat, le chat de groupe et le texte sécurisés dans une seule application facile à utiliser. L'application multiplateforme fonctionne sur les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs de bureau pour une commodité et une productivité maximales.

Venez à la rencontre de Protelion lors du GISEC au stand SP68 dans le hall 4.

À propos de Protelion

Protelion a compris la nécessité de redéfinir la sécurité. Sa plateforme de sécurité combine une sécurité, une flexibilité et des performances accrues en protégeant de manière fluide les réseaux distribués et à multiples facettes.

Les solutions de Protelion prennent en charge la segmentation du réseau. Les clients peuvent sécuriser rapidement et efficacement leurs systèmes existants en superposant les solutions de Protelion pour obtenir une amélioration significative de la sécurité avec un minimum de perturbations. Des informations supplémentaires sur la société sont disponibles à l'adresse suivante : https://protelion.com/solutions/

