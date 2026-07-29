Providence Equity Partners annonce un nouvel investissement dans THE•TEAM pour financer l'acquisition des parts détenues par le fondateur

Michael Watts va être nommé directeur général

Cette annonce marque l'aboutissement d'un processus de cession très concurrentiel et témoigne de la confiance inébranlable accordée à l'entreprise, à son équipe de direction et à ses perspectives de croissance à long terme.

NEW YORK, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Providence Equity Partners L.L.C. (« Providence »), une société de capital-investissement de premier plan axée sur le marché intermédiaire disposant d'une expertise sectorielle approfondie dans les domaines des médias, des communications et de l'éducation, et THE•TEAM (« la société »), une entreprise mondiale de premier plan dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement, ont annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de Providence dans la société. Cet investissement a pour objectif de faciliter et de financer une opération par laquelle THE•TEAM va acquérir le reste des parts détenues par le fondateur Casey Wasserman dans la société (« l'opération »).

L'annonce d'aujourd'hui marque l'aboutissement d'un processus de cession complet au cours duquel plusieurs séries d'offres ont été reçues de la part d'acheteurs et d'investisseurs potentiels. Tout au long de ce processus, Providence a encore renforcé sa confiance dans la stratégie, le leadership et les perspectives de croissance à long terme de THE•TEAM et a décidé de renforcer son investissement dans l'entreprise.

Providence a réalisé son premier investissement dans THE•TEAM en 2022 et s'est depuis associée à l'équipe de direction pour générer une croissance organique et inorganique significative, ce qui montre que Providence comprend bien la position différenciée de la société sur le marché, sa culture et la solidité de ses relations avec ses clients.

M. Wasserman, qui a fondé l'agence qui portait alors son nom en 2002 et qui a présidé à son essor pour en faire une entreprise internationale spécialisée dans le marketing et la représentation d'artistes pendant plus de deux décennies, a annoncé sa décision de la céder au début de cette année.

Michael Watts, qui occupe le poste de président depuis 2014 et a assuré la gestion quotidienne de la société en février, sera nommé directeur général de THE•TEAM, avec effet à compter de la clôture de l'opération. M. Watts fait partie intégrante de la direction de la société depuis sa création en 2002 et apporte à ce poste une connaissance approfondie du métier et de la stratégie de la société.

« Nous sommes vraiment ravis de renforcer davantage encore notre partenariat avec THE•TEAM », a déclaré Davis Noell, directeur général principal et codirecteur de la division Amérique du Nord chez Providence. « L'intérêt marqué dont a fait l'objet la société tout au long de ce processus n'a fait que renforcer notre confiance dans cette entreprise et notre enthousiasme pour sa prochaine phase de croissance. Notre investissement supplémentaire témoigne également de notre conviction que la demande d'expériences en présentiel dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement va connaître une croissance à long terme, ainsi que de notre confiance dans les marques, les talents et les partenariats qui donnent vie à ces moments. »

« Le véritable critère pour juger de tout ce que l'on construit, c'est de savoir si cela peut perdurer au-delà de soi — et cela a toujours été mon objectif lorsque j'ai fondé ce qui était alors le Wasserman Media Group, il y a 24 ans », a déclaré M. Wasserman. « Ce qui n'était au départ qu'une petite agence aux grandes ambitions est aujourd'hui un leader mondial. THE•TEAM est animée par des personnes exceptionnelles et bénéficie de la confiance des plus grands talents, marques et lieux du monde entier. Je pars avec la fierté de ce que nous avons créé ensemble, la gratitude envers ceux qui ont rendu cela possible, et la confiance en l'avenir. Le sport, la musique et le divertissement sont les langages que parle le monde entier, et l'avenir de THE•TEAM s'annonce prometteur. »

En tant qu'actionnaire majoritaire de la société, Providence continuera à soutenir la croissance organique et les opérations stratégiques de fusion-acquisition, en apportant les capitaux et le partenariat nécessaires au développement des capacités de THE•TEAM dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement, au service des talents, des marques et des lieux exceptionnels que la société est fière de représenter.

La transaction devrait être conclue au cours du second semestre 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. Les clauses financières n'ont pas été divulguées.

Conseillers

J.P. Morgan Securities LLC fait office de conseiller financier exclusif de Providence. Kirkland & Ellis LLP assure le conseil juridique de Providence.

Moelis & Company LLC fait office de conseiller financier exclusif de THE•TEAM. BDT & MSD Partners fait office de conseiller financier de Casey Wasserman. Sullivan & Cromwell LLP assure le conseil juridique de Casey Wasserman et de THE•TEAM.

À propos de Providence Equity Partners L.L.C.

Providence Equity Partners L.L.C. est une société de capital-investissement de premier plan axée sur le marché intermédiaire qui possède une expertise sectorielle approfondie dans les domaines des médias, de la communication et de l'éducation, et qui concentre ses activités en Amérique du Nord et en Europe. Providence cherche à investir dans des entreprises qui tirent parti des tendances de croissance à long terme liées aux expériences, à l'apprentissage et à la connectivité, en s'associant à des équipes de direction exceptionnelles afin de bâtir des entreprises pérennes et à forte croissance. Fondée en 1989 à Providence, dans le Rhode Island, la société a investi plus de 40 milliards de dollars dans plus de 180 entreprises de son portefeuille, grâce à une équipe d'investissement transatlantique basée principalement à Londres, New York et Boston. Grâce à une constitution rigoureuse de son portefeuille, à une gestion prudente des risques et à une culture collaborative, la société s'emploie à obtenir d'excellents résultats tout au long des cycles de marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.provequity.com.

À propos de THE•TEAM

THE•TEAM est fière de proposer des services de représentation et de marketing aux artistes, aux marques et aux lieux dans 28 pays et plus de 70 villes à travers le monde.

Inspiré par notre conviction que le sport, la musique et le divertissement ont le pouvoir de rassembler, THE•TEAM se distingue par son intelligence, ses idées et son influence. Pour plus d'informations, rendez-vous sur the.team.

Contact presse :

Providence Equity Partners

[email protected]

THE•TEAM

[email protected]