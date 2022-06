PROXIMIE ARRECADA USD 80 MILHÕES EM FINANCIAMENTO DA SÉRIE C PARA ACELERAR EXPANSÃO DE PRODUTO DE PLATAFORMA CIRÚRGICA CONECTADA COMPLETA

A rodada de financiamento foi liderada pela Advent Life Sciences, um dos principais investidores de risco transatlânticos, que desenvolve empresas inovadoras de ciências da vida, e contou com a participação de novos investidores como Emerson Collective, o investidor de impacto fundado por Laurene Powell Jobs, SoftBank Vision Fund 2, British Patient Capital, Mubadala Investment Company e a Minderoo Foundation. Os investidores atuais F-Prime Capital, Eight Roads, Questa Capital, Global Ventures e Maverick Ventures também participaram da rodada.

Os fundos serão utilizados para acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços importantes, desenvolver o ecossistema de marketplace da Proximie e ampliar seu sistema operacional para SC, uma plataforma centralizada que oferece tratamento cirúrgico conectado. Hospitais e centros cirúrgicos que utilizam a tecnologia da Proximie terão acesso a dados pré-operatórios que podem ajudar a fornecer informações para o atendimento ao paciente, ferramentas colaborativas em tempo real para registrar, treinar e prestar atendimento e ferramentas pós-operatórias de gerenciamento de conteúdos para coletar e distribuir conteúdos para os colegas. Com tudo isso, a Proximie possibilitará que os sistemas de saúde estabeleçam uma camada digital inteligente para as SCs, permitindo que elas poupem tempo, dinheiro e mais vidas.

A Proximie já foi utilizada para casos em especialidades cirúrgicas em mais de 500 hospitais em todo o mundo. Os hospitais aplicaram a tecnologia da Proximie para impulsionar eficiências no registro cirúrgico após a COVID-19 e aumentar a velocidade de treinamento de cirurgiões, além de manter custos e desenvolver modelos hub-and-spoke que concentram o tratamento cirúrgico e a experiência em locais centrais, a fim de reduzir o tempo e os custos associados a viagens.

A Dra. Nadine Hachach-Haram, CEO e fundadora da Proximie, disse:

"Nossa visão é democratizar a cirurgia por meio de dados melhores, conectando todas as SCs e laboratórios de cateterismo do mundo. Iniciamos essa jornada, permitindo que os cirurgiões se unam virtualmente a qualquer SC. Agora, estamos utilizando essa capacidade para digitalizar a sala de cirurgia, oferecendo aos pacientes a experiência coletiva dos melhores cirurgiões do mundo, já que os dados coletados e compartilhados na Proximie podem ajudá-los a receber tratamentos que salvam vidas, independentemente de onde vivam."

Atualmente, cinco bilhões de pessoas não têm acesso a cirurgias seguras, com mais de 18 milhões de pessoas morrendo todos os anos por falta de acesso a cirurgias. Lançada em 2016, a Proximie é uma ferramenta que permite aos cirurgiões "adentrar" virtualmente qualquer sala de cirurgia do mundo, estendendo as competências de excelentes cirurgiões para regiões sem acesso a bons tratamentos cirúrgicos. Como a pandemia da COVID-19 limitou as viagens e o acesso, a Proximie cresceu rapidamente, chegando a cinco continentes e mais de 100 países e ajudando os cirurgiões a oferecer tratamentos que salvam vidas durante um momento de interrupção na assistência médica.

O Dr. Shahzad Malik, sócio da Advent Life Sciences, disse:

"Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Proximie e com um grupo de investidores de primeira linha, conforme a empresa aumenta sua presença global e seus recursos de produtos. A empresa é a opção perfeita para nosso ethos de dar apoio às melhores empresas inovadoras em ciências da vida da categoria que tenham a capacidade de gerar um impacto positivo na saúde humana e na prestação de serviços de assistência médica de formas que mudam paradigmas."

A conclusão bem-sucedida da arrecadação de fundos de hoje significa que a Proximie arrecadou um total de USD 130 milhões desde sua fundação.

John Cassidy, diretor de investimentos da SoftBank Investment Advisers, afirmou:

"A pandemia acelerou rapidamente a adoção do atendimento clínico virtual em todo o mundo. A plataforma de tecnologia da Proximie combina IA, aprendizado de máquina e realidade aumentada para facilitar o compartilhamento ao vivo da sala de cirurgia, criando um ecossistema de tratamento cirúrgico conectado para dar um melhor apoio aos pacientes e aos hospitais. Temos o prazer de fazer parceria com a Dra. Nadine Hachach-Haram e a equipe da Proximie para dar apoio a sua missão de salvar vidas compartilhando as melhores práticas clínicas do mundo."

Notas aos Editores

Sobre a Proximie

A Proximie é uma plataforma global de tecnologia de saúde dedicada à digitalização de salas de cirurgia e de diagnóstico;

A missão da Proximie é fornecer uma plataforma cirúrgica conectada para ajudar a oferecer tratamentos cirúrgicos de qualidade em todo o mundo. Cada procedimento na Proximie pode ser gravado, analisado e utilizado para uso futuro para ajudar a oferecer informações sobre melhores práticas;

Ao conectar salas de cirurgia no mundo todo, a Proximie está viabilizando um conjunto de dados rico e esclarecedor, que alimenta naturalmente as melhores práticas em todo o ecossistema de assistência médica;

Fundada pela Dra. Nadine Hachach-Haram, a Proximie já realizou dezenas de milhares de procedimentos cirúrgicos e foi implementada em mais de 500 hospitais em 100 países de cinco continentes;

A Proximie tem contratos com mais de 35 grandes empresas de dispositivos médicos, com acesso a 90% das salas de cirurgia e de diagnóstico no Reino Unido, EUA e UE, e já foi citada em publicações de mais de 20 revistas médicas;

Para mais informações, acesse www.proximie.com ou siga @ProximieAR no Twitter.

Sobre a Advent Life Sciences

A Advent Life Sciences funda e investe em empresas de ciências da vida em estágio inicial e médio que tenham uma abordagem de primeira linha a necessidades médicas ainda não atendidas

A equipe de investimentos é composta por profissionais experientes, cada um com ampla experiência científica, médica e operacional, e por um histórico de empreendimentos e investimentos bem-sucedidos de longa data nos EUA e na Europa

A empresa investe em diversos setores das ciências da vida, como descoberta de medicamentos, viabilização de tecnologias, saúde digital e tecnologia médica, com ênfase em abordagens inovadoras e que mudam paradigmas

A Advent Life Sciences atua no Reino Unido, EUA e França

Para mais informações, acesse visit www.adventls.com



