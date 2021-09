Proximie s'associe à Teladoc Health pour connecter les salles d'opération dans le monde entier

Le logiciel Proximie sera intégré à l'écosystème de la plateforme Solo™ de Teladoc Health pour les hôpitaux et les systèmes de santé, permettant une expérience intégrée pour les chirurgiens

BOSTON, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Proximie, une plateforme de technologie de santé axée sur la numérisation des salles d'opération et de diagnostic, a annoncé aujourd'hui une intégration avec la plateforme Solo de Teladoc Health pour les hôpitaux et les systèmes de santé. Ce partenariat est un accord mondial, centré dans un premier temps sur le marché américain.

Les capacités de salle d'opération virtuelle de Proximie feront partie de l'écosystème Solo pour les hôpitaux et les systèmes de santé. Ces capacités combinées permettent à plusieurs acteurs de l'écosystème des soins de santé de se connecter à des salles d'opération et à des laboratoires de diagnostic afin d'offrir un encadrement chirurgical virtuel, une surveillance, une expertise technique et un soutien.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Teladoc Health dans le cadre de notre programme de partenariat visant à renforcer l'écosystème de la santé et de faire progresser notre mission de connecter les salles d'opération à l'échelle mondiale », a déclaré le Dr Nadine Hachach-Haram, PDG et fondatrice de Proximie. « En intégrant notre logiciel à la plateforme Solo de Teladoc Health, nous offrons une expérience de soins chirurgicaux connectés où les appareils de salle d'opération peuvent communiquer entre eux et collecter des informations précieuses qui fourniront des informations à la fois aux chirurgiens et à l'écosystème de santé plus large. »

Le produit sur la plateforme Solo de Teladoc Health contribuera à offrir aux équipes cliniques une expérience de salle d'opération connectée, en recueillant des informations exploitables et en transmettant des données aux diverses parties prenantes de l'écosystème des soins de santé.

« En tant que leader mondial des soins virtuels personnalisés, Teladoc Health a pour objectif de permettre aux prestataires de soins de santé d'avoir une réponse à tous leurs besoins en matière de soins virtuels au sein d'une seule et même plateforme », a déclaré Joseph DeVivo, président des hôpitaux et des systèmes de santé chez Teladoc Health. « En intégrant la plateforme logicielle de collaboration chirurgicale de Proximie à notre plateforme Solo, nos clients pourront bénéficier des dernières avancées de notre solution de salle d'opération virtuelle. Tirer parti des capacités de Proximie et d'autres entreprises innovantes dans le domaine de la santé pour améliorer notre plateforme apporte un atout majeur à notre réseau de plus de 600 systèmes et organisations de santé dans le monde, offrant une empreinte de plus de 11 000 établissements de soins dans le monde. »

La collaboration entre Teladoc Health et Proximie s'appuiera sur les capacités technologiques respectives des deux entreprises et sur leur réputation sur les marchés mondiaux pour offrir une meilleure évolutivité et une mise sur le marché plus rapide, tout en maintenant le produit au niveau de qualité le plus haut et une expérience utilisateur optimale.

À propos de Proximie

Proximie est une plateforme technologique de santé mondiale axée sur la numérisation des salles d'opération et de diagnostic.

La mission de Proximie est de sauver des vies en partageant les meilleures pratiques cliniques du monde. Chaque procédure Proximie peut être enregistrée, analysée et exploitée pour une utilisation future afin de contribuer à l'élaboration des meilleures pratiques.

En connectant les salles d'opération au niveau mondial, Proximie crée un ensemble de données riches et pertinentes qui alimentent naturellement les meilleures pratiques dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé, offrant ainsi des soins chirurgicaux connectés au niveau mondial.

Fondée par le Dr Nadine Hachach-Haram, Proximie a réalisé des dizaines de milliers d'interventions chirurgicales et a été déployée dans plus de 300 hôpitaux dans 50 pays sur 5 continents.

Proximie a des contrats avec plus de 35 grandes entreprises de matériel médical et a accès à 90 % des salles d'opération et des salles de diagnostic au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.proximie.com/ ou suivre @ProximieAR sur Twitter.

À propos de Teladoc Health

Teladoc Health permet à tous, partout dans le monde, de vivre en meilleure santé en transformant l'expérience des soins de santé.

En tant que leader mondial des soins virtuels personnalisés, Teladoc Health utilise des signaux de santé exclusifs et des interactions personnalisées pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé dans l'ensemble du continuum de soins, à chaque étape du parcours de santé d'une personne.

Classée meilleure plateforme de soins virtuels par KLAS en 2020, Teladoc Health s'appuie sur plus d'une décennie d'expertise et de connaissances fondées sur les données pour répondre aux besoins croissants des consommateurs et des professionnels de la santé en matière de soins virtuels.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.teladochealth.com ou suivre @TeladocHealth sur Twitter.

