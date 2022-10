Próximo UBBF 2022 mergulhará na evolução para a ultra banda larga 5.5G

BANGKOK, 22 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- De 27 a 28 de outubro deste ano, o 8º Fórum de Ultra Banda Larga (UBBF), organizado conjuntamente pela Comissão de Banda Larga da ONU e pela Huawei, será realizado em Bangkok, na Tailândia. O fórum reunirá operadoras líderes globais, líderes do setor, órgãos reguladores, organizações de padrões, alianças setoriais e muito mais e terá como foco o tema "Avanço para a Ultra Banda Larga 5.5G". Ele fará uma análise profunda das oportunidades comerciais que as redes de ultra banda larga oferecem para o desenvolvimento digital de residências e indústrias e explorará as direções de evolução e desenvolvimento da inovação do setor de redes fixas nos próximos cinco a dez anos.

Novos marcos no setor de ultra banda larga

Atualmente, grandes implementações 5G podem ser vistas em todos os setores, e aplicações como casa inteligente, campus inteligente e fábrica inteligente estão gerando mudanças profundas no trabalho e na vida das pessoas. Como a infraestrutura digital mais importante, as conexões de ultra banda larga são vitais para o desenvolvimento digital das residências e indústrias. Além disso, as indústrias já estão passando do 5G para o 5.5G, e novas aplicações digitais têm demandas crescentes de conectividade como ultra banda larga onipresente, múltiplas nuvens e poder de computação diversificado e de alta qualidade, impulsionando as conexões residenciais e empresariais para a era 10G. Para alcançar a ultra banda larga 5.5G, os recursos das redes serão aprimorados de nível de operadora para nível industrial, mais empresas adotarão a nuvem e se conectarão de forma inteligente a várias nuvens, e os limites de serviço se estenderão para além da conectividade, para o sensoriamento. A ultra banda larga 5.5G atingirá novos marcos no setor de ultra banda larga, criará oportunidades comerciais e acelerará a jornada rumo a um mundo inteligente.

No UBBF 2022, a Huawei trabalhará com parceiros globais do setor para definir as gerações do setor de redes fixas, analisar o DNA do sucesso comercial e intensificar ainda mais o desenvolvimento do setor.

Líderes do setor se reúnem para discussões profundas sobre ultra banda larga 5.5G

Durante o fórum de dois dias, mais de 30 líderes do setor, incluindo organizações de padrões, órgãos reguladores, organizações de analistas e operadoras líderes, se reunirão em Bangkok, na Tailândia, para mergulhar fundo no desenvolvimento e nas práticas comerciais do setor de ultra banda larga.

Durante dois discursos de abertura, com foco no setor e nos negócios, respectivamente, e três conferências do setor, todos os participantes se reunirão para discutir e definir as direções da evolução e os principais padrões técnicos do F5.5G e do Net5.5G e compartilhar percepções sobre o enorme espaço de mercado e histórias de sucesso proporcionadas pela digitalização residencial e industrial. Eles também discutirão sobre os mais recentes pontos de vista do setor, como rede verde totalmente ótica, Intelligent-Cloud Network e rede de direção autônoma (ADN). E não é só isso: cinco artigos do setor também serão divulgados, oferecendo informações profundas sobre as tendências do setor e direções de desenvolvimento estratégico do setor de ultra banda larga nos próximos cinco a dez anos.

Conheça em primeira mão as soluções mais recentes e práticas comerciais bem-sucedidas

O UBBF 2022 terá três áreas de exposição no salão de exposições digitais, com uma área de mais de 1.000 m2 — Salão de Exposições de Soluções, Zona do Futuro e Zona de Ecossistemas — para apresentar as últimas inovações e soluções tecnológicas aos participantes, englobando casa totalmente ótica FTTR, linha privada do setor baseada em fatiamento, rede de portador de IP integrada 5.5G de melhor experiência, 400G, direção da evolução do GPON de última geração 50G PON e L3 ADN. Além disso, essas áreas de exposição demonstrarão as práticas bem-sucedidas das operadoras em conexão multicloud, banda larga gigabit, internet industrial e desenvolvimento rápido de redes para residências e empresas. Também serão sistematicamente apresentadas as últimas tendências de desenvolvimento, padrões e progresso do setor.

No UBBF deste ano, a Huawei trabalhará com as principais operadoras da Tailândia para compartilhar casos de sucesso na implementação real de redes totalmente óticas e Intelligent Cloud-Network 2.0. Os participantes podem conhecer a casa totalmente ótica FTTR mais recente e real, linha privada OTN premium, Cloud-Network Express, Qiankun Cloud-Network Express e serviços administrativos de campus totalmente sem fio no local.

FONTE Huawei

SOURCE Huawei