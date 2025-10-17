Proya Cosmetics dévoile sa vision de la beauté de demain au salon Cosmetic 360, entre avancées scientifiques et innovations de marques

PARIS, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Proya Cosmetics, acteur majeur de l'industrie cosmétique chinoise, annonce sa participation à la 11e édition de Cosmetic 360, qui se tient au Carrousel du Louvre. Fidèle au thème de l'événement, « Prédictions », l'entreprise y présente sa stratégie d'innovation, ses dernières découvertes scientifiques et sa vision de l'avenir de la beauté, contribuant ainsi activement à la réflexion sur la cosmétique de demain.

Cette année, Proya Cosmetics met en avant ses technologies d'intelligence artificielle déployées sur l'ensemble de sa chaîne de valeur : analyse des comportements consommateurs, recherche et développement de produits, fabrication et marketing. L'entreprise a su adapter ces innovations aux spécificités du secteur de la beauté, se positionnant ainsi en pionnière de l'application de l'IA dans l'industrie cosmétique chinoise.

« C'est un honneur de partager le parcours de notre entreprise, notre engagement et nos investissements au service de l'avenir de la cosmétique mondiale », déclare M. Juncheng HOU, Fondateur et Président de Proya Cosmetics. « L'innovation est au cœur de notre démarche, et Cosmetic 360 constitue pour nous une opportunité précieuse de nous faire connaître et d'échanger avec la communauté internationale. Le thème de cette année, "Prédictions", résonne parfaitement avec notre ambition d'anticiper la cosmétique de demain et de répondre avec agilité aux attentes des consommateurs. »

Parmi son portefeuille de neuf marques, PROYA, Timage et Off&Relax sont à l'honneur, incarnant l'approche distinctive de l'entreprise fondée sur l'excellence et la durabilité – deux piliers essentiels de sa mission : inventer et réinventer la cosmétique.

PROYA: La puissance de l'anti-âge scientifique. L'Essence nourrissante et raffermissante avancée 3.0 de PROYA (Ruby Essence 3.0) incarne l'expertise anti-âge de la marque. Elle renferme le Cyclopeptide-161, un ingrédient exclusif et breveté, premier peptide cyclique enregistré auprès de la NMPA chinoise. Cette formule innovante, validée cliniquement par SGS, améliore visiblement huit types de rides en seulement quatre semaines, avec notamment une réduction spectaculaire de 58,59 % des rides du lion. Le produit conjugue « efficacité anti-âge maximale » et « tolérance optimale » : un test épicutané répété sur 120 heures démontre une réduction de 72 % du potentiel irritant, et 100 % des sujets testés attestent de sa douceur.





Timage : Le maquillage professionnel à portée de main. Créée par le célèbre maquilleur M. Tang Yi, la marque dévoile son Fond de teint cushion radieux cloud avec Anticernes. Son ingénieuse conception à double compartiment associe un coussin supérieur doté d'une poudre ultra-fine de 0,25 micron pour une finition aérienne, et un anticernes intégré en couche inférieure pour une correction ciblée. La formule intègre une Poudre à adhérence magnétique révolutionnaire qui sublime le teint d'un éclat porcelaine sans défaut, ainsi qu'une Poudre encapsulée d'acide hyaluronique brevetée qui hydrate les zones sèches de manière ciblée tandis que des micro-billes absorbantes matifient les zones brillantes, offrant ainsi une solution universelle pour tous les types de peau.





Off&Relax: Une nouvelle ère pour la santé du cuir chevelu. La Gamme anti-pelliculaire révolutionne le soin du cuir chevelu grâce à deux technologies inédites. La première au monde, la Technologie de nettoyage magnétique des pellicules (Poly-AD), utilise un polymère à charge positive pour cibler et neutraliser magnétiquement le champignon Malassezia responsable des pellicules, chargé négativement, sans agresser le cuir chevelu. Elle s'accompagne de la Technologie de régulation microécologique AM-124, exclusive à la marque : cette solution à double action inhibe les bactéries pathogènes tout en favorisant les bactéries bénéfiques, restaurant ainsi durablement l'équilibre du cuir chevelu. Des études cliniques menées par l'Hôpital des maladies de la peau de Shanghai confirment une réduction significative des pellicules, sans récidive deux semaines après l'arrêt du traitement.

L'entreprise collabore avec des partenaires académiques, des hôpitaux, des instituts de recherche de renom et des entreprises spécialisées en biologie synthétique pour demeurer à la pointe de la technologie, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ainsi, Proya Cosmetics s'est associé à une entreprise pionnière qui transforme la R&D cosmétique et les soins personnalisés grâce à une technologie de prédiction par IA au niveau moléculaire. En exploitant cette plateforme SaaS alimentée par l'intelligence artificielle, Proya conjugue IA et vastes ressources de données pour accélérer les tests d'ingrédients en phase exploratoire, optimiser le développement de formulations synergiques et améliorer tant la précision que le taux de réussite de l'innovation produit.

Le Dr Sun Peiwen, Directeur R&D et Innovation chez Proya Cosmetics, a présenté les travaux exploratoires de son équipe et leurs conclusions prédictives, mettant en lumière des synergies d'ingrédients révolutionnaires rendues possibles par l'IA.

À propos de Proya Cosmetics Fondé en 2003, Proya Cosmetics s'est rapidement imposé comme un leader du marché chinois avec une large gamme de produits de beauté et de soins à haute efficacité pour le visage, le corps, les cheveux et le maquillage. Le portefeuille de marques de Proya Cosmetics comprend PROYA, Timage, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO et ANYA.

Pour en savoir plus sur Proya : https://www.proya-group.com/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798466/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798467/Image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798468/Image3.jpg