Prudential Financial busca a los principales jóvenes visionarios de los Estados Unidos

NEWARK, Nueva Jersey, 9 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se encuentra abierta desde hoy la recepción de solicitudes para Prudential Emerging Visionaries, un programa que celebra a los jóvenes que aportan nuevas perspectivas y soluciones innovadoras a los desafíos financieros y sociales apremiantes en sus comunidades.

El programa se basa en el legado y el impulso de los premios Prudential Spirit of Community, el programa de reconocimiento a los jóvenes más grande del país basado exclusivamente en el servicio comunitario voluntario. Desde 1995, más de 150,000 jóvenes de los Estados Unidos han sido galardonados con estos premios. Inspirada en la impresionante visión de estos jóvenes líderes, Prudential ha rediseñado el programa.

Emerging Visionaries ahora pone el foco en el bienestar financiero como base para construir un futuro sólido y promueve proyectos que ayudarán a las personas a mejorar su bienestar financiero y a crear comunidades prósperas.

"Para cumplir con nuestro propósito de mejorar las vidas resolviendo los desafíos financieros de nuestro cambiante mundo, adoptamos un enfoque totalmente inclusivo, porque creemos que las mejores soluciones pueden provenir de cualquier lugar", expresó Charlie Lowrey, presidente y director ejecutivo."Durante más de 26 años celebrando a jóvenes de todo el país, nos hemos inspirado en su trabajo creativo y desinteresado. Con el programa Emerging Visionaries, nos entusiasma celebrar y apoyar a líderes jóvenes notables que están impulsando el progreso, y crear una comunidad de cambio".

En abril de 2022, 20 estudiantes serán premiados por sus soluciones a problemas sociales, y cinco por sus soluciones a barreras financieras. Cada ganador recibirá $5,000 más un viaje con todos los gastos pagados a la sede central de Prudential en Newark, Nueva Jersey, para un evento de reconocimiento. Durante este evento, los cinco homenajeados de la categoría de soluciones financieras presentarán sus ideas a los líderes de Prudential, y el ganador del gran premio recibirá $15,000.

Los ganadores también tendrán la oportunidad de consultar a los líderes de Prudential sobre estrategias para avanzar en su trabajo y podrán participar en un programa de capacitación con los empleados para perfeccionar sus proyectos.

Prudential colabora con Ashoka, una organización líder en el sector de impacto social que ayudará a desarrollar las habilidades de los ganadores a través de talleres continuos y cursos en línea con el apoyo de asesores de Financial Health Network, una autoridad líder en salud financiera y socio de larga data de Prudential Foundation.

La nueva dirección es elogiada por el joven de 20 años Joshua Williams, quien recibió un premio de Prudential en 2013, es "Young Changemaker" (Joven Agente de Cambio) de Ashoka y dirige Joshua's Heart Foundation, que ha distribuido más de 3 millones de libras en alimentos a familias empobrecidas de todo el mundo. "Es maravilloso ver que el programa evolucione y se adapte para convertirse en Prudential Emerging Visionaries. Estados Unidos se encuentra en un momento crítico en el que los líderes jóvenes serán más necesarios que nunca para guiarnos hacia el futuro, y sé de primera mano que son clave para crear un cambio duradero en los asuntos sociales y financieros".

Las solicitudes para el programa se reciben desde ahora hasta el 4 de noviembre. Los premios están abiertos a estudiantes de entre 14 y 18 años en los Estados Unidos. Prudential seguirá operando el programa Spirit of Community en países en los que la compañía tiene una importante presencia comercial como Brasil, China, India y Japón, y pasará al nuevo modelo operativo en ciclos de programas subsiguientes.

Para obtener más información sobre Prudential Emerging Visionaries, que incluye cómo postularse, visite prudential.com/emergingvisionaries.

Acerca de Prudential Financial

Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), líder en bienestar financiero y principal gestor de inversiones activas a nivel global, cuenta con operaciones en los Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica. Los diversos y talentosos empleados de Prudential ayudan a mejorar vidas creando oportunidades financieras para más personas. El emblemático símbolo de la roca de Prudential ha representado la fuerza, la estabilidad, la experiencia y la innovación durante más de un siglo. Para obtener más información, visite http://news.prudential.com.

Acerca de Ashoka

Ashoka es la mayor red global de emprendedores sociales líderes, personas con nuevas ideas para abordar de manera sistemática los desafíos más grandes del planeta y la habilidad empresarial para transformar esas ideas en impacto social nacional, regional y mundial. Durante 40 años, Ashoka ha apoyado a más de 3,600 emprendedores sociales en 90 países con soluciones que abordan los problemas más apremiantes de la sociedad. La visión de Ashoka es un mundo en el que todas las personas son agentes de cambio: una sociedad que responde rápida y eficazmente a los desafíos, y donde cada persona tiene la libertad, la confianza y el apoyo de la sociedad para abordar cualquier problema social. Para obtener más información, visite ashoka.org.

