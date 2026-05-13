-Nueve soluciones de seguridad empresarial certificadas en la prueba de validación de detección EDR de 2026 de AV-Comparatives

Una evaluación independiente ofrece resultados inequívocos sobre la cobertura de detección, la calidad de la telemetría y la usabilidad para el SOC en los principales productos EDR, XDR y MDR.

INNSBRUCK, Austria, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives publicó hoy los resultados de su prueba de validación de detección EDR de 2026. Nueve soluciones empresariales obtuvieron la certificación en una de las evaluaciones independientes más exhaustivas de las capacidades de detección disponibles actualmente en el mercado.

Ai interpretation of a modern SOC in a dark setting with multiple analysts.

La prueba se diseñó para responder a una pregunta cada vez más importante para los compradores empresariales: no si un producto detecta un ataque, sino con qué claridad, consistencia y utilidad lo hace. Los resultados de 2026 ofrecen esa respuesta de forma inequívoca.

Resultados claros para analistas, administradores y responsables de la toma de decisiones

Los analistas forenses, los administradores SOC y los responsables de la toma de decisiones empresariales se enfrentan a un desafío común: los datos de detección suelen ser abundantes, pero rara vez claros. La metodología de AV-Comparatives aborda este problema directamente. Cada paso de un escenario realista de Amenaza Persistente Avanzada de 14 etapas se evalúa individualmente, con una distinción explícita entre Respuesta Activa (alertas inmediatas) y Telemetría (visibilidad que requiere investigación). El resultado es una visión transparente y detallada de lo que detecta cada producto, cómo presenta esa información y el esfuerzo necesario para reconstruir la cadena de ataque.

No hay selección sesgada de datos ni discrepancias en la interpretación. Los productos se evalúan en modo de detección únicamente para garantizar que los mecanismos de prevención no distorsionen la situación, y escenarios específicos de relación señal-ruido evalúan el comportamiento durante actividades administrativas normales. El resultado es un punto de referencia que refleja la realidad operativa en el SOC, donde tanto las señales no detectadas como el ruido excesivo conllevan un coste real.

Productos certificados

Las siguientes nueve soluciones obtuvieron la certificación en la ronda de pruebas de 2026: Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise, ESET PROTECT Elite, Fortinet FortiEDR, G DATA 365 | MXDR, Genian Insight E, Kaspersky EDR Expert (local), ManageEngine Endpoint Central con EDR, Palo Alto Networks Cortex XDR Pro y Sangfor Athena AI-Native EPP.

Solo los productos certificados se publican. Los proveedores no certificados reciben comentarios detallados para apoyar su desarrollo.

IA: de una protección más robusta a SOC más eficientes

La IA forma parte del arsenal de los proveedores desde hace años, reforzando discretamente las capas de protección en todo el sector. La evaluación de 2026 deja claro que su papel se está ampliando: la IA se utiliza cada vez más para resumir los resultados de detección, mejorar su legibilidad y optimizar los flujos de trabajo de los analistas. La tendencia es innegable: desde reforzar la protección hasta aumentar notablemente la eficiencia de los SOC. Para los administradores y expertos forenses que trabajan bajo presión constante, este cambio es tan bienvenido como necesario.

Disponibilidad

El informe completo de la prueba está disponible en: https://www.av-comparatives.org/edr-detection-validation-certification-test-2026/

La prueba de validación de detección de EDR está abierta a los proveedores de EPP, EDR, XDR y MDR que busquen una validación independiente de sus capacidades de detección.

Acerca de AV-Comparatives

AV-Comparatives es la organización independiente líder en pruebas de ciberseguridad, que evalúa soluciones de seguridad que han evolucionado mucho más allá del software antivirus tradicional. Nuestras pruebas sistemáticas evalúan la protección moderna de endpoints, la detección de amenazas y la seguridad móvil en PC, Mac, Android y dispositivos IoT. Utilizando una de las colecciones de amenazas más relevantes y sofisticadas del mundo, creamos entornos de prueba reales para una evaluación exhaustiva. Los resultados de las pruebas son de acceso libre en todo el mundo, y la certificación de AV-Comparatives proporciona un sello de aprobación reconocido mundialmente por su rendimiento comprobado en ciberseguridad.

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