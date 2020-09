První globální předpověď týkající se COVID-19: Institut IHME předpokládá, že do 1. ledna je možné zachránit třičtvrtě milionu životů

S návratem zimy na severní polokouli hrozí „smrtící prosinec" s téměř 30 tisíci úmrtí denně

SEATTLE, 5. září 2020 /PRNewswire/ -- V první globální předpovědi vývoje pandemie COVID-19 podle jednotlivých států Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) z Lékařské fakulty Washingtonské univerzity předpovídá, že do prvního ledna příštího roku by bylo možné zachránit téměř 770 tisíc životů při dodržování fungujících opatření, jako jsou nošení roušek a dodržování společenského odstupu.

Podle odhadů by celkový počet úmrtí k 1. lednu mohl dosáhnout 2,8 milionu osob, což je zhruba o 1,9 milionu více, než dnes. V prosinci by mohl denní počet úmrtí dosáhnout až 30 tisíc osob.

„Tato první celosvětová předpověď vývoje situace podle jednotlivých zemí je nejen skličující, ale současně ukazuje i možnosti jak mohou vlády jednotlivých zemí i jednotlivci zmírnit dopady pandemie COVID-19," řekl Dr. Christopher Murray, ředitel institutu IHME. „Čelíme riziku smrtícího prosince, a to zejména v Evropě, ve střední Asii a ve Spojených státech amerických. Nicméně vědecké důkazy jsou jasné a nezpochybnitelné: nošení roušek, dodržování společenského odstupu a omezení společenských akcí jsou zásadně důležité v prevenci šíření viru."

Institut předpovídá tři možné scénáře:

„Nejhorší scénář" je v případě, že povinnost nošení roušek zůstane zachována na současné úrovni a vlády jednotlivých zemí budou nadále pokračovat v uvolňování bezpečnostních opatření a pravidel pro společenský odstup. Tento scénář může vést až ke 4,0 milionu úmrtí do konce letošního roku;

„Nejlepší scénář" je v případě, že povinnost nošení roušek bude zavedena prakticky všude a vlády jednotlivých zemí začnou zavádět přísná opatření na dodržování společenského odstupu, jakmile počet mrtvých překročí 8 milionů; a

„Nejpravděpodobnější scénář", který předpokládá, že povinnost nošení roušek, pravidla pro společenský odstup a další opatření zůstanou na stejné úrovni jako nyní, což povede zhruba ke 2,8 milionu úmrtí.

Odkaz na 750 tisíc zachráněných životů a 30 tisíc úmrtí denně v prosinci představují rozdíl mezi „nejlepším" a „nejpravděpodobnějším" scénářem.

Při každém z výše uvedených scénářů dojde k podstatnému nárůstu celkového počtu úmrtí, jejichž celosvětový počet je aktuálně kolem 910 tisíc. Tento nárůst je částečně způsoben také pravděpodobným sezónním nárůstem počtu případů onemocnění COVID-19 na severní polokouli. Dosud pandemie COVID-19 v podstatě kopírovala sezónnost zápalu plic a pokud to bude pokračovat i nadále, mohou země na severní polokouli očekávat vyšší výskyt případů onemocnění v podzimních a zimních měsících.

„Lidé žijící na severní polokouli musí být s blížící se zimou velmi obezřetní, protože četnost výskytu COVID-19 se bude v chladném počasí zvyšovat, stejně jako je tomu u zápalů plic," řekl Murray.

Dr. Murray zdůraznil, že pokud začneme rychle jednat, máme šanci zachránit mnoho životů.

„Pokud se podíváme na smutné odhady růstu počtu případů COVID-19, je snadné se v těchto obrovských číslech ztratit," řekl Murray. „Počet mrtvých již překročil kapacitu 50 největších světových stadiónů, což podává strašný obraz o tom, kolik lidí ztratilo své životy a rodiny."

Podle nejpravděpodobnějších scénářů institutu IHME, budou státy s nejvyšším počtem úmrtí per capita Americké Panenské ostrovy, Nizozemsko a Španělsko. Podle regionu Světové zdravotnické organizace tento scénář předpokládá do 1. ledna úmrtí celkem 959.685 osob v Americe, 667.811 v Evropě, 79.583 v Africe, 168.711 v oblasti východního Středomoří, 738.427 v jihovýchodní Asii a 191.598 v západním Tichomoří.

„Všichni se musíme poučit od vedoucích představitelů zemí, kde se virus podařilo dostat pod kontrolu nebo kde byla po vzplanutí druhé vlny infekce okamžitě přijata opatření na záchranu životů," řekl Murray.

Murray také varoval před pokračováním strategie takzvané „kolektivní imunity", která je založena na tom, že se velká část populace stane proti virové infekci imunní, pokud se nakazí a uzdraví dostatečný počet osob. „Nejhorší scénář" vychází z předpokladu, že vedoucí představitelé jednotlivých států dopustí šíření viru v populaci, což povede k výrazným ztrátám na životech.

„Tato první globální předpověď vývoje pandemie představuje příležitost poukázat na problém s kolektivní imunitou, která ignoruje vědecké a etické poznatky a způsobí miliony úmrtí, kterým by bylo možné předejít," řekl Murray. „Tohle je prostě morálně odsouzeníhodné."

Zde je 10 států, kterým „nejhorší", „nejpravděpodobnější" a „nejlepší" scénář předpovídají nejvyšší počet úmrtí na počet obyvatel:

Nejhorší scénář: Nizozemsko, Španělsko, Americké Panenské ostrovy, Japonsko, Švédsko, Rumunsko, Izrael, Moldavsko, Spojené státy americké, Černá Hora

Nejpravděpodobnější scénář: Americké Panenské ostrovy, Nizozemsko, Španělsko, Belgie, Peru , San Marino , Švédsko, Spojené státy americké, Ekvádor, Francie

, , Švédsko, Spojené státy americké, Ekvádor, Francie Nejlepší scénář: Americké Panenské ostrovy, Španělsko, Peru , San Marino , Kazachstán, Ekvádor, Belgie, Panama , Mexiko, Kolumbie

10 zemí s nejvyšším celkovým počtem úmrtí k 1. lednu:

Nejhorší scénář Nejpravděpodobnější scénář Nejlepší scénář Indie: 916 688 (rozmezí 562 203–1 431 708) Indie: 659 537 (rozmezí 415 118–1 087 533) Indie: 484 981 (rozmezí 316 111–819 426) Spojené státy americké: 620 029 (rozmezí 463 361–874 649) Spojené státy americké: 410 451 (rozmezí 347 551–515 272) Spojené státy americké: 288 381 (rozmezí 257 286–327 775) Japonsko: 287 635 (rozmezí 25 669–758 716) Brazílie: 174 297 (rozmezí 163 982–185 913) Brazílie: 160 567 (rozmezí 152 483–169 483) Španělsko: 180 904 (rozmezí 97 665–282 075) Mexiko: 138 828 (rozmezí 125 763–156 493) Mexiko: 130 545 (rozmezí 118 201–147 963) Brazílie: 177 299 (rozmezí 166 656–189 259) Japonsko: 120 514 (rozmezí 10 301–492 791) Japonsko: 104 808 (rozmezí 7 971–456 224) Mexiko: 157 264 (rozmezí 139 863–183 739) Ruská federace: 94 905 (rozmezí 57 575–170 048) Španělsko: 66 508 (rozmezí 41 980–117 239) Filipíny: 117 721 (rozmezí 27 525–176 324) Francie: 73 743 (rozmezí 44 693–161 349) Spojené Království: 59 819 (rozmezí 57 572–65 411) Francie: 116,415 (rozmezí 51 021–342 047) Spojené Království: 69 548 (rozmezí 59 680–96 669) Filipíny: 58 030 (rozmezí 7 552–137 358) Ruská federace: 112 367 (rozmezí 63 165–214 363) Španělsko: 69 445 (rozmezí 43 306–122 913) Francie: 46 623 (rozmezí 38 070–69 559) Nizozemsko: 94 332 (rozmezí 21 815–186 842) Filipíny: 58 412 (rozmezí 7 660–136 079) Peru: 46 528 (rozmezí 44 161–48 557)

10 zemí s nejvyšším celkovým počtem úmrtí na 100 tisíc obyvatel k 1. lednu:

Nejhorší scénář Nejpravděpodobnější scénář Nejlepší scénář Nizozemsko: 549,8 (rozmezí 127,1–1 089,0) Americké Panenské ostrovy: 349,8 (rozmezí 42,4–516,3) Americké Panenské ostrovy: 343,9 (rozmezí 39,4–514,6) Španělsko: 393,1 (rozmezí 212,2–612,9) Nizozemsko: 204,5 (rozmezí 64,1–595,7) Španělsko: 144,5 (rozmezí 91,2–254,7) Americké Panenské ostrovy: 364,7 (rozmezí 51,0–520,1) Španělsko: 150,9 (rozmezí 94,1–267,1) Peru: 136,9 (rozmezí 129,9–142,8) Japonsko: 225,1 (rozmezí 20,1–593,7) Belgie: 139,7 (rozmezí 92,3–290,6) San Marino: 132,1 (rozmezí 130,9–134,2) Švédsko: 223,1 (rozmezí 83,1–894,3) Peru: 137,3 (rozmezí 130,1–143,4) Kazachstán: 121,4 (rozmezí 53,4–183,5) Rumunsko: 216,1 (rozmezí 106,9–384,4) San Marino: 137,2 (rozmezí 132,4–151,2) Ekvádor: 117,4 (rozmezí 109,4–128,4) Izrael: 195,5 (rozmezí 93,3–363,7) Švédsko: 125,4 (rozmezí 71,6–394,0) Belgie: 106,9 (rozmezí 90,9–149,0) Moldavsko: 192,3 (rozmezí 105,4–312,8) Spojené státy americké: 125,1 (rozmezí 106,0–157,1) Panama: 104,8 (rozmezí 76,9–149,3) Spojené státy americké: 189,0 (rozmezí 141,3–266,7) Ekvádor: 118,3 (rozmezí 109,8–129,8) Mexiko: 104,5 (rozmezí 94,6–118,4) Černá Hora: 183,3 (rozmezí 17,5–389,5) Francie: 111,4 (rozmezí 67,5–243,7) Kolumbie: 94,7 (rozmezí 81,5–112,1)

Předpovědi institutu IHME pro Indii jsou založeny na epidemiologickém modelu, jehož součástí jsou údaje o počtu případů, úmrtí a množství protilátek a také informace z jednotlivých států o množství provedených testů, mobilitě, nařízeních týkajících se společenského odstupu, používání roušek, hustotě a věkové struktuře populace a sezónním charakteru zápalu plic, který má silnou korelaci s křivkou šíření COVID-19.

Nové předpovědi, včetně odhadů denního počtu nově infikovaných, najdete na webové stránce https://covid19.healthdata.org/Indie a tyto informace budou pravidelně aktualizovány.

O Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME)

Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) je nezávislá globální zdravotnická výzkumná organizace na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity, která nabízí přesné a spolehlivé údaje o nejzávažnějších zdravotních problémech světa a vyhodnocuje strategie, využívané při řešení těchto problémů. IHME usiluje o maximální průhlednost svých informací a proto své informace zpřístupňuje široké veřejnosti tak, aby politici měli k dispozici důkazy a informace, které potřebují k tomu, aby činili kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí o investování finančních prostředků a dalších zdrojů do zlepšení zdraví populace.

