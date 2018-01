Przewodniczący Tiens Group Li Jinyuan bierze udział w piątym forum globalnego rozwoju chińskich małych i średnich przedsiębiorstw

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/628000/Chairman_Li_Jinyuan_having_a_dialogue_with_David_Cameron.jpg

W wydarzeniu udział wzięli także Hou Yan, asystent prezesa Tiens Group i Huang Jiazhen, starsza dyrektor działu marki i globalnego PR w Tiens Group.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez globalne stowarzyszenie na rzecz MŚP, amerykańsko-chińską organizację współpracy i wymiany międzynarodowej oraz chiński projekt innowacji i rozwoju marki. Odbywające się pod tytułem „nowej epoki" forum objęło dokładną analizę rozwoju gospodarczego w roku 2017 i zachęcało do aktywnego badania trendów na rynku chińskim i międzynarodowym na rok 2018 w celu szybkiego wychwycenia międzynarodowych szans biznesowych.

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w forum chwalili międzynarodową strategię Tiens Group, która zyskała miano wyjątkowo dobrego przykładu prowadzenia strategii globalnej przez chińskie marki krajowe. Globalne stowarzyszenie na rzecz MŚP, które współorganizowało konferencję potwierdziło, że przewodniczący Li wprowadził grupę Tiens Group na rynki międzynarodowe z zachowaniem wizerunku chińskiej marki. Strategia globalizacji i ogromne osiągnięcia Tiens Group zdobyły uznanie tak w kraju, jak i za granicą. Globalne stowarzyszenie na rzecz MŚP wybrało przewodniczącego Li Jinyuana na stanowisko starszego wiceprezesa w rejonie Chin. W tej roli będzie on wspierał chińskie przedsiębiorstwa we wkraczaniu na globalne rynki i kształtowaniu wizerunku chińskich marek.

W ramach forum przewodniczący Li Jinyuan został zaproszony do dyskusji między byłym premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem a chińskimi przedsiębiorcami. Do wymiany poglądów doszło między Wang Zhenghuą, przewodniczącym Chunqiu Group, Li Guangdou, konsultantem marek monitoringu i znanym ekspertem strategii marketingu marek, Chen Jun, przewodniczącym Guo-Chuang Limited, a Davidem Cameronem. Rozmówcy podjęli tematy globalizacji i wsparcia rządowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw. Przewodniczący Li Jinyuan podkreślił, że wszystkie wydarzenia w ramach forum przyczyniły się do zacieśnienia więzów między Chinami, Wielką Brytanią, Francją, Koreą Południową i nie tylko oraz stały się dobrą platformą współpracy i wymiany między przedsiębiorstwami.

W trakcie kolacji po zakończeniu forum przewodniczący Li Jinyuan i inni zaproszeni goście dyskutowali w szczegółach na temat globalnej strategii oddziału zdrowia Tiens Group oraz nowej strategii trzeciej firmy typu startup. Przewodniczący Li Jinyuan potwierdził, że jako konglomerat transnarodowy, który obejmuje kapitał przemysłowy, handlowy i finansowy w wielu branżach, w tym biotechnologia, zarządzanie zdrowiem, turystyka hotelowa, edukacja i szkolenia, e-handel, handel międzynarodowy i inwestycje finansowe, grupa Tiens Group kieruje się strategicznymi zasadami dywersyfikacji działalności, integracji sieci i synergii biznesowej. W oparciu o globalną wizję na bazie strategii Pasa i Drogi grupa Tiens Group zamierza promować wprowadzanie wielu modeli biznesowych na całym świecie w celu szerzenia innowacyjnych modeli marketingu na bazie gospodarki i satysfakcji klienta. Firma nadal będzie zachęcać do konsumpcji, która prowadzi do tworzenia bogactwa, zwłaszcza w przedsiębiorstwach rodzinnych i integracji zasobów społecznych i nadal będzie łączyć e-handel ze sklepami detalicznymi, co prowadzi do podnoszenia oceny marki i tworzenia globalnych sieci współpracy.

Przewodniczący wyraził przekonanie, że idea „zdrowych Chin" już stała się elementem chińskiej strategii narodowej. Grupa Tiens Group, zajmująca pozycję lidera w branży zdrowotnej, przestrzega wszystkich zasad rządowych i postępuje zgodnie z ogólnymi trendami. Firma posuwa się naprzód w tworzeniu branży zdrowotnej przez optymalizację i integrację globalnej sieci zasobów. Obecnie grupa Tiens Group ma oddziały w 110 krajach i regionach, podzieliwszy globalny rynek na 21 nowych obszarów, a wchodzi obecnie na nowe rynki w 37 innych krajach i regionach, w tym w Australii, Francji, Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Grupa Tiens Group współpracuje na poziomie strategicznym z największymi międzynarodowymi przedsiębiorstwami i jest wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o internacjonalizację chińskich przedsiębiorstw.

Łącze do załącznika obrazu:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=304749

SOURCE Tiens Group