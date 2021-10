PSI Talent Management neemt OPRA Psychology Group over

Met de overname van OPRA Psychology Group breidt PSI zijn aanwezigheid in de APAC-regio uit en vergroot daarmee zijn wereldwijde marktaandeel en team van I/O-psychologen en experts in talentmanagement

GLENDALE, Californië, 12 oktober 2021 /PRNewswire/- - De business unit talentmanagement van PSI versterkt haar leidende positie in de wereldwijde markt voor talentoplossingen met de overname van OPRA Psychology Group, een gespecialiseerd team van bedrijfspsychologen en HR-professionals gevestigd in Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore.

Het OPRA-team brengt sterk leiderschap en expertise met zich mee op het gebied van talentbeoordeling en -ontwikkeling. Met een solide marktaandeel in APAC verbreedt OPRA de groei van PSI naar deze belangrijke regio's, vult het de bestaande teams van PSI in Australië en Singapore aan en opent het een opwindende nieuwe markt in Nieuw-Zeeland.

OPRA dat in 1997 opgericht werd, heeft als missie het leveren van resultaatgerichte oplossingen met een positieve impact op de lange termijn. Dit wordt bereikt door actueel onderzoek te combineren met praktische toepassing. OPRA heeft een bewezen staat van dienst bij veel organisaties in de publieke en private sector en heeft al 24 jaar individuen en organisaties geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen.

"We kijken ernaar uit om niet alleen de advies- en technologische oplossingen die we onze klanten bieden uit te breiden, maar ook om dit op een groeiende geografische schaal in belangrijke APAC-regio's te kunnen doen", aldus Peter Celeste, President van Global Talent Management. "Het team van OPRA deelt onze passie voor wetenschap en innovatieve technologie, en we zijn verheugd het OPRA-team te verwelkomen bij PSI."

Paul Englert, Managing Director bij OPRA, merkt op: "We zouden niet enthousiaster kunnen zijn om lid te worden van het PSI-team. OPRA heeft zich ontwikkeld vanaf zijn bescheiden start in Nieuw-Zeeland tot een merk dat in geheel Azië-Pacific wordt erkend. Onze gedeelde waarden en toewijding om de werkplek positief te beïnvloeden, maken deze overname door PSI de perfecte volgende stap voor het bedrijf, ons team en vooral onze klanten."

Over PSI Talent Management

We zijn talentexperts. Wij zijn psychologen, datawetenschappers en HR-consultants die wereldwijd talent screenen, selecteren, ontwikkelen en betrekken. We zijn psychologen die u met hulp van technologie in staat stellen om datagestuurde beslissingen over mensen te nemen.

Over OPRA

OPRA is een toegewijd adviesbureau voor industriële/organisatiepsychologie dat actief is in Azië-Pacific. Met acht kantoren, een team van psychologen en leer- en ontwikkelingsspecialisten en een volledige reeks productoplossingen, is OPRA uniek gepositioneerd in de regio om organisaties te helpen hun potentieel te bereiken. Het gaat om het koesteren van uitmuntendheid in zaken en excellentie in mensen.

