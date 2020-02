PSL Nombrado por tercer año consecutivo en la lista 2020 de Global Outsourcing 100®

MEDELLIN, Colombia, 17 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Por tercer año consecutivo, PSL, ha sido nombrada en la lista de las cien mejores compañías a nivel mundial de la International Association of Outsourcing Professionals (IAOP). Esta distinción da continuidad al reconocimiento Best of the GO100 que la compañía recibió en el 2019. Este reconocimiento es posible gracias al compromiso de PSL con la excelencia, generación de impacto social e innovación.

"Los compradores entienden que hay cientos de opciones para servicios de desarrollo de software allí afuera, pero lo que ahora deben entender es qué hace a cada uno excepcional," dice Debi Hamill, CEO de IAOP. "La lista Global Outsourcing ha hecho exactamente esto. Nosotros estamos orgullosos de reconocer a PSL entre las compañías de este año."

Durante más de 33 años, PSL ha logrado importantes avances en la industria de desarrollo de software y ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su habilidad para entregar servicios de alta calidad y exceder las expectativas de sus clientes.

"Ser reconocidos por la IAOP junto a las mejores organizaciones del mundo es un honor. Esto valida el arduo trabajo y propósito que han impulsado a PSL hacia el éxito. Estos tipos de reconocimientos también enfatizan que, aun cuando nuestro compromiso de impactar positivamente al mundo a través de la tecnología es un continuo trabajo en proceso, su significado aun resuena con fuerza en nuestros pares de industria," Dice Jorge Aramburo, CEO de PSL.

El premio The Global Outsourcing 100, en su 14ava edición, es considerado el estándar para las compañías que buscan empezar relaciones de outsourcing.

Sobre PSL

PSL es una organización de desarrollo de software con enfoque nearshoring que opera en la intersección del propósito, calidad e innovación. Nuestra meta es ayudar a nuestros clientes lograr su visión tecnológica con un enfoque en la entrega de valor soportada por más de 30 años de experiencia.

Sobre IAOP & GO100

IAOP es la asociación global que agrupa a clientes, proveedores y asesores en un ambiente colaborativo y basado en el conocimiento que promueve el desarrollo profesional y organizacional, el reconocimiento, certificación y la excelencia para mejorar los modelos de negocio y servicio y sus resultados.

FUENTE PSL Corp

