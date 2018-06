PSP Investments e ATL Partners anunciam venda da Sky Aviation Leasing International Limited para a Goshawk Aviation Limited

Após a conclusão dessa transação, a PSP Investments e a ATL manterão a propriedade da SKY Leasing, que, através de suas entidades baseadas nos Estados Unidos, continuarão a atuar como prestadoras de serviços a aeronaves de propriedade de vários veículos de securitização.

Em outubro de 2015, a PSP Investments e a ATL, em parceria com a equipe de administração liderada pelo veterano do setor Richard Wiley, formaram a SKY Leasing como uma nova plataforma de leasing de aeronaves. O investimento foi sustentado pela necessidade crescente de planejamento de frotas, no contexto do forte crescimento global das frotas de aeronaves comerciais e do movimento para aeronaves de próxima geração. Em menos de três anos, desde sua constituição, a SALI adquiriu ou se comprometeu a adquirir 51 aeronaves comerciais, construindo uma plataforma de leasing de aeronaves comerciais de alto crescimento, estabelecida e globalmente ativa, focada em aeronaves novas e de meia-vida bem conservadas.

"Estamos muito satisfeitos por ter contribuído com a história de crescimento da SALI, de uma start-up para uma plataforma de leasing de classe mundial", disse o diretor de Administração de Participações Privadas da PSP Investments, Przemek Obloj. "A PSP Investments faz parcerias com empreendedores, equipes de administração e outros investidores para fazer seus negócios crescer e melhorar. Essa jornada, que transformou a SALI de uma ideia em uma empresa de $ 3 bilhões, junto com Richard Wiley, Austin Wiley, Steve Patch, os demais integrantes da equipe de administração e a ATL Partners, é uma grande ilustração de uma parceria bem-sucedida, sustentada pelo apoio financeiro da PSP Investments".

O presidente-executivo da ATL e presidente do conselho da SKY Leasing, Frank Nash, disse: "A ATL investe nos setores aeroespacial, de transporte e logística. A SALI era a expressão perfeita de nosso foco nesses setores, porque suas atividades envolvem todos os três. Ela também forneceu uma oportunidade para empregar quantias significativas de capital globalmente em favor do fundo diretamente e através de investimentos conjuntos de seus parceiros limitados. Estamos muito satisfeitos por ter ajudado a guiar a empresa através de sua tremenda expansão".

"Eu quero agradecer a equipe da SALI pelo excelente trabalho que fez no desenvolvimento da SKY Leasing, como uma empresa de leasing full-service de aeronaves", disse o presidente-executivo da SKY Leasing, Richard Wiley. "A chave do crescimento de nossa frota de aeronaves tem sido os importantes relacionamentos com a companhias aéreas, em combinação com o suporte de longo prazo de grandes instituições financeiras. Também tem sido um prazer trabalhar com nossos acionistas, a ATL e a PSP, que nos ajudaram a desenvolver essa empresa juntas".

A transação está sujeita à regulamentação habitual e condições de fechamento e deve ser concluída no terceiro trimestre de 2018.

A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira exclusiva e a Gibson Dunn, Maples and Calder e a Vedder Price atuaram como assessoras jurídicas da SKY Leasing. A Weil, Gotshal & Manges atuou como assessora jurídica da PSP Investments.

Sobre a PSP Investments

A Public Sector Pension Investment Board é uma das maiores gestoras de investimentos de fundos de pensão, com C$ 153 bilhões em ativos líquidos, em 31 de março de 2018. Ela administra um portfólio global diversificado, composto de investimentos em mercados financeiros públicos, participações privadas, imóveis, infraestrutura, recursos naturais e dívida privada. Estabelecida em 1999, a PSP Investments administra contribuições líquidas para os fundos de pensão do Serviço Público Federal, das Forças Canadenses, da Real Polícia Montada Canadense e da Força de Reserva. Com sede em Ottawa, a PSP Investments tem seu principal escritório de negócios em Montreal e escritórios em Nova York e Londres. Para obter mais informações sobre a PSP Investments, visite www.investpsp.com.

Sobre a ATL Partners

Fundada em 2014, a ATL Partners faz investimentos de participações privadas e certos valores mobiliários preferenciais ou dívidas nos setores aeroespacial, de transporte e logística, principalmente na América do Norte. A ATL é liderada por profissionais de investimento que vêm investindo nos setores de foco da ATL há décadas. Para obter mais informações sobre a ATL Partners, visite www.atlpartners.com.

Sobre a SKY Leasing

A SKY Leasing é uma proeminente empresa de leasing de aeronaves com sede em São Francisco. Sua subsidiária, a SALI, é sediada em Dublin, Irlanda, com um escritório regional em Hong Kong. Como uma plataforma de leasing full-service, a SKY Leasing alavanca sua experiência, redes globais, percepções do setor e talento administrativo para adquirir e fazer o leasing de aeronaves novas e de meia-vida bem conservadas. A equipe de profissionais do setor da empresa, liderada pelo presidente-executivo Rich Wiley, desenvolveu amplos relacionamentos na comunidade internacional de companhias aéreas por fazer o leasing de aeronaves a mais de 200 clientes do setor, globalmente, e executando mais de 600 transações de aeronaves avaliadas em mais de $20 bilhões. Rich e suas equipes de administração anteriores fundaram juntos as melhores empresas de leasing de aeronaves do setor, incluindo a Pegasus Aviation Finance Company, que foi estabelecida em 2004 e vendida para a AWAS em 2006, e a Jackson Square Aviation, que foi estabelecida em 2010 e vendida para a Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company em 2012. Para obter mais informações sobre a SKY Leasing, visite www.skyleasing.com.

