PSP Investments nomeia Deborah K. Orida presidente e CEO

Deborah Orida tem 25 anos de experiência no setor de investimentos e finanças e mais recentemente foi diretora administrativa sênior, diretora global de ativos reais e diretora de sustentabilidade no Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), no qual liderou o departamento global de ativos reais que abrange infraestrutura, energias sustentáveis, imóveis, investimentos sustentáveis e criação de valor de portfólio. Ela sucederá ao Sr. Neil Cunningham, que, a partir de 1º de setembro de 2022, se tornará vice-presidente e consultor especial do presidente e CEO, e apoiará o processo de transição até sua aposentadoria, que ocorrerá a partir de 31 de março de 2023.

"O forte desempenho financeiro da PSP Investments demonstra que a organização está bem posicionada para uma transição de liderança efetiva", disse Martin J. Glynn, presidente do Conselho da PSP Investments. "Ao tomar esta decisão, o Conselho concorda por unanimidade que Deborah Orida é idealmente qualificada para levar adiante a PSP Investments em sua próxima fase de crescimento e evolução estratégica. Em nome de meus colegas do Conselho de Administração e de todos os funcionários da PSP Investments, também gostaria de agradecer a Neil Cunningham por sua imensa contribuição e por garantir um processo de transição suave e ágil."

"Estou profundamente honrada por esta nomeação", disse Deborah K. Orida, presidente e CEO da PSP Investments. "A PSP Investments é uma organização global com um histórico de desempenho comprovado e uma sólida base de talentos. É um enorme privilégio ter a oportunidade de liderar em um momento crucial um dos maiores e de crescimento mais rápido gestores de investimento de pensão do Canadá . Estou ansiosa para trabalhar com a excepcional equipe de gestão da PSP Investments para continuar a responder às oportunidades de mercado e gerar retornos sólidos para colaboradores e beneficiários em um horizonte de longo prazo. Em uma observação pessoal, minha família e eu estamos entusiasmadas para mudarmos em breve para Montreal e mergulhar na cultura e comunidade da cidade."

A PSP Investments obteve um retorno de 10,9% no ano fiscal de 2022, enquanto os ativos sob gestão cresceram 12,7% chegando a USD 230,5 bilhões. No início deste ano, o gestor de investimentos de pensão também lançou sua primeira estratégia climática com metas para orientar a ação ambiental e as reduções de emissões.

O Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) é um dos maiores gestores de fundos de pensão do Canadá, com $230,5 bilhões em ativos líquidos sob gestão em 31 de março de 2022. Ele gerencia um portfólio global diversificado composto por investimentos em mercado de capitais, private equity, imobiliário, infraestrutura, recursos naturais e investimentos de crédito. Fundado em 1999, o PSP Investments administra e investe os valores que lhe são transferidos pelo Governo do Canadá para os planos de pensão do Serviço Público Federal, das Forças Armadas Canadenses, da Real Polícia Montada Canadense e da Força de Reserva. Com sede em Ottawa, o PSP Investments tem seu escritório principal em Montreal e escritórios em Nova York, Londres e Hong Kong. Para mais informações, acesse investpsp.com ou siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

