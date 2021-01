PT Mowilex va soumettre ses travailleurs à des tests COVID-19 d'Abbott

« Nous avons connu plusieurs courtes fermetures volontaires de notre siège social et de nos installations de fabrication au cours des deux derniers mois et nous voulions nous assurer que nos employés aient accès à l'une des meilleures technologies de test rapide disponibles sur le marché », a déclaré Syahrudin Rasjid, responsable des ressources humaines chez PT Mowilex.

PT Mowilex a choisi Abbott parmi de nombreux fournisseurs de tests parce que les tests d'Abbott offrent une très grande précision. Les tests Panbio Covid-19 Ag Rapid achetés par Mowilex sont basés sur des écouvillons nasopharyngés et ont un rôle dans la détection des infections actives. Le Panbio COVID-19 Ag est marqué CE et fait partie de la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS (EUL). À ce jour, Abbott a lancé huit tests COVID-19 dans le monde, y compris des tests moléculaires rapides et des tests de laboratoire, ainsi que des tests d'anticorps. Abbott a livré plus de 300 millions de tests COVID-19 dans le monde entier.

« Abbott est l'une des principales entreprises de soins de santé au monde et fait partie de la liste des utilisations d'urgence de l'OMS pour ses tests Panbio Covid-19 Ag Rapid. Nous sommes fiers de nous associer à une organisation aussi respectée, et nous avons été impressionnés par la réactivité de l'entreprise », a déclaré Niko Safavi, PDG de PT Mowilex.

La COVID-19 a eu un impact profond sur les entreprises manufacturières, car de nombreuses fonctions ne peuvent être réalisées à distance. En outre, les lignes directrices pour la région de Jakarta exigent que les entreprises qui enfreignent les protocoles d'éloignement et d'hygiène puissent être confrontées à des fermetures obligatoires pouvant aller jusqu'à deux semaines.

« Nous savons que la santé et la sécurité de nos employés sont directement liées à la santé de notre entreprise. Et bien que l'efficacité et la productivité aient souffert au cours de l'année dernière, nous savons qu'en agissant tôt et de manière agressive, nous réduisons considérablement nos risques », a déclaré Safavi.

En plus de mettre en œuvre un plan d'atténuation lié à la pandémie à l'échelle de l'entreprise en mars, PT Mowilex a répondu à la COVID-19 en faisant don d'équipements de protection individuelle (EPI) aux hôpitaux de la région. L'entreprise a également fabriqué du désinfectant pour les mains à donner aux communautés locales, suite à une pénurie généralisée de désinfectant en mars.

À propos de PT Mowilex Indonesia

PT Mowilex Indonesia, (PT Mowilex), une filiale d'Asia Coatings Enterprises, Pte. Ltd, est un des principaux producteurs de peintures et de revêtements de qualité supérieure. Depuis le lancement des premières peintures à l'eau fabriquées en Indonésie en 1970, cette entreprise à vocation communautaire a renforcé son engagement en faveur de l'éthique environnementale, de l'égalité et de l'innovation. PT Mowilex est le seul fabricant indonésien certifié neutre en carbone, qui produit des peintures à zéro teneur et à faible teneur en COV dans des couleurs modernes. L'entreprise est régulièrement récompensée pour sa responsabilité sociale et ses efforts en matière de durabilité.

