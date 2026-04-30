PT Vale renforce sa stratégie de financement durable en s'assurant un prêt syndiqué de 750 millions de dollars américains lié aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

JAKARTA, Indonésie, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- PT Vale Indonesia Tbk (« PT Vale » ou la « société ») entre sur le marché des prêts syndiqués et consolide sa stratégie de financement durable en obtenant un prêt de 750 millions de dollars américains lié à des critères de durabilité, qui prévoit une possibilité de rallonge à hauteur de 250 millions de dollars américains. Soutenu par 14 banques internationales et sursouscrit 1,7 fois, ce prêt témoigne de la confiance des prêteurs dans le profil de crédit de PT Vale, dans son portefeuille de projets stratégiques et dans sa trajectoire de croissance liée aux critères ESG.

Strengthening Its Sustainable Finance Strategy, PT Vale Secures US$750 Million ESG-Linked Syndicated Loan Facility

Structuré selon le cadre de financement lié à la durabilité de PT Vale, le prêt dépend de deux indicateurs de performance : la réduction de l'intensité des émissions de carbone et l'augmentation de la consommation d'énergies renouvelables. Ces deux indicateurs clés de performance ont reçu une évaluation « très favorable » de la part d'un fournisseur d'avis indépendant, en conformité avec la trajectoire de 1,5 °C de réchauffement définie dans l'Accord de Paris et avec les contributions déterminées au niveau national de l'Indonésie.

Alors que la demande de nickel produit de manière responsable augmente, stimulée par l'électrification, le stockage d'énergie et les objectifs mondiaux de décarbonation, PT Vale se positionne comme un producteur qui émet relativement peu de carbone grâce à ses opérations basées sur l'hydroélectricité.

Le président-directeur général de PT Vale, Bernardus Irmanto, a déclaré : « Ce prêt marque une étape importante dans notre démarche visant à aligner notre stratégie de financement sur notre programme de décarbonation et nos ambitions de croissance à long terme. Nous restons attachés à fournir un nickel de qualité à empreinte carbone réduite, tout en soutenant le programme indonésien de développement du traitement en aval et en contribuant de manière significative à la transition énergétique mondiale. »

Harapman Kasan, directeur des services bancaires aux entreprises chez UOB Indonésie, a commenté : « À mesure de l'évolution du secteur du nickel en Asie du Sud-Est, un financement de transition bien structuré devient de plus en plus crucial. Cette opération illustre notre détermination à aligner les structures de financement sur des objectifs de durabilité mesurables, tout en soutenant les priorités plus larges de l'Indonésie relatives à la transition industrielle et énergétique. »

Mike Zhang, responsable mondial de la division « Métaux, exploitation minière et banque institutionnelle » chez DBS Bank, a ajouté que le secteur des métaux et des mines, essentiel dans la transition énergétique, devait faire la preuve de progrès crédibles et mesurables en matière de durabilité.

Ken Matsuo, président-directeur de PT Bank Mizuho Indonesia, a conclu en ces termes : « Le secteur de l'énergie est une pierre angulaire de l'économie indonésienne, et nous sommes heureux de soutenir le premier prêt syndiqué de PT Vale. Malgré la volatilité du marché, la forte participation et la sursouscription soulignent la confiance accordée au modèle d'entreprise de PT Vale. Nous considérons que l'intégration des critères ESG dans des structures de financement telles que celle-ci est un levier central de la transition vers une énergie durable. »

PT Vale compte également étendre son impact ESG au-delà de ses propres activités en affectant les bénéfices financiers provenant des ajustements de marge liés à la durabilité à des programmes de développement communautaire.

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