PTC agrandit son équipe de direction et nomme Troy K. Richardson vice-président exécutif et directeur des opérations

« la mise en place récente du télétravail a prouvé la valeur de la technologie numérique en milieu industriel et a développé la demande pour les solutions PTC», a déclaré Jim Heppelmann, PDG de l'entreprise. « Troy est un leader vraiment talentueux, axé sur la croissance, et qui, nous l'espérons, sera un atout incroyable dans nos efforts pour saisir pleinement l'incroyable opportunité de croissance qui s'offre à nous. J'apprécie vraiment son instinct et son sens du service client. Je me réjouis à l'idée de travailler étroitement avec lui au cours des prochaines années pour construire l'avenir de PTC »

Au cours de son brillant parcours, M. Richardson a occupé des postes de direction dans le domaine des affaires et des ventes chez Oracle, IBM, NCR, Novell, HP et SAP. Plus récemment, il a occupé le poste de SVP, Responsable mondial des ventes et, auparavant, SVP/GM pour l'entité « Enterprise & Cloud Applications » chez DXC Technologies, un leader mondial indépendant de services et solutions informatiques. Dans ses fonctions précédentes, M. Richardson s'est révélé être un leader du changement. Il a conduit avec succès de nouvelles approches en termes de stratégies « go-to-market », développé des écosystèmes partenaires et de nouvelles propositions de valeur pour les clients afin de stimuler la croissance des ventes.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste de rejoindre PTC à ce moment clé de son histoire », a déclaré M. Richardson. « L'entreprise bénéficie d'un vaste portefeuille clients, d'un large éventail de solutions technologiques innovantes, et d'une équipe dirigeante solide. PTC est à l'aube d'un nouveau chapitre de son histoire et je me réjouis d'y contribuer ».

A propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale – sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

PTC.com @PTC Blogs

Contact pour les médias

PTC

Communications d'entreprise

Greg Payne

[email protected]

Contact pour les investisseurs

PTC

Relations avec les investisseurs

Tim Fox

[email protected]

PTC et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1330547/PTC_Troy_Richardson.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpg

Related Links

http://www.ptc.com



SOURCE PTC Inc.