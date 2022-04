PTC ja ITC Infotech laajentavat 20-vuotista liittoumaansa ja nopeuttavat digitaalisen transformaation ja SaaS:n tuomaa asiakasarvoa

Yritykset yhdistävät PLM-asiantuntijansa uudessa ITC Infotech -liiketoimintayksikössä

BOSTON ja BANGALORE, Intia, 25. huhtikuuta 2022 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ: PTC) ja ITC Infotech ilmoittivat tänään sopimuksesta. Sen tarkoituksena on nopeuttaa asiakkaiden digitaalista muutosta koskevia aloitteita, joissa keskitytään PTC:n alan johtavan Windchill® Product Lifecycle Management (PLM) -ohjelmiston käyttöönottoon palveluna (SaaS). ITC Infotech ostaa osan PTC:n PLM-toteutuspalveluliiketoiminnasta ja perustaa ITC Infotechin uuden liiketoimintayksikön nimeltä DxP Services, joka yhdistää molempien yhtiöiden PLM-asiantuntijat. Yhdessä nämä kaksi yritystä tarjoavat nopeita Windchill-toteutuspalveluita laajalle joukolle nykyisiä PTC:n asiakkaita ja mahdollistavat samalla yhä useampien asiakkaiden siirtymisen nykyisestä, toisinaan hyvin räätälöidystä Windchill-toteutuksesta seuraavan sukupolven parhaiden käytäntöjen mukaiseen SaaS-toteutukseen.

Digitaalinen transformaatio ja SaaS-käyttöönotto ovat yleistyneet kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, ja yli puolet kaikista kaupallisista ohjelmistoista on tarkoitus myydä SaaS-ohjelmistoina tänä vuonna. Valmistusteollisuudessa SaaS:n käyttöönottokäyrä on kiihtymässä, mikä johtuu osittain COVID-pandemiasta. Vastatakseen tähän nopeasti kasvavaan markkinatarpeeseen PTC investoi voimakkaasti tuodakseen koko tuotevalikoimansa pilvipalveluun PTC Atlas™ SaaS Platformin kautta. Tämän uuden sopimuksen myötä PTC ja ITC Infotech kokoavat molempien yhtiöiden ammattilaiset yhdeksi tiimiksi, joka on sitoutunut luomaan ja tarjoamaan yhdessä työkaluja ja menetelmiä, joita tarvitaan sujuvan SaaS-käyttöön siirtymisen nopeuttamiseksi.

"Maailmanlaajuisena teknologiapalveluiden ja -ratkaisujen tarjoajana ITC Infotechilla ja kumppanillamme PTC:llä on yhteinen tavoite – antaa asiakkaille mahdollisuus ottaa SaaS käyttöön digitaalisen muutoksen strategiansa kulmakivenä", Sudip Singh, ITC Infotechin toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja kertoo. "PTC:llä ja ITC Infotechilla on todistetusti luottamuksellinen liittouma, joka on muodostunut yli 20 vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä yhteisten asiakkaidemme hyväksi. DxP Services'n perustaminen vie suhteemme aivan uudelle tasolle ja antaa PTC:n asiakkaille mahdollisuuden muuttaa tapaa, jolla he ottavat teknologiaa käyttöön tulevaisuuden hajautetussa, turvallisessa ja ketterässä työympäristössä."

ITC Infotech on tehnyt menestyksekkäitä kumppanuuksia asiakkaiden kanssa ja auttanut heitä muuttamaan tapaa, jolla he käyttävät teknologiaa, mukaan lukien SaaS:n käyttöönotto. Yrityksen syvä ymmärrys innovaatiosta ja arvosta, joka syntyy teknologian, toimialan ja teollisuuden leikkauspisteessä, tekee siitä asiakkaidensa valitseman kumppanin. Teollisuusyritysten PLM-toteutus, jota pidetään yhä useammin digitaalisen muutoksen selkärankana, on yksi ITC Infotechin ydinosaamista, ja yritys on toteuttanut menestyksekkäästi satoja maailmanlaajuisia PLM-toimeksiantoja. Tällainen syvällinen asiantuntemus, näiden kahden yrityksen pitkäaikainen yhteistyö ja se, että monet PTC PLM:n käyttöönoton asiantuntijat siirtyvät DxP Services -palveluihin, auttavat asiakkaita siirtymään sujuvasti uuden liiketoimintayksikön toiminnan aloittamiseen. Ajan myötä DxP Services aikoo laajentaa palveluvalikoimaansa.

"PTC:n strategia on jo pitkään ollut rakentaa kumppaniekosysteemi, jolla järjestelmäintegraattoreiden asiantuntemus ja kapasiteetti saadaan käyttöön, jotta liiketoimintamuutos ja teknologian käyttöönotto voidaan edistää maailmanlaajuisessa asiakaskunnassamme", PTC:n toimitusjohtaja Jim Heppelmann kertoo. "Luomme yhdessä ITC Infotechin kanssa erikoistiimin vapauttamaan Windchill-palveluliiketoiminnan potentiaalin ja nopeuttamaan valmistajien mahdollisuuksia hyödyntää SaaS:n etuja, kuten käytettävyyttä, turvallisuutta ja matalampia kokonaiskustannuksia."

PTC:n SaaS:n omaksumista liiketoimintaparadigmana vauhditetaan entisestään, ja yhtiö keskittää omat palveluasiantuntijansa digitaalisen langan arvon realisointiin liittyvään ajatusjohtajuuteen. PTC:n palveluasiantuntijat ymmärtävät ainutlaatuisella tavalla, millaista arvoa voidaan luoda yritysten digitaalisen strategian taustateknologioiden – CAD, PLM, esineiden internet (Internet of Things, IoT) ja lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) – risteyskohdassa. PTC käyttää tätä asiantuntemusta jatkaakseen digitaalisen muutoksen edistämistä koko valmistusteollisuudessa. PTC jatkaa toteutuspalveluiden tarjoamista asiakkaille, joilla on ainutlaatuisia vaatimuksia, kuten Yhdysvaltain liittovaltion turvallisuusprotokollat, ja jatkaa samalla yhteistyötä maailmanlaajuisen kumppaniekosysteeminsä kanssa digitaalisten aloitteiden edistämiseksi. PTC pyrkii lisäksi mahdollistamaan, että yhä useammat asiakkaat voivat hyötyä PTC:n seuraavan sukupolven SaaS-ratkaisuista koko yhtiön teknologiaportfoliossa.

"Tämä uusi sopimus ITC Infotechin kanssa antaa PTC:lle mahdollisuuden suunnata omat palveluasiantuntijansa alan ainutlaatuiseen johtavaan rooliin digitaalisen transformaation mahdollistamisessa teollisuusyrityksille suunnittelun, valmistuksen ja palvelun aloilla", Heppelmann lisäsi. "PTC investoi voimakkaasti seuraavan sukupolven SaaS-ratkaisuihin koko tuotevalikoimassamme. Tämä asiantuntijatiimi kehittää etenemissuunnitelmia, joita asiakkaamme tarvitsevat lisätäkseen teknologiasta saatavaa arvoa ja antaakseen heille mahdollisuuden määritellä työn tekemisen tavat kokonaan uudelleen."

Kaupan odotetaan toteutuvan PTC:n tilikauden kolmannella neljänneksellä, jos sovellettavat ehdot eivät anna aihetta muutoksiin. Johto aikoo keskustella sopimuksen odotetusta vaikutuksesta PTC:n taloudellisiin ja toiminnallisiin tunnuslukuihin 27. huhtikuuta pidettävän toisen vuosineljänneksen tulospuhelun yhteydessä.

Tietoja ITC Infotechista

ITC Infotech on johtava maailmanlaajuinen teknologiapalvelujen ja -ratkaisujen tarjoaja, jota johtaa Business and Technology Consulting. ITC Infotech tarjoaa liiketoimintaystävällisiä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita menestymään ja olemaan valmiita tulevaisuuteen yhdistäen saumattomasti digitaalisen asiantuntemuksen, vahvat alakohtaiset liittoutumat ja ainutlaatuisen kyvyn hyödyntää ITC-konsernin liiketoimintojen syvää asiantuntemusta. Yhtiö tarjoaa teknologiaratkaisuja ja -palveluja yrityksille eri toimialoilla, kuten pankki- ja rahoituspalvelualalla, terveydenhuollossa, teollisuudessa, kulutustavaroissa, matkailussa ja vieraanvaraisuudessa, perinteisten ja uudempien liiketoimintamallien yhdistelmällä kestävänä ja pitkäaikaisena kumppanina. ITC on yksi Intian johtavista yksityissektorin yrityksistä ja monipuolinen monialayritys, jonka liiketoiminta kattaa kulutustavarat, hotellit, kartongit ja pakkaukset, maatalousliiketoiminnan ja tietotekniikan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.itcinfotech.com/

Tietoja PTC:stä

Maailmanlaajuisesti toimivat valmistajat voivat PTC:n avulla saavuttaa kaksinumeroisia tuloksia ohjelmistoratkaisuilla, jotka voivat nopeuttaa tuote- ja palveluinnovaatioita, parantaa toiminnan tehokkuutta ja lisätä työvoiman tuottavuutta. PTC tarjoaa asiakkailleen yhdessä laajan kumppaniverkostonsa kanssa joustavuutta, miten sen teknologiaa voidaan ottaa käyttöön digitaalisen muutoksen edistämiseksi – toimitiloissa, pilvipalveluna tai pelkän SaaS-alustan kautta. Me PTC:llä emme vain kuvittele parempaa maailmaa, vaan mahdollistamme sen. Lisätietoja on osoitteessa www.ptc.com .

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, mukaan lukien lausumat asiakkaiden halukkuudesta ottaa käyttöön SaaS-ratkaisuja digitaalisen transformaation aloitteissaan, teknologioiden ja menetelmien kehittämisestä SaaS-käyttöön siirtymisen nopeuttamiseksi, yrityskaupan vaikutuksesta asiakkaisiin ja yrityskaupan odotettavissa olevasta loppuunsaattamisesta, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ne voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti ennustetuista. Näitä riskejä ovat muun muassa seuraavat: asiakkaat saattavat ottaa SaaS-ratkaisun käyttöön odotettua hitaammin tai ottaa käyttöön kilpailevia SaaS-ratkaisuja; asiakkaiden SaaS-käyttöön siirtymistä nopeuttavien tekniikoiden ja menetelmien kehittäminen ei välttämättä tapahdu silloin tai niin kuin odotamme; työntekijät ja/tai asiakkaat saattavat joutua merkittäviin häiriötilanteisiin, jotka johtavat siihen, että he irtisanovat suhteensa PTC:hen tai ITCI:hen; ja yrityskauppaa ei välttämättä saada päätökseen silloin tai niin kuin odotamme, jos kaupan toteuttamisen ehtoja ei täytetä tai kauppa muutoin puretaan. Muita riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että PTC:n todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti ennakoiduista tuloksista, on esitetty ajoittain yksityiskohtaisesti PTC:n Securities and Exchange Commissionille toimittamissa raporteissa, mukaan lukien PTC:n viimeisimmät vuosikertomukset lomakkeella 10-K ja neljännesvuosikertomukset lomakkeella 10-Q.

PTC, Windchill, PTC Atlas ja PTC-logo ovat PTC Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SOURCE ITC Infotech