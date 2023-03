PTC Therapeutics abraça a causa de pessoas com doenças raras por meio de campanha de conscientização no Rio de Janeiro

Em sua segunda edição, a campanha "Abrace o Raro" terá intervenção na praia do Leme com o objetivo de dar mais visibilidade para a comunidade de raros no Brasil

RIO DE JANEIRO, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo, sendo que 80% delas são de origem genética.1 Dados do Ministério da Saúde indicam ainda que cerca de 13 milhões de brasileiros são acometidos por uma dessas patologias.2 Mas o que os números não contam é a jornada cheia de desafios que essas pessoas e seus familiares enfrentam. Por isso, com o objetivo de gerar conhecimento e dar mais visibilidade e acolhimento para esta comunidade, a biofarmacêutica global PTC Therapeutics, por meio da campanha de conscientização Abrace o Raro, fará uma intervenção na praia do Leme, no Rio de Janeiro, em função do Dia Mundial das Doenças Raras (28 de fevereiro). O objetivo é um só: democratizar o conhecimento sobre doenças raras, abraçar, acolher e incluir essa comunidade.

Na manhã de 5 de março (domingo), cerca de 100 guarda-sóis coloridos serão dispostos com o mote da campanha na areia, especificamente na altura da barra 16, em frente à Avenida Atlântica, formando o símbolo da causa, que são mãos sobrepostas. Quem estiver presente no dia, além de aproveitar a praia, será convidado a conhecer mais sobre a realidade das pessoas com doenças raras e abraçar a causa. "A jornada de pessoas com doenças raras e de seus familiares é marcada por muitos desafios, seja no diagnóstico, geralmente tardio, na busca incessante por cuidados multidisciplinares adequados e até mesmo na falta de visibilidade como indivíduo, que tem direito a uma vida plena no seu convívio social. A campanha 'Abrace o Raro' tem justamente este objetivo, de chamar atenção para a necessidade de reconhecimento e inclusão dessas pessoas na sociedade", explica Rogério Silva, vice-presidente e gerente-geral da PTC. A campanha se estende ainda no ambiente digital, com publicação de um vídeo manifesto e posts nas redes sociais Instagram , Facebook e LinkedIn da companhia, que reforçam a importância da inclusão e acolhimento das pessoas com doenças raras.

Relembre o histórico da campanha Abrace o Raro: na primeira edição da iniciativa, em 2021, o artista grafiteiro Vespa, especialista em surrealismo tridimensional, se inspirou na jornada das pessoas com doenças raras para pintar um mural em São Paulo . Quem passa pela Av. Eliseu de Almeida, na altura próximo à estação da Linha 4 Amarela do metrô, pode conferir a arte.

Sobre a PTC Therapeutics

A PTC é uma empresa biofarmacêutica global voltada para a ciência, com foco na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos clinicamente diferenciados que proporcionam benefícios a pacientes com doenças raras. A capacidade da PTC de inovar para identificar novas terapias e comercializar produtos globalmente é a base que impulsiona o investimento em um pipeline robusto e diversificado de medicamentos transformadores. A missão da PTC é proporcionar acesso aos melhores tratamentos para pacientes que têm pouca ou nenhuma opção de tratamento. A estratégia da PTC é alavancar sua forte especialização científica e clínica e sua infraestrutura comercial global para levar as terapias aos pacientes. A PTC acredita que isso lhe permite maximizar valor para todos os seus stakeholders. Para saber mais sobre a PTC, visite-nos em www.ptcbio.com e siga-nos no Instagram , Facebook , Twitter e LinkedIn .

Este material é dirigido exclusivamente à imprensa especializada como fonte de informação. É recomendado que o seu conteúdo não seja integralmente reproduzido. Este conteúdo tem caráter apenas informativo e não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista. BR-CORP-0379

Referências

1 Governo Federal: doenças raras. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doencas-raras. Visitado em 15 de fev. de 2023.

2 Ministério da Saúde: Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/28-02-dia-mundial-das-doencas-raras/#:~:text=Doen%C3%A7as%20raras%20s%C3%A3o%20definidas%20pelo,indiv%C3%ADduos%20a%20cada%20100.000%20pessoas. Visitado em 03 de fev. de 2023.

FONTE PTC Therapeutics

SOURCE PTC Therapeutics