PTC Therapeutics Brazil recebe certificação Great Place to Work

Reconhecimento valida a capacidade de a empresa manter uma cultura de confiança, inclusão e colaboração à medida que sua presença no Brasil cresce

SÃO PAULO, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A PTC Therapeutics, biofarmacêutica global voltada para a ciência, foi certificada pelo Great Place to Work Institute (GPTW) como uma empresa no Brasil onde os funcionários têm um alto nível de confiança na gestão e entre eles, se orgulham de seu trabalho e do ambiente colaborativo criado para eles.

A PTC Brasil obteve uma pontuação de 96 de 100 no GPTW Trust Index Result 2021, um resultado nove pontos acima da média das empresas farmacêuticas no país. A pontuação é baseada nas opiniões dos funcionários sobre seu trabalho, seus colegas e a eficácia da gestão. A PTC teve uma taxa de participação de 99% no estudo.

"Ser nomeado um Great Place to Work é a validação da cultura corporativa de excelência da PTC, que se baseia na confiança da nossa equipe em seus colegas e na gestão, bem como o orgulho pelo seu trabalho e no elevado ambiente de colaboração que criamos," afirma Rogerio Silva, vice-presidente e gerente geral, PTC Brasil. "A PTC está no país há seis anos e, nesse tempo, trabalhamos muito para criar uma atmosfera inclusiva, colaborativa e diversificada. Esta é a base que nos permite apoiar uns aos outros, da mesma forma que aos pacientes com doenças raras e suas famílias, que contam conosco."

A certificação GPTW vem da autoridade global em cultura do local de trabalho e é baseada em um modelo rigoroso baseado em dados que quantifica a experiência do funcionário. Os dados medem se os funcionários confiam uns nos outros e a capacidade de sua gestão para criar um ambiente colaborativo. A análise realizada pelo GPTW é baseada na opinião dos colaboradores da PTC sobre temas importantes no ambiente de trabalho, como desenvolvimento profissional, qualidade de vida e carreira.

"Trabalhar em uma cultura de alta confiança vai além do local de trabalho", explica Ronaldo Costa Pinto, diretor sênior de Recursos Humanos da PTC LATAM. "Uma cultura de alta confiança geralmente leva a uma maior satisfação do cliente e do paciente, atrai os melhores talentos, incentiva um maior envolvimento dos funcionários e mais inovação. Essas são características vitais para uma empresa como a PTC, que coloca pacientes com doenças raras e suas famílias no centro de tudo o que fazemos".

