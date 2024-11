PTx Trimble annonce la prochaine génération de solutions de formation de terrain avec WM-FieldForm

WESTMINSTER, Colorado, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- PTx Trimble, créé plus tôt cette année par AGCO et Trimble, présente aujourd'hui WM-FieldForm, sa solution de gestion de l'eau de nouvelle génération pour les projets complexes de formation de terrain, de nivellement et de terrassement. Le système est conçu pour améliorer les capacités de modelage du sol et aider les agriculteurs à contrôler les mouvements de l'eau dans, hors et à l'intérieur des champs, promettant une efficacité impressionnante et jusqu'à 30 % d'amélioration du rendement des cultures.

WM-FieldForm permet de contrôler un seul racleur pour donner aux surfaces des champs des formes optimales. Il s'agit du premier système de gestion de l'eau à exploiter l'application de terrain Precision-IQ dans le puissant écran GFX-1260, ce qui permet d'améliorer la visualisation et d'accélérer les fonctions d'auto-conception. Des améliorations supplémentaires sont apportées par le contrôleur de guidage NAV-900 pour une précision GNSS et une disponibilité accrues.

« C'est pourquoi nous avons investi dans WM-FieldForm afin de poursuivre notre mission d'innovation et de développement en matière de gestion de l'eau », déclare Andrew Sunderman, directeur général de PTx Trimble. « Nous sommes ravis de partager les nouvelles caractéristiques et les fonctionnalités mises à jour afin que les agriculteurs puissent améliorer la précision et l'impact des projets de mise en forme des terres et optimiser la distribution de l'eau dans leurs champs. »

WM-FieldForm est une solution complète qui permet d'améliorer et de simplifier chaque étape du processus de modelage du terrain, depuis le levé et la conception jusqu'à l'exécution et la vérification.

Les agriculteurs peuvent créer des levés topographiques des champs en utilisant des mesures RTK de haute précision avec des capacités pour créer des limites, des points intérieurs et des calculs pour rapporter la superficie réelle des zones de levés en utilisant des outils comme l'application WM-Survey II™. Les données d'arpentage peuvent ensuite être importées dans le logiciel de conception WM-Form® pour créer des conceptions de drainage de surface optimisées sur le terrain en utilisant la technologie Multiplane pour définir les pentes primaires et transversales, l'orientation prescrite et les pentes préférentielles pour les exigences de terrain plus complexes. Les données de levés peuvent également être conservées sur WM-FieldForm dans l'écran afin de créer les plans de surface les mieux adaptés à l'aide de la technologie Autoplane. Tous les logiciels utilisent des algorithmes d'équilibrage à la pointe de l'industrie pour minimiser la perturbation de la couche arable et des flux de travail simples et faciles à maîtriser.

Dans le cadre de l'engagement de l'entreprise à l'égard de sa stratégie de modernisation et de flottes mixtes, WM-FieldForm s'intègre à l'écran GFX-1260 et au contrôleur de guidage NAV-900. Il suffit aux agriculteurs d'ajouter un NAV-900 et des commandes hydrauliques à un racleur à godet. Grâce à la compatibilité avec le système NAV-900, les agriculteurs bénéficient d'une plus grande précision de positionnement et d'une plus grande disponibilité pour effectuer leur travail plus rapidement.

Avec WM-FieldForm, les agriculteurs peuvent former et entretenir eux-mêmes leurs champs, minimiser les perturbations de la couche arable et utiliser l'eau plus efficacement, quel que soit le climat dans lequel ils travaillent. Pour ceux qui vivent dans des régions où l'humidité est excessive, cela signifie réduire l'érosion des sols, économiser sur les intrants en limitant le lessivage des éléments nutritifs et prévenir les pertes de rendement dues à la formation de mares. Pour les agriculteurs des régions sèches, les avantages comprennent une meilleure irrigation et une réduction du ruissellement de l'eau.

Les agriculteurs qui mettent en œuvre le système WM-FieldForm peuvent avoir un impact sur leurs résultats en améliorant les rendements et en réalisant des économies dès la première année grâce à une utilisation plus efficace et efficiente de l'eau. Contactez votre revendeur de gestion de l'eau PTx Trimble pour plus d'informations ou utilisez l'outil de localisation des revendeurs pour trouver un revendeur près de chez vous. Pour en savoir plus, consultez le site https://ptxtrimble.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2561932/PTx_Trim_logo_Logo.jpg