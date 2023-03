PUBLICATION DE L'INDICE REPONSIBLE INVESTMENT BRAND INDEX 2023

Progrès satisfaisant vers une meilleure intégration des principes d'investissement responsable dans le secteur de la gestion d'actifs

Les 10 premiers gestionnaires d'actifs du classement sont tous européens

ZURICH, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Abordant sa cinquième édition, l'indice Responsible Investment Brand Index RIBI™ 2023 évalue une fois encore près de 600 gestionnaires d'actifs à l'échelle mondiale sur leur capacité à traduire leur engagement en faveur du développement responsable dans leur marque. Malgré une incertitude mondiale persistante, l'indice montre des progrès satisfaisants sur les deux dimensions clés de RIBI, ce qui indique une amélioration continue des pratiques d'investissement responsable et une plus grande maturité des acteurs du secteur pour mieux intégrer ces efforts au sein de leurs marques respectives.

RIBI™ Category Ranking 2023

La catégorie des Avant-Gardistes du RIBI demeure fortement compétitive, avec seulement 19% des entreprises entrant dans cette catégorie convoitée. Pour la première fois, un peu plus de la moitié des gestionnaires d'actifs expriment une raison d'être ("Purpose"), mais seulement moins d'un quart la rattachent des ambitions sociétales.

Les gestionnaires d'actifs européens restent en tête, avec des scores d'engagement et des scores de marque moyens bien supérieurs à la moyenne mondiale. L'Amérique du Nord continue de s'éloigner en fin de classement. Étant donné que les États-Unis demeurent la plus grande région en nombre d'acteurs et en actifs sous gestion, l'obtention du score d'engagement le plus bas est une source de préoccupation.

Le top-10 des entreprises qui obtiennent le meilleur score global

Il est important de noter que toutes les entreprises du top-10 mondial sont européennes, poursuivant une tendance plus large identifiée lors des éditions précédentes de RIBI.

Candriam DPAM AXA Investment Managers Mirova Impax Asset Management Ecofi Investissements Schroders Investment Management Amundi Robeco CPR Asset Management

RIBI comprend des perspectives spécifiques et un top-10 réalisé pour chaque pays, ainsi qu'un focus sur les gérants boutique. L'intégralité du classement de l'indice RIBI 2023, la méthodologie et d'autres informations sont disponibles sur www.ri-brandindex.org .

Diffusion du webinaire de lancement

Participez à notre webinaire de lancement mondial aujourd'hui à 15h00 CET/Zurich https://web.ri-brandindex.org/5thedition2023

Contact pour les médias

RIBI™ c/o Brand Affairs AG, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zurich, Suisse

Pablo Morales, +41 44 254 80 00, pablo.mo[email protected]

À propos de l'indice

L'indice Responsible Investment Brand Index (RIBI™) identifie les sociétés de gestion d'actifs qui agissent en tant qu'investisseurs responsables et s'engagent en faveur du développement durable au point de le placer au cœur même de ce qu'elles sont, c'est-à-dire leur marque. Il agrège l'analyse de près de 600 gestionnaires d'actifs classés dans le Top 500 de la revue Investment & Pensions Europe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2037500/RIBI_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2037499/Responsible_Investment_Brand_Index_Logo.jpg

SOURCE Responsible Investment Brand Index