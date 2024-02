PUBLICATION DU RAPPORT 2024 SUR L'ÉTAT DE L'INDUSTRIE DU TOURISME CULINAIRE

LONDRES, le 27 févr. 2024 /PRNewswire/ -- La World Food Travel Association (WFTA), l'autorité mondiale en matière de tourisme gastronomique, a annoncé aujourd'hui que son « 2024 State of the Industry (SOTI) - Food & Beverage Tourism » Le rapport a été publié et est maintenant disponible en téléchargement gratuit.

Le rapport SOTI est l'évaluation et l'analyse annuelles du baromètre de la WFTA de l'industrie du tourisme alimentaire et des boissons (également connu sous le nom de tourisme culinaire ou de tourisme gastronomique). Chaque année, l'Association interviewe d'éminents experts de l'industrie et fournit des analyses d'experts sous la forme de ce rapport de leadership éclairé. Cette année, douze tendances sont discutées et couvrent largement les développements en matière d'authenticité; localisme; durabilité; diversité; IA; comportement des consommateurs; influenceurs; santé et bien-être; médias sociaux; et fidélisation de la clientèle.

Le rapport est utilisé par les entreprises, les organismes et les offices du tourisme pour éclairer leurs décisions en matière de stratégie, de marketing et de planification connexe au cours des 12 prochains mois. Le rapport s'adresse aux professionnels des secteurs de l'alimentation, des boissons, du tourisme et de l'hôtellerie. Les universitaires et les chercheurs peuvent également trouver le contenu de valeur.

Les personnes intéressées peuvent en savoir plus ou télécharger un exemplaire gratuit du rapport en anglais, français, espagnol, italien ou portugais à partir de ce lien .

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

La World Food Travel Association (WFTA) est une organisation mondiale, à but non lucratif et apolitique dont la mission est de travailler avec les spécialistes du marketing de destination et leurs parties prenantes pour faciliter la découverte et l'appréciation des cultures culinaires uniques par les voyageurs. Fondée en 2003, la WFTA est la première autorité mondiale en matière de tourisme gastronomique et la voix mondiale de l'industrie. Chaque année, la WFTA fournit des informations, des ressources, des outils, des recherches et des événements à un réseau de 150000 professionnels dans plus de 150 pays pour aider l'industrie à croître. Les connaissances, les outils et la formation de l'Association aident les professionnels, les organisations et les destinations à tirer parti de leur culture culinaire et de leur patrimoine pour créer un sentiment d'appartenance plus fort, ce qui augmente le nombre de visiteurs et renforce l'image de marque d'une destination, stimule la fierté locale, génère une demande d'exportation pour les produits alimentaires et les boissons de la région et a un impact économique local important.

