Publix es nombrado el socio principal de March of Dimes; la cadena de supermercados recauda más de $5.3 millones para ayudar a las mamás y a los bebés

ARLINGTON, Virginia, 12 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por cuarto año consecutivo, Publix Super Markets se destaca como el socio corporativo número uno de March of Dimes. El gigante de los supermercados donó más de $5.3 millones en 2019 a través de su apoyo a la Marcha por los bebés, con lo cual su contribución total a la organización en los últimos 24 años alcanza los $86 millones.

"Publix es un verdadero defensor de las mamás y los bebés y uno de nuestros socios más preciados y de más larga data. Agradecemos el apoyo de los dedicados asociados y clientes de Publix para ayudarnos a empoderar a las familias con el conocimiento y las herramientas que necesitan para tener embarazos más saludables y bebés más sanos", dice Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes.

Publix, con sede en Lakeland, Florida y 1,221 supermercados en siete estados -Alabama (72), Florida (800), Georgia (187), Carolina del Norte (43), Carolina del Sur (60), Tennessee (45) y Virginia (14)-, trabaja incansablemente junto a March of Dimes para abogar por familias saludables. Su campaña anual Marcha por los bebés en los supermercados, que recauda un dólar con cada compra, junto con las donaciones de los asociados, logró resultados sorprendentes en apoyo a mamás saludables y bebés fuertes.

"Este logro increíble fue posible gracias a la generosidad de nuestros clientes y el compromiso de nuestros asociados. Estamos tan orgullosos de nuestros más de 200,000 asociados en toda nuestra compañía que ponen de su parte todos los días en nuestros supermercados y en las comunidades", dice Maria Brous, directora de Relaciones con los medios y la comunidad de Publix. "Nuestra familia de Publix marca la diferencia y sin ellos no habríamos podido recibir este honor".

La Marcha por los bebés tiene lugar en primavera en casi 400 comunidades en todo el país. Es la campaña de Publix dirigida a los clientes con mayor recaudación y en la que participan más asociados, miles de los cuales toman parte en las celebraciones de la Marcha por los bebés en sus comunidades.

Los fondos recaudados por los clientes y asociados de Publix apoyan directamente la misión de March of Dimes de liderar la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Entre las actividades clave para avanzar hacia este objetivo se incluyen: abogar por las mujeres embarazadas, los bebés, los niños y las familias en todo el país; lanzar la aplicación My NICU Baby™, que ofrece información gratuita y fácil de usar para todas las familias con bebés en la UTIN; brindar educación para que las familias mejoren su experiencia en la UTIN a través de programas NICU Family Support® en todo EE. UU. y el Instituto de Capacitación de March of Dimes para profesionales de la salud; y financiar investigaciones científicas enfocadas en entender el parto y el nacimiento prematuros en nuestra red de seis Centros de Investigación del Nacimiento Prematuro en EE. UU. y Europa.

Acerca de Publix

Fundada en 1930, Publix Super Markets es la cadena de supermercados de propiedad de empleados más grande y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Publix y nuestros asociados sobresalen en servicio comunitario, voluntariado y compromiso con sus comunidades y causas diversas. El compromiso de Publix con la diversidad ha contribuido a su éxito como gran lugar para trabajar y comprar.

Para más información visite nuestro sitio web, publix.com

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos investigaciones, dirigimos programas y brindamos educación y apoyo para que todos los bebés tengan el mejor comienzo posible. Sobre la base de 80 años de un exitoso legado de impacto e innovación, empoderamos a cada mamá y a cada familia. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para más información. Si necesita apoyo y consuelo visite shareyourstory.org. También puede encontrarnos en Facebook y seguirnos en Instagram y Twitter.

