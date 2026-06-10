Pudu Robotics et Robobee concluent un partenariat stratégique avec Denner en vue d'un déploiement à grande échelle de robots de nettoyage dans les magasins suisses

Le déploiement autonome de 200 robots PUDU CC1 révolutionne le nettoyage des supermarchés grâce à la collaboration homme-robot, contribuant ainsi à faire avancer le programme de modernisation de l'enseigne.

SHENZHEN, Chine, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commerciale, en collaboration stratégique avec son distributeur régional agréé Robobee, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Denner, l'une des principales chaînes de supermarchés discount de Suisse et une filiale du groupe Migros.

The PUDU CC1 cleaning robot in operation at a Denner supermarket in Switzerland.

Le partenariat comprend le déploiement de 200 robots de nettoyage 4-en-1 PUDU CC1 dans le réseau de magasins Denner, marquant une étape majeure dans l'automatisation de la vente au détail en Europe. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du vaste programme de modernisation de Denner, récemment mis en avant par son PDG Torsten Friedrich, qui vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à enrichir l'expérience client en magasin. Le déploiement a commencé à l'automne 2025.

« Nous sommes honorés que Denner ait choisi le PUDU CC1 pour l'aider à relever un défi opérationnel majeur », a déclaré Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics. « Ce déploiement répond à un besoin évident : maintenir des normes d'hygiène irréprochables dans un contexte d'expansion de l'offre de produits frais, tout en allégeant la charge de nettoyage quotidienne des équipes des magasins. Le succès du projet pilote initial a prouvé que la robotique peut être fiable, sûre et faire partie intégrante de l'environnement quotidien du commerce de détail.

Le fait de voir le projet passer de quatre magasins pilotes à un déploiement de cette taille sur le site est une validation solide de la technologie et de la valeur opérationnelle qu'elle apporte. Cela traduit un engagement commun en faveur de l'innovation concrète et d'une efficacité mesurable au quotidien. »

Dario Himmelsbach, PDG de Robobee, a ajouté : « Vendre un robot est facile. Cependant, le véritable défi consiste à faire en sorte que cela fonctionne dans un environnement commercial complexe. Nous ne vendons pas de produits « en vente libre ». Notre approche holistique consiste à faire de la robotique un projet fiable. Je tiens à remercier Pudu Robotics pour la souplesse dont elle a fait preuve en adaptant sa technologie à notre solution spécialement conçue pour Denner, ce qui nous a permis d'y apporter cette touche « Swiss Finish » qui a fait de cette technologie un véritable succès, désormais présente dans un magasin sur trois du réseau Denner. »

Transformation du nettoyage dans le secteur du commerce de détail grâce à l'automatisation

L'adoption par Denner de la technologie de nettoyage autonome a été motivée par un besoin opérationnel croissant. L'élargissement de son offre de produits frais a considérablement alourdi la charge de travail quotidienne liée au nettoyage des magasins, ce qui a entraîné une demande accrue en matière d'entretien efficace et régulier des sols.

Un projet pilote mené il y a un an dans quatre succursales a permis de répondre à cette demande. L'essai s'est avéré convaincant, démontrant que les robots PUDU CC1 pouvaient s'acquitter efficacement de cette tâche routinière. Plus important encore, Denner a confirmé que les dispositifs, avec leur taille compacte mais optimale, sont clairement visibles — une considération clé pour le déploiement pendant les heures d'ouverture des magasins.

Christian Staub, directeur commercial chez Denner, a souligné l'importance de l'hygiène dans le commerce alimentaire : « Nous sommes ravis d'introduire des assistants intelligents dans nos magasins, car l'hygiène et la propreté restent des priorités absolues dans l'environnement des supermarchés. »

La filiale de Migros insiste fortement sur le fait que les robots sont destinés à soulager les employés, pas à les remplacer. « Idéalement, nous pouvons utiliser le temps gagné pour effectuer d'autres tâches », a déclaré M. Staub, qui considère les machines comme des assistants. Cette réorientation permet au personnel de consacrer plus de temps aux activités à forte valeur ajoutée, telles que le service à la clientèle et la maintenance détaillée de la gamme de produits.

Pourquoi Denner a choisi le PUDU CC1

Nihad Zoronjic, responsable chez Denner, considère comme des facteurs décisifs l'ingénierie et la conception de pointe du PUDU CC1, soulignant que son esthétique haut de gamme correspond à l'image de marque innovante de Denner. Sa fonction autonome, a-t-il ajouté, est essentielle pour augmenter simultanément la fréquence et la qualité du nettoyage.

« Dans notre évaluation, Pudu Robotics s'est distingué par sa qualité de construction supérieure et l'ingénierie avancée de sa solution CC1 », a conclu M. Zoronjic. « Cet alignement sur nos normes d'innovation et de fiabilité a été un facteur clé dans notre décision de partenariat. »

Le succès du déploiement a été renforcé par le solide partenariat local avec Robobee, l'un des distributeurs agréés de Pudu pour la région. Robobee a apporté un soutien indispensable sur le terrain, notamment en matière de coordination de projet, de formation du personnel et de maintenance technique continue, garantissant ainsi un déploiement fluide et efficace dans l'ensemble du réseau de magasins Denner.

La gamme complète de produits de Pudu Robotics

Au-delà de la série CC1 déployée chez Denner, Pudu Robotics a développé une gamme complète de robots de nettoyage couvrant un large éventail de scénarios d'application. La gamme de produits de l'entreprise s'étend de la série PUDU CC1, destinée aux espaces de petite et moyenne taille, à la série PUDU MT1, conçue pour le nettoyage à sec de qualité professionnelle dans les grands espaces, en passant par la série PUDU BG1 — le premier robot de lavage à grande échelle doté d'une IA native du secteur — pour les environnements complexes tels que les grands magasins, les entrepôts et les parkings. Cela permet de couvrir de bout en bout les marchés de la vente au détail, de l'industrie, de l'entreposage et d'autres marchés à fort potentiel de la mer bleue.

Avec le lancement de la série BG1, Pudu a complété sa gamme de robots de nettoyage, passant de l'automatisation traditionnelle à une intelligence native de l'IA, pour offrir des solutions de nettoyage nouvelle génération à grande échelle.

Avantages opérationnels du PUDU CC1 dans le secteur de la vente au détail

Efficacité inégalée de l'eau : Le PUDU CC1 peut nettoyer jusqu'à 2 000 mètres carrés en utilisant seulement 15 litres d'eau, contre plus de 100 litres généralement nécessaires dans les procédés de nettoyage manuels classiques.

Amélioration de l'efficacité et réduction de la charge de travail : Cette solution de nettoyage autonome permet de multiplier par plus de deux la productivité du nettoyage des sols tout en réduisant les tâches manuelles répétitives, aidant ainsi les magasins à optimiser la répartition de la main-d'œuvre et les coûts d'exploitation.

Intégration intelligente de l'IoT : Doté de fonctionnalités de connectivité intelligentes, le système permet une surveillance en temps réel, une planification automatisée et un fonctionnement entièrement autonome, qui nécessite une intervention minimale du personnel.

Impact stratégique et perspectives d'avenir

Alexander Rauch, membre de l'équipe de direction de Denner, fait état des résultats positifs du déploiement en cours : « Les robots aident efficacement nos employés à assurer un nettoyage efficace et sûr, ce qui améliore notre image de marque et notre efficacité opérationnelle. »

L'approche de partenariat de Pudu s'est également distinguée par son innovation axée sur le client. Au-delà du matériel, Pudu a développé un mode logiciel dédié pour relever les défis posés par l'eau européenne, naturellement riche en minéraux, garantissant ainsi un fonctionnement efficace et empêchant la formation de tartre dans les magasins Denner.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de 10 milliards de personnes dans le monde.

Pudu Robotics a réalisé une R&D propriétaire complète dans les technologies de base, y compris les algorithmes de navigation, la programmation multi-robots, le contrôle des essaims, les contrôleurs de mouvement et les modules d'articulation intégrés.

S'appuyant sur trois technologies clés, la navigation incarnée, la manipulation incarnée et l'interaction incarnée, Pudu Robotics a mis au point une architecture novatrice intitulée « un cerveau, plusieurs incarnations », et a ainsi constitué une gamme complète de produits comprenant des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication, l'immobilier et les services de propriété, les soins médicaux, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 85 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 130 000 unités dans le monde.

À propos de Robobee

Robobee AG est une entreprise suisse d'intégration robotique spécialisée dans les solutions autonomes destinées au commerce de détail, au nettoyage professionnel et aux environnements industriels. Avec une base installée de plus de 300 robots dans toute la Suisse, Robobee fait le lien entre la technologie robotique internationale, les normes de qualité suisses et l'expertise opérationnelle pratique.

Depuis l'intégration initiale et la formation du personnel jusqu'à la maintenance technique continue, Robobee gère l'ensemble du cycle de vie du déploiement en veillant à ce que les robots ne soient pas simplement installés, mais qu'ils fonctionnent de manière fiable dans le cadre d'opérations quotidiennes exigeantes.

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