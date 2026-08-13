Pudu Robotics uvádza na trh PUDU ET1, kompaktného čistiaceho robota s natívnou AI pre malé komerčné priestory
News provided byPudu Robotics
Aug 13, 2026, 06:32 ET
SHENZHEN, Čína, 13. augusta 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Pudu Robotics, globálny líder v oblasti robotiky pre komerčné služby, uviedla na trh PUDU ET1, kompaktného robota na umývanie a sušenie s natívnou AI, určeného pre malé komerčné priestory. Ako prvý produkt v novej sérii PUDU E je model ET1 určený na čistenie priestorov s rozlohou 100 až 800 metrov štvorcových vrátane obchodov s potravinami, drogérií, reťazcových reštaurácií, hotelov biznis a ekonomickej triedy a kancelárskych priestorov. Vďaka kompaktnému telu, čistiacemu výkonu na komerčnej úrovni a plnej automatizácii procesov prináša ET1 pokročilé robotické čistenie do vysokofrekventovaných prostredí s obmedzeným priestorom, čím predstavuje nový krok v čistení s využitím natívnej AI pre malé komerčné priestory.
Nový štandard pre kompaktné komerčné čistenie
Keďže sa automatizácia čistenia rozširuje z veľkých podnikov do menších komerčných priestorov, firmy potrebujú roboty, ktoré sa dokážu pohybovať v stiesnených priestoroch bez toho, aby to ohrozilo ich výkon alebo autonómiu. Nasadenie väčších robotov do malých predajní môže byť náročné, zatiaľ čo menšie stroje si často vyžadujú viac manuálnych zásahov. PUDU ET1 rieši túto medzeru na trhu kombinovaním kompaktnej mobility s komerčným čistením a plnou automatizáciou procesov pre malé podniky.
Výkonné čistenie jedným ťahom
ET1 integruje drhnutie, zametanie, vysávanie a utieranie prachu v jedinom robotovi. Jeho konštrukcia s predným zametaním a zadným čistením si poradí so suchým odpadom aj mokrými škvrnami v jednom ťahu, takže obchody si môžu zlepšiť efektivitu čistenia bez opakovanej manuálnej práce.
Pre dôkladnejšie odstránenie škvŕn kombinuje ET1 rýchlosť čistiaceho valca až 800 ot./min. so sacím tlakom 20 kPa na odstránenie mastnoty, stôp a odolných škvŕn, pričom zároveň efektívne zachytáva nečistoty a odpadovú vodu. Pri lepkavých škvrnách, ktoré sa bežne vyskytujú v reštauráciách, obchodoch s potravinami a maloobchodných priestoroch, umožňuje ET1 drhnutie pri teplote 85 °C, s horúcou vodou dodávanou z dokovacej stanice a udržiavanej robotom počas prevádzky.
ET1 je tiež vybavený mopom, ktorý sa čistí priamo pri prevádzke. Mop sa neustále obnovuje, aby sa znížilo hromadenie nečistôt a zabránilo sekundárnej kontaminácii. Jeho dizajn na čistenie bez šmúh rýchlo zachytáva znečistenú vodu, zanecháva podlahy suché s minimálnou zvyškovou vlhkosťou a pomáha znižovať riziko pošmyknutia v priestoroch, kde sa pohybujú zákazníci.
Automatizácia nad rámec čistenia
Robot ET1 je spárovaný s plne automatizovanou dokovacou stanicou 8-v-1, v ktorej sa automaticky nabíja, dopĺňa čistú vodu, odvádza odpadovú vodu, dávkuje čistiaci prostriedok, oplachuje valcový mop, oplachuje stierku, odstreďuje valec a ohrieva voda. Po každej úlohe sa ET1 automaticky vráti do stanice, aby dokončil cyklus samočistenia, čím sa pre pracovníkov predajne znižuje počet každodenných manuálnych zásahov.
ET1 je tiež vybavený automatickým zberom prachu, ktorý po upratovaní odstraňuje prach, vlasy a nečistoty, čím sa ešte viac znižuje bežná údržba. Táto komplexná automatizácia umožňuje malým komerčným priestorom prejsť od roboticky asistovaného čistenia k modelu prevádzky bez manuálneho zásahu.
AI Magic Cleaning pre adaptívnu prevádzku
Model ET1 pokračuje v pláne spoločnosti PUDU Cleaning zameranom na natívne technológie AI s riešením AI Magic Cleaning, ktoré integruje vnímanie, ovládanie pohybu a čistiace systémy do jednotného inteligentného pracovného postupu. Podporuje autonómne mapovanie, automatické rozpoznávanie škvŕn, tepelné mapy čistenia a adaptívne čistenie s podporou AI, pričom každú úlohu neustále optimalizuje na základe aktuálneho stavu podlahy.
Vďaka rozpoznávaniu povrchu podlahy a škvŕn pomocou AI dokáže ET1 rozpoznať okraje kobercov a zdvihnúť čistiaci valec, aby koberce zostali suché, alebo zdvihnúť zametaciu kefu a bočnú kefu nad rozliatymi tekutinami, aby sa zabránilo šíreniu neporiadku a sekundárnej kontaminácii. V prípade odolných škvŕn dokáže adaptívne čistenie s AI automaticky znížiť rýchlosť jazdy, zvýšiť rýchlosť valčekov a prietok vody pre dôkladnejšie čistenie.
Vytvorené pre jednoduché nasadenie a použitie na úrovni reťazcov
Pre značky reťazcov je ET1 navrhnutý tak, aby sa dal jednoducho nasadiť, prevádzkovať a udržiavať.
Vďaka možnostiam Automatického mapovania a Spustenia jedným kliknutím môžu tímy predajní začať s upratovaním bez zložitého nastavovania alebo manuálneho mapovania, čím sa znižujú bariéry pri nasadzovaní a umožňujú rýchlejšie demonštrácie v predajniach.
Robot má tiež intuitívny operačný systém so špecializovanými režimami pre manažérov a denných operátorov, zabudované a proaktívne pripomienky údržby.
Jeho modulárne čistiace komponenty sú vytvorené na rýchle odstránenie a umývanie, vďaka čomu môžu pracovníci robota jednoduchšie udržiavať a zároveň sa znižujú dlhodobé prevádzkové náklady.
Vyrobené pre úzke uličky a rušné obchody
Model ET1, vytvorený pre skutočné prostredie malých podnikov, sa dokáže pohybovať v priestoroch s minimálnou šírkou 50 cm a výškou 60 cm, takže sa môže pohybovať úzkymi uličkami, medzerami v regáloch a priestormi s nízkou svetlou výškou v obchodoch s potravinami, drogériách a reštauráciách. Môže fungovať počas pracovných hodín a zároveň znižuje na minimum rušenie zákazníkov a zamestnancov, vďaka čomu je celodenné upratovanie v dynamických komerčných priestoroch praktickejšie.
Jeho schopnosť čistenia okrajov tiež pomáha zlepšiť pokrytie pozdĺž stien, políc a rohov. Zameriava sa tak na oblasti, ktoré sa pri bežnom čistení často prehliadajú.
Viac než len čistiaci stroj
Pre maloobchodné scenáre môže byť model ET1 vybavený voliteľným 21,5-palcovým reklamným displejom, na ktorom môžu predajne zobrazovať propagačné akcie, produktové kampane a značkový obsah. Vďaka cloudovej správe obsahu a prispôsobiteľným fóliám na tele môže robot slúžiť v predajni aj ako mobilný marketingový kontaktný bod, čím vytvára pridanú hodnotu nad rámec čistenia.
Ako prvý produkt v sérii PUDU E predstavuje model ET1 strategické rozšírenie portfólia komerčného čistenia spoločnosti PUDU. Spolu s radmi PUDU CC1, MT1 a BG1 prináša systém ET1 značky PUDU čistiace riešenia pre komerčné priestory rôznych veľkostí, od malých obchodov až po veľké obchodné komplexy, supermarkety, kancelárske budovy, sklady a logistické zariadenia.
Podľa nezávislej správy spoločnosti Frost & Sullivan o prieskume globálneho trhu s integrovanou inteligenciou a komerčnou servisnou robotikou z roku 2025 sa spoločnosť Pudu Robotics umiestnila celosvetovo na prvom mieste v tržbách z komerčnej čistiacej robotiky s 29 % podielom na trhu. Uvedenie modelu ET1 ďalej upevňuje vedúce postavenie značky PUDU v oblasti komerčnej upratovacej robotiky a odráža dlhodobý záväzok spoločnosti k reálnym komerčným scenárom, inováciám s natívnou AI a škálovateľným robotickým riešeniam.
O spoločnosti Pudu Robotics
Pudu Robotics je svetovým lídrom v oblasti komerčnej servisnej robotiky a prvou spoločnosťou v tomto odvetví, ktorá ponúka kompletné portfólio zahŕňajúce špecializované, polohumanoidné a humanoidné roboty. Podľa najnovšej trhovej správy od Frost & Sullivan je Pudu Robotics svetovou jednotkou v oblasti komerčnej servisnej robotiky, a to z hľadiska tržieb aj objemu dodávok. Produkty Pudu, postavené na architektúre One Brain, Multiple Embodiments, ponúka roboty na poskytovanie služieb, komerčné upratovanie, priemyselné dodávky a všeobecné aplikácie AI v oblasti pohostinstva, maloobchodu, zdravotníctva, výroby, vzdelávania, verejných služieb a ďalších oblastí. Spoločnosť Pudu Robotics doteraz dodala viac ako 130 000 robotov zákazníkom vo viac ako 85 krajinách a regiónoch.
Share this article