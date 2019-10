Puente Human Rights Movement y Advancement Project Lidera Coalición de Tribunales de Inmigrantes Que Exigen el Cierre de las Instalaciones de Detención de ICE en Arizona

Durante el evento, la organización publicará un nuevo informe: "La Crisis Carcelaria de Arizona: el Costo Humano de Estar Confinado", que expone las condiciones inhumanas en un centro de detención de ICE

PHOENIX, 18 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Puente Human Rights Movement dirigirá una coalición de organizaciones de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes que están exigiendo el cierre de las instalaciones de detención del ICE en todo el estado durante un evento del tribunal migratorio el sábado 19 de octubre en su oficina central. Durante el evento, la organización dará a conocer su nuevo informe, "La Crisis Carcelaria de Arizona: el Costo Humano de Estar Confinado", en colaboración con, la oficina nacional de Advancement Project, detallando las condiciones inhumanas dentro de un centro de detención de ICE en las afueras de Phoenix

El evento contará con testimonios de casi una docena de personas detenidos anteriormente y de familiares cuyos seres queridos han muerto mientras estaban en instalaciones de ICE o prisiones estatales. Estas personas se unirán a los defensores para exigir el cierre de los centros de detención de inmigrantes en el estado, además de pedir que los legisladores estatales trabajen para reducir el floreciente sistema de encarcelamiento masivo del estado.

Desde el año 2000, la población carcelaria de Arizona ha aumentado en 15,000 personas, y hoy tiene la cuarta tasa de encarcelamiento más alta del país, según el informe. Las comunidades negras, latinas e indígenas se ven directa y desproporcionadamente afectadas por esta crisis de encarcelamiento masivo, y este informe pone de relieve esta discrepancia al describir las políticas y leyes que llevan a la detención migratoria. En 2019, Arizona gastará $1.09 mil millones en prisiones, más que en la seguridad infantil, seguridad económica y educación.

QUÉ:

El Tribunal de Puente: El Estado del Encarcelamiento

CUÁNDO:

Sábado, 19 de octubre, 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

ENTREVISTAS CON LOS MEDIOS/EN CÁMARA: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

DÓNDE:

Oficinas Centrales de Puente Human Rights Movement

1937 W Adams St, Phoenix, AZ 85009

QUIÉNES

Concejal Carlos García, Concejo de la Ciudad de Phoenix, cofundador, Puente Human Rights Movement (inconfirmado)

Losmin Jiménez, Directora de Proyecto y Abogada Sénior, Justicia para los Inmigrantes, Oficina Nacional de Advancement Project

No More Deaths

The Justice Project

U.S. Human Rights Network

Mijente

Contactos en el lugar del evento:

Lucía Sandoval

Joshua Garner

Puente Human Rights Movement es una organización de justicia migratoria con sede en Phoenix, Arizona. Desarrolla, educa y faculta a las comunidades migrantes para proteger y defenderse a sí mismos y a sus familias para mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad.

La Oficina Nacional de Advancement Project es una organización multirracial de derechos civiles. Fundada por un equipo de abogados veteranos de derechos civiles en 1999, Advancement Project fue creada para desarrollar e inspirar soluciones comunitarias fundamentadas en el mismo análisis legal de alta calidad y las campañas de educación pública que produjeron las históricas victorias de derechos civiles de épocas anteriores.

CONTACTOS

Lucía Sandoval

lucia@puenteaz.org

Joshua Garner

jgarner@advancemntproject.org

(240) 326-3873

