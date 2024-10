PUERTO RICO WINE & FOOD FESTIVAL ANUNCIA EL 20 DE NOVIEMBRE EL EVENTO INAUGURAL DEL 'SABOR DE LAS GRANDES LIGAS'

Las entradas saldrán a la venta el 28 de octubre cuando las superestrellas culinarias y del béisbol se reúnan para celebrar el festival inaugural de 2025

SAN JUAN, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Puerto Rico Wine & Food Festival presented by Puerto Rico Tourism Company, una nueva experiencia de inmersión culinaria y cultural que debutará del 3 al 6 de abril de 2025, dará inicio a la cuenta regresiva para las festividades del próximo año con el primer evento "Taste of the Big League" el miércoles 20 de noviembre de 2024, en La Concha Resort de San Juan. Organizado por el Chef Mario Pagán, con los coanfitriones y campeones de la Serie Mundial Carlos Beltrán y Carlos Delgado, este evento exclusivo, una "muestra" del festival de 2025, cuenta con varios de los mejores chefs de la isla y una alineación de jugadores de béisbol de Puerto Rico. Los asistentes tendrán la oportunidad de probar bocados y bebidas excepcionales de enólogos y mixólogos talentosos mientras se mezclan con sus jugadores favoritos de las Grandes Ligas.

"Estoy muy emocionado de ser parte del Puerto Rico Wine & Food Festival y colaborar con un grupo tan increíble de chefs, mixólogos y amigos", dice el chef Pagán. "Esta es una oportunidad para que todos nos reunamos y celebremos los ricos y diversos sabores de la cocina puertorriqueña y el talento local que hace que nuestra escena gastronómica sea tan especial".

"Muchas de las estrellas del béisbol que se unen a nosotros son amigas desde hace mucho tiempo, lo que hace que esto sea aún más significativo. Juntos, crearemos una experiencia inolvidable para que los huéspedes compartan nuestra pasión por la comida y celebren el espíritu vibrante de Puerto Rico ".

Entre los jugadores de béisbol estelares que participan en la celebración del "Sabor de las Grandes Ligas": el ex lanzador de los Yankees de Nueva York Javier Vázquez; el campeón de la Serie Mundial y manager de los Medias Rojas de Boston Alex Cora; el Novato del Año de la Liga Nacional 2008 Geovany Soto; el tres veces All-Star y campeón del Clásico Mundial de Béisbol Carlos Baerga; y los campeones de la Serie Mundial Alexis Ríos , Carlos Delgado y Carlos Beltrán. La fundación Extra Bases de Delgado y la Academia de Béisbol Carlos Beltrán se encuentran, en particular, entre las instituciones y organizaciones benéficas con sede en Puerto Rico que recibirán apoyo del evento.

"Quiero extender mi más sincero agradecimiento al 'Sabor de las Grandes Ligas' por elegir a la Academia de Béisbol Carlos Beltrán como uno de los beneficiarios de este increíble evento", dice Beltrán. "Estoy realmente emocionado de ser parte de esta experiencia culinaria única que reúne a talentosos chefs y jugadores de béisbol".

"Es una oportunidad maravillosa para celebrar nuestras pasiones compartidas mientras recaudamos fondos para apoyar a nuestros jóvenes atletas", añade Beltrán. Juntos, podemos crear un futuro más brillante para la próxima generación de jugadores, ¡y no puedo esperar a ver a todos allí disfrutando de una excelente comida, excelentes bebidas y una excelente compañía, por una gran causa!"

"Taste of the Big League" precede al Puerto Rico Wine & Food Festival, que mostrará el dinámico paisaje culinario de la isla en un escenario global, celebrando su rica cultura gastronómica y de bebidas al tiempo que incorpora influencias de fuentes continentales e internacionales. Los asistentes pueden disfrutar de degustaciones de bodegas de renombre y actividades interactivas como torneos de golf y pickleball. Con un fuerte énfasis en la filantropía, el festival apoyará la educación culinaria local a través de Puerto Rico Eats for Good, proporcionando a los aspirantes a chefs experiencia práctica, oportunidades de tutoría y recursos para lanzar sus carreras culinarias, en última instancia, nutriendo a la próxima generación de talentos en la vibrante escena gastronómica de Puerto Rico.

"Estamos inmensamente orgullosos de contar con el apoyo de estos excepcionales chefs y jugadores superestrella, todos administradores dedicados de Puerto Rico, que encarnan el vibrante patrimonio culinario de la isla y el espíritu inclusivo de nuestro festival", dice el fundador de Puerto Rico Wine & Food Festival, Robert Weakley. "Su pasión y experiencia elevarán el evento y también nos ayudarán a crear conciencia y fortalecer nuestro vínculo dentro de la comunidad al mostrar los ricos sabores y la diversidad cultural que hacen de Puerto Rico un destino principal para la comida y la celebración".

Las entradas para "Taste of the Big League" salen a la venta el lunes 28 de octubre a un precio de 225 $ y se pueden comprar aquí. Las entradas para el Puerto Rico Wine & Food Festival se anunciarán en una fecha posterior. Puede encontrar más información sobre el Puerto Rico Wine & Food Festival en el sitio web del festival .

Acerca de Puerto Rico Wine & Food Festival presentado por Puerto Rico Tourism

Una celebración de excelencia gastronómica infundida con sabor y tradición local, Puerto Rico Wine & Food Festival presentado por Puerto Rico Tourism Company es una experiencia de inmersión culinaria y cultural de cuatro días, programada para debutar del 3 al 6 de abril de 2025, en La Concha Resort en San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico Wine & Food Festival trae una experiencia culinaria completamente nueva a la isla, uniendo a chefs nacionales y locales, mixólogos, sumilleres y enólogos. Puerto Rico Wine & Food Festival busca tener un impacto significativo en la comunidad a través de la organización sin fines de lucro Puerto Rico Eats for Good, fomentando un espíritu de generosidad que se extiende mucho más allá de la mesa del comedor.

Acerca de Puerto Rico Eats for Good

Puerto Rico Eats for Good, una organización sin fines de lucro 501(c)(3), se dedica a fomentar el crecimiento y las oportunidades para los estudiantes culinarios y de hospitalidad de Puerto Rico. Como el brazo filantrópico del Puerto Rico Wine & Food Festival, la organización recauda fondos a través de eventos culinarios e iniciativas durante todo el año para proporcionar becas, capacitación en el trabajo y apoyo profesional. Al ofrecer desarrollo profesional e invertir en talento local, Puerto Rico Eats for Good tiene como objetivo contribuir a la vibrante escena culinaria de la isla y garantizar el éxito a largo plazo para sus estudiantes y profesionales.

Acerca de la Academia de Béisbol Carlos Beltrán

La Academia de Béisbol Carlos Beltrán (CBBA) en Florida, Puerto Rico, es una escuela secundaria de primer nivel especializada en béisbol. Su misión es proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámica donde los estudiantes-atletas desarrollen sus habilidades atléticas mientras logran la excelencia académica. Su objetivo es convertirse en la academia de béisbol más prestigiosa de Puerto Rico. CBBA destaca por sus excepcionales instalaciones, incluyendo el único parque de béisbol en la isla que cumple con los estándares de las Grandes Ligas. Sin embargo, lo que realmente distingue a la academia es su compromiso de proporcionar transporte para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación dentro de Puerto Rico. Este enfoque inclusivo garantiza que los aspirantes a atletas de toda la isla tengan el mismo acceso a los excelentes programas de capacitación y educación de la academia. La academia también sobresale académicamente, ofreciendo un enfoque integral que enfatiza la importancia de equilibrar las actividades deportivas con una sólida base académica. Sus alumnos participan en un plan de estudios riguroso diseñado para desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la responsabilidad social y el crecimiento personal. Los miembros de la facultad ofrecen atención personalizada para fomentar un ambiente de aprendizaje de apoyo que promueva el éxito. CBBA se diferencia aún más al proporcionar servicios de apoyo adicionales, incluida la fisioterapia para ayudar en la prevención y recuperación de lesiones, junto con la preparación psicológica para desarrollar la resiliencia mental y el bienestar. Al priorizar el desarrollo físico y mental de sus estudiantes, la academia crea un entorno integral y enriquecedor que prepara a los jóvenes atletas para el éxito dentro y fuera del campo.

Acerca de Extra Bases, Inc.

Extra Bases, Inc., fundada en 2001 por la estrella de las Grandes Ligas de Béisbol Carlos Delgado, es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que apoya a niños y jóvenes con necesidades especiales en áreas que incluyen salud, educación y deportes. La organización también ayuda con casos individuales que requieren ayuda financiera para procedimientos médicos. Los beneficiarios incluyen instituciones como el Hospital del Niño y el Hogar Cuna San Cristóbal. Guiada por valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso con la comunidad, Extra Bases se esfuerza por mejorar la calidad de vida de los niños en todo Puerto Rico.

