Pullman e Les Mills se propõem a realizar a maior aula virtual de fitness do mundo

"No Pullman, a diversão junta-se ao rendimento máximo. Acreditamos que os recordes são feitos para serem quebrados. Ultrapassamos nossos limites e elevamos o nosso jogo para que os hóspedes possam permanecer no topo do jogo deles", disse Kishan Chandnani, vice-presidente de Gestão de Marca Global, Marcas Premium, Accor . "Ao se esforçar para alcançar o título do Guinness World Records, o Pullman está impulsionando ativamente o sucesso ao inspirar as mentes e energizar os corpos de nossos amigos, fãs e seguidores, e nos divertiremos muito enquanto estivermos juntos."

A aula virtual de treinamento de força, de uma hora de duração, será especialmente coreografada pela Les Mills para a tentativa de entrar no Guinness World Records. Como líder mundial em treinos em grupo, a Les Mills encontra-se em uma posição única para oferecer aos clientes uma experiência omnicanal imbatível, combinando o valor de produção de sucesso pelo qual é conhecido o seu conteúdo digital, com sua rede incomparável de 21 mil academias associadas e 140 mil instrutores certificados em 110 países.

"Nossa missão é criar um planeta mais saudável, de forma que estamos absolutamente de acordo com o ousado e ambicioso plano do Pullman de quebrar um novo recorde mundial para uma aula virtual de fitness. Estamos especialmente interessados em celebrar este evento em Dubai - durante o Dubai Fitness Challenge- trazendo o Pullman Power Squad aqui para aproveitar a energia desta cidade vibrante", disse Glen Stollery, CEO da Les Mills Middle East. "Nossas aulas colaborativas transmitidas ao vivo fazem com que as pessoas se sintam engajadas de suas próprias casas e adoramos a ideia de reunir pessoas de todo o mundo para suar juntas, sorrir juntas e fazer parte de algo grande."

"Este evento global ao vivo é um convite para que todo o mundo se una para fazer história no mundo do fitness, com muitos incentivos da Accor e de nossos parceiros, que tiveram a amabilidade de adoçar o pote para que os nossos participantes se sintam felizes", disse Ralitza Iordanova, vice-presidente de Parcerias Globais, Marcas de Luxo e Premium. "O Power Fitness é uma paixão fundamental para o Pullman e a nossa estratégia de parceria é nos alinharmos com marcas de saúde e bem-estar com visão de futuro, como a Les Mills e a Hyperice, que envolvem totalmente nossos hóspedes e os incentivam a reivindicar tempo e espaço para liberar seu potencial de fitness."

A tentativa de recorde mundial está sendo realizada durante o Dubai Fitness Challenge (29 de outubro a 27 de novembro), uma iniciativa que engloba toda a cidade e que incentiva todos a adotar um estilo de vida mais ativo, experimentar novas atividades de fitness e desfrutar do ar livre. Um calendário de eventos, atividades e aulas de fitness repleto de ação ajuda os participantes a concluir seus 30 minutos de atividade diária durante 30 dias.

Cada participante inscrito receberá um período experimental gratuito de 30 dias da LES MILLS+ e 15% de desconto para compras na Hyperice para colocar em prática suas metas de fitness e preparar-se para o evento. A Hyperice é uma empresa impulsionada por tecnologia que lidera um movimento global na confluência da recuperação e do bem-estar, especializada em percussão, compressão dinâmica, vibração, tecnologia térmica, tecnologia mental (Core by Hyperice) e terapia de contraste. Como uma marca holística de bem-estar de alto desempenho, a Hyperice apoia os atletas de elite, as equipes e os indivíduos em todo o mundo para que façam mais do que gostam, todos os dias.

Além disso, os participantes inscritos terão a oportunidade de ser um dos seis vencedores sortudos que compartilharão UM MILHÃO de pontos de recompensa ALL - Accor Live Limitless para uso em qualquer hotel Accor do mundo. O ALL - Accor Live Limitless é um programa de fidelidade de estilo de vida que vai além das estadias em hotéis, oferecendo experiências e recompensas realmente espetaculares.

Os hóspedes virtuais deverão acessar o site de forma individual em seus próprios dispositivos exclusivos para garantir que cada participante seja contabilizado para o recorde. Para se inscrever no evento de 13 de novembro, basta acessar www.pullman-lesmills.com e acompanhar os canais sociais da Pullman e Les Mills para se preparar para um dia de recorde. Os hóspedes virtuais de todo o mundo podem configurar seus relógios e dispositivos para acessar de acordo com os horários de início locais:

7h00 – Los Angeles

10h00 Toronto/NYC

12h00 – Rio de Janeiro

15h00 – Londres

16h00 – Paris

19h00 – Dubai

23h00 – Xangai

Sobre o Pullman

O Pullman Hotels & Resorts define um novo ritmo na vida e nas viagens globais, proporcionando uma experiência inspiradora, estimulante e enriquecedora para suas comunidades.. O Pullman oferece o espaço que os hóspedes precisam para se concentrar, trabalhar e se divertir. Com visão de futuro, hiperconectada e com paixão pela arte e pelo fitness, o Pullman mantém o espírito aventureiro e a ambição de mente aberta que o levou a ser uma marca de viagens pioneira há mais de 150 anos. Atualmente, o Pullman conta com mais de 140 propriedades em destinos vibrantes e cosmopolitas em todo o mundo, incluindo propriedades emblemáticas como Pullman Paris Bercy, Pullman Suzhou Zhonghui na Grande China e Pullman Maldives Maamutaa. O Pullman faz parte da Accor, um grupo hoteleiro líder mundial composto por mais de 5.200 propriedades e 10 mil espaços de alimentação e bebidas em 110 países.

Sobre a Les Mills

A Les Mills é líder mundial de fitness em grupo e idealizadora de 20 programas disponíveis nas principais academias de ginástica do mundo. Os programas da Les Mills incluem o primeiro treino de resistência em grupo do mundo BODYPUMP™, BODYCOMBAT™ (artes marciais), RPM™ (spinning), BODYBALANCE™ (yoga), LES MILLS GRIT™ (treinos intervalados de alta intensidade de 30 minutos) e a revolucionária experiência de ciclismo imersivo, THE TRIP™. Cada treino é renovado e atualizado com novas coreografias e músicas a cada três meses.

A empresa foi fundada por Les Mills, vencedor de medalhas em quatro Olimpíadas e treinador da equipe de atletismo da Nova Zelândia, que abriu a sua primeira academia em 1968 com o objetivo de levar o treinamento esportivo de elite para as massas. Atualmente, os treinos da Les Mills são ministrados por 140 mil instrutores certificados em 21 mil clubes em 100 países e estão disponíveis em forma de aulas ao vivo, livestream, virtuais e imersivas, bem como por meio da plataforma de streaming LES MILLS+.

Sobre o Dubai Fitness Challenge

O Dubai Fitness Challenge (DFC) é uma iniciativa de Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai. O desafio foi criado para apoiar a visão de Sua Alteza de fazer de Dubai uma das cidades mais ativas do mundo. Agora, em sua quinta edição anual - com mais oportunidades do que nunca para participar - O Dubai Fitness Challenge reúne amigos, famílias, colegas e comunidades para melhorar sua saúde e bem-estar com 30 dias de diversão e preparo físico. Com um calendário repleto de atividades e eventos em toda a cidade, que incluem o Dubai Run e o Dubai Ride, o desafio deste ano será realizado de sexta-feira, 29 de outubro a sábado, 27 de novembro de 2021.

