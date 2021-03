Pulsante: Está na hora de fortalecer as organizações que atuam pelo empoderamento cívico na América Latina

BRASÍLIA, Brasil, 23 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A situação atual da América Latina é preocupante. Na Colômbia, foram registrados 66 massacres durante o ano de 2020 e 120 defensores dos direitos humanos foram assassinados [1]; na Argentina, durante o primeiro semestre do ano passado, a pobreza alcançou 40,9% da população[2]; La Marcha Mas Grande De Chile (A Maior Marcha do Chile, nome da manifestação em português) reuniu mais de 1,2 milhão de pessoas em Santiago e mais de 3 milhões de pessoas em todo o país reivindicando uma nova Constituição [3]; No Brasil o produto interno bruto reduziu 4,1% em 2020 e quase 14 milhões de pessoas estavam desempregadas[4]; No México, além do aumento dos índices de feminicídios, a desigualdade cresce e 44% da população está em situação de pobreza [5].