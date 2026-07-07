Pulse Clean Energy finalise deux projets de stockage d'énergie au Royaume-Uni grâce à l'assurance de performance technologique d'Ariel Green

Unique en son genre au Royaume-Uni, cette couverture offre jusqu'à 13 ans de protection, favorisant ainsi le financement de projets et la flexibilité opérationnelle à long terme des installations de stockage d'énergie par batterie

LONDRES, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pulse Clean Energy (Pulse), leader dans le domaine du stockage d'énergie, a finalisé le financement de deux projets de stockage d'énergie par batterie au Royaume-Uni, avec le soutien de Technology Performance Insurance (TPI) d'Ariel Green. Cette solution d'assurance sur mesure constitue les premières polices TPI souscrites pour des projets de stockage d'énergie sur le marché britannique et reflète une tendance mondiale croissante en faveur de solutions innovantes de gestion des risques pour les infrastructures d'énergie propre.

Cette couverture a été spécialement conçue pour les projets de stockage d'énergie par batterie de Pulse à Plymouth et Dowlais, qui sont en cours de construction. Offrant une protection à long terme pouvant aller jusqu'à 13 ans, cette police soutient le financement du projet tout en laissant à Pulse la flexibilité nécessaire pour gérer les actifs tout au long de leur durée de vie opérationnelle.

En adaptant la couverture aux risques techniques et commerciaux spécifiques à chaque projet, la solution TPI d'Ariel Green offre à Pulse une plus grande flexibilité pour remplacer des composants sur la durée, tout en garantissant une protection à long terme contre les risques. Cette couverture favorise également le financement en renforçant la confiance des prêteurs dans la performance et la fiabilité à long terme des actifs.

Aazzum Yassir, directeur de la technologie et des opérations chez Pulse Clean Energy, déclare : « À mesure que notre portefeuille s'étoffe, il devient de plus en plus important de trouver des moyens plus intelligents de gérer les risques à long terme. La souscription d'une assurance de performance technologique pour Plymouth et Dowlais constitue une avancée majeure dans cette direction, elle nous offre la flexibilité nécessaire pour gérer efficacement nos actifs, tout en apportant aux prêteurs et aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin quant à la performance de nos projets. « Nous sommes fiers d'être le premier développeur de solutions de stockage d'énergie à proposer ce type de couverture sur le marché britannique, et nous avons hâte de voir ces deux projets entrer en service et contribuer à fournir une énergie sûre et moins coûteuse à l'ensemble de la population britannique. »

Cette opération met en évidence le rôle d'Ariel Green en tant que partenaire de confiance en matière de gestion des risques pour les développeurs et les investisseurs dans le domaine du stockage d'énergie. S'appuyant sur la solidité financière de la Chain of Security de Lloyd's of London et forte d'une expertise technique approfondie, l'entreprise propose une approche alliant une couverture sur mesure à une collaboration étroite tout au long du cycle de vie du projet.

« Le développement de projets d'énergie propre nécessite une approche flexible de la gestion des risques, compte tenu de la complexité des enjeux techniques et commerciaux », déclare Fraser Blunt, responsable pour l'Europe, Ariel Green. « Grâce à notre couverture sur mesure de niveau investissement, nous offrons un soutien en matière de gestion des risques qui aide les projets à obtenir des financements et à assurer leur réussite opérationnelle à long terme. Cette initiative s'appuie sur notre expérience dans l'accompagnement d'un large éventail de technologies renouvelables à travers l'Europe et dans le monde entier, et reflète le besoin croissant d'une protection des performances à long terme, alors que le déploiement des systèmes de stockage d'énergie s'accélère en Europe. »

Ces projets contribuent également à la mission d'Ariel Green, qui consiste à préserver les technologies au service de la protection de l'environnement. En soutenant les infrastructures qui renforcent la résilience du réseau électrique en Angleterre et au Pays de Galles, ce partenariat favorise une meilleure intégration des énergies renouvelables et contribue aux efforts de décarbonisation à long terme.

Le succès de cette opération est le fruit d'une étroite collaboration entre Pulse Clean Energy, Ariel Green, Aon en tant que courtier et Eversheds Sutherland en tant que conseiller juridique, ce qui démontre l'intérêt des solutions sur mesure pour répondre aux besoins en constante évolution du secteur du stockage d'énergie.

« Pulse Clean Energy est un acteur de premier plan sur le marché britannique du stockage d'énergie et a adopté une approche avant-gardiste en matière de gestion des risques liés à la technologie et aux performances », déclare Jamie Daggett, responsable du stockage d'énergie chez Ariel Green. « Nous avons été ravis de collaborer avec l'équipe de Pulse pour mettre au point une solution d'assurance innovante qui offre à Pulse une plus grande flexibilité à long terme. Cette opération montre comment TPI peut renforcer la bancabilité d'un projet en offrant une garantie de performance à long terme. Nous nous réjouissons à la perspective de renforcer notre partenariat avec Pulse et de contribuer à favoriser l'adoption à plus grande échelle de solutions de transfert de risques flexibles et sur mesure sur l'ensemble du marché. »

Alors que le déploiement des systèmes de stockage d'énergie s'accélère à l'échelle mondiale, le recours à l'assurance de performance technologique prend de l'ampleur sur les marchés internationaux. Les projets de Plymouth et de Dowlais constituent une étape importante de cette évolution, en illustrant comment des solutions d'assurance innovantes peuvent contribuer à mobiliser des investissements et à gérer les risques technologiques à long terme.

À propos d'Ariel Green

Ariel Green propose une assurance de performance technologique (TPI) destinée au secteur des énergies propres, en mobilisant des capitaux par le biais de solutions de gestion des risques sur mesure, à long terme et non résiliables. En tant que division d'Ariel Re, une société de premier plan spécialisée dans l'assurance et la réassurance et souscripteur de Lloyd's, notre équipe bénéficie du soutien de la première place de marché mondiale de l'assurance et de la réassurance. Ariel Green apporte une expertise approfondie et une approche collaborative au développement de produits d'assurance qui permettent aux projets d'énergie propre d'obtenir des financements, d'être construits et de devenir opérationnels.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arielgreen.com.

À propos de Pulse Clean Energy

En tant que leader du stockage d'énergie, Pulse Clean Energy développe des solutions innovantes pour équilibrer, optimiser et sécuriser le réseau d'énergie. Animée par des valeurs éthiques et de développement durable inébranlables, sa vision est celle d'un réseau d'énergie sécurisé, propre, à moindre coût et qui améliore la vie de tous.

Pulse Clean Energy bénéficie du soutien de l'Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), un investisseur institutionnel canadien gérant 90 milliards CAD d'actifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pulsecleanenergy.com.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) a pour vocation d'orienter les décisions afin de protéger et d'enrichir la vie des personnes partout dans le monde. Grâce à des analyses exploitables, à une expertise mondiale intégrée en matière de capital-risque et de capital humain, ainsi qu'à des solutions adaptées au contexte local, nos collaborateurs apportent à nos clients, présents dans plus de 120 pays, la clarté et la confiance nécessaires pour prendre de meilleures décisions en matière de risques et de ressources humaines, contribuant ainsi à protéger et à développer leurs activités.

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À propos d'Eversheds Sutherland

En tant que cabinet d'avocats international, Eversheds Sutherland fournit des services juridiques à une clientèle internationale. En 2025, nous avons représenté 70 entreprises du FTSE 100, 70 du Fortune 100, 125 du Fortune 200 et 41 du Fortune 50.

Avec plus de 3 000 avocats, Eversheds Sutherland est présent dans plus de 70 bureaux répartis dans plus de 30 pays en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Par ailleurs, un réseau de plus de 200 cabinets d'avocats partenaires, comprenant notamment des alliances officielles en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique, assure un soutien à l'échelle mondiale.

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