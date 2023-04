Pulsenmore, Entwickler von Heim-Ultraschallgeräten, baut seine europäischen Aktivitäten aus und ernennt einen General Manager

RAMAT GAN, Israel, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Pulsenmore Ltd. (TASE: PULS), ein weltweit führender Anbieter von Self-Scan-Ultraschallgeräten für die klinische Ferndiagnose, hat Herrn Johannes Scheibl zum General Manager Europe ernannt. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Ultraschallbranche wird Herr Scheibl für die Expansion der Aktivitäten des Unternehmens in Europa verantwortlich sein. Diese Expansion wird parallel zur laufenden Partnerschaft mit GE HealthCare erfolgen, das in Pulsenmore investiert hat und Vertriebsrechte für die Heim-Ultraschallgeräte des Unternehmens hält.

Vor Pulsenmore hatte Herr Scheibl Positionen im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung inne, unter anderem als geschäftsführender Gesellschafter bei well.tecs, wo er das Samsung-Ultraschall- und das Hygienebusiness leitete, als EMEA General Manager bei Echonous Inc. und als Senior Director bei Sonosite. Seine profunde Kenntnis der Ultraschallbranche auf den europäischen Märkten macht ihn zu einem Gewinn für das Unternehmen, das seine Präsenz in der Region ausbaut.

Das Hauptprodukt von Pulsenmore, Pulsenmore ES, ist ein CE-zertifiziertes Self-Scan-Ultraschallgerät für den Heimgebrauch und die klinische Fernbetreuung, das von Ärzten verschrieben wird und die Routine-Ultraschalluntersuchungen ergänzt. Die innovative Lösung des Unternehmens ermöglicht eine kontinuierliche Betreuung des fötalen Wohlbefindens von zu Hause aus. Scans werden zur Fernüberprüfung und -interpretation an Ärzte gesendet, die mit den Patienten asynchron oder in Echtzeit interagieren können. Pulsenmore's kommendes Produkt zur Follikel-Fernüberwachung dient der Unterstützung von Patienten, die sich einer In-vitro-Fertilisation (IVF) unterziehen.

"Ich freue mich, Teil eines Teams zu sein, das eine Technologie einführt, die die Schwangerschaft verbessert und den Standard der Schwangerschaftsbetreuung anheben soll", kommentierte Johannes Scheibl. "Durch die Verlagerung der Gesundheitsfürsorge in die Hände der Patientinnen können schwangere Frauen nun klinische Beratung in der Privatsphäre, ihres eigenen Zuhauses erhalten. Es ist ein Privileg, Teil von Pulsenmore zu sein, das meiner Meinung nach zum neuen globalen Standard in der Frauenheilkunde werden wird."

Anfang dieses Jahres meldete Pulsenmore beeindruckende Finanzergebnisse für 2022, mit einem starken Anstieg des Umsatzwachstums auf ca. 3 Mio. USD, mit einem Auftragsbestand von ca. 8 Mio. USD und einem weiteren potenziellen Aufwärtspotenzial von 10 Mio. USD, was die starke Nachfrage nach seinen innovativen Ultraschalllösungen widerspiegelt.

For more information:

Roni Bochman-Ronen, Global Marcom – Pulsenmore

[email protected] +972-54-4462001

SOURCE Pulsenmore Ltd.