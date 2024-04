Pump´skin présente le superaliment "ma poudre merveilleuse" 100% naturelle à base de potimarron doux bio

La poudre alimentaire crue est riche en vitamines A, B5, B6, B9, oméga 3 et 6

PARIS, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pump'skin, marque de haute cosmétique Bio française pionnière à utiliser le potimarron doux Bio d'Hokkaïdo cru, entre dans l'univers de la nutricosmétique avec le lancement de "Ma poudre merveilleuse", en collaboration avec la marque française alimentaire Bio Guayapi qui valorise les ingrédients et leurs terres d´origine.

"Ma poudre merveilleuse" est une poudre alimentaire naturelle à base de potimarron doux Bio d´Hokkaïdo cru. Ce qui la rend exceptionnelle, c'est l'utilisation du légume dans son intégralité : l´écorce, la chair et les graines. Tout est délicatement déshydraté puis subtilement broyé à froid, dépourvu de tout additif et conservateur. Ce superaliment, de couleur jaune d'or rayonnant, se boit en infusions chaudes ou froides et peut aussi se saupoudrer sur des aliments sucrés et salés.

Les propriétés nutritionnelles uniques de "Ma poudre alimentaire" figurent dans le dossier scientifique du professeur André Rougereau de la Faculté de Tours :

Elle contient trois fois plus de caroténoïdes que la carotte, favorisant la régénération de la peau ainsi que la protection face aux rayons UV et à la pollution.

Les vitamines A, B3 et B8 contribuent au maintien d'une peau et d'une vision équilibrées.

Les vitamines C, B5, B6, B9 stimulent le système immunitaire et le métabolisme énergétique.

Les vitamines C, B1 et les oméga 3 et 6 participent au bon fonctionnement de notre système cardio-vasculaire.

Par ailleurs, les clientes de Pump´skin confirment les effets thérapeutiques du potimarron doux Bio sur leur peau.

« Beauté In & Out »

La philosophie de Pump'skin, créée par l'expertise du Dr Dominique Eraud, repose sur un principe fondamental : "Tout ce que nous mangeons se manifeste à l´extérieur, sur notre peau", affirme le Dr Eraud. Pour préserver cette essence de bien-être, Pump'skin préconise une harmonie parfaite entre les bienfaits internes, grâce à "Ma poudre merveilleuse", et les soins de cosmétiques écologiques de Pump´skin, honorés du prestigieux label Cosmos Organic décerné par Ecocert." La beauté "In" et "Out"…c'est la beauté authentique", ajoute le Dr Eraud.

Engagement écologique

Le potimarron doux Bio d'Hokkaïdo, est issu d'une variété ancienne, cultivée dans le respect de la biodiversité par la ferme conservatoire de Sainte Marthe en Sologne. La ligne de haute cosmétique Bio au potimarron cru de Pump'skin se compose de cinq produits, conçus pour chaque type de peau, pour être appliqués sur la peau du visage et du cou, matin ou soir. Dans un geste éco-responsable, la marque a choisi de ne pas produire d'échantillons.

Pump´skin

Le Dr Dominique Eraud, pionnière et visionnaire de la beauté holistique et écologique, et Philippe Desbrosses, un pionnier de l´agriculture biologique (fondateur du Label AB), partagent une vision commune envers le respect de la planète et de notre environnement (cf. création de l´association "Intelligence verte"). Suite à cette rencontre, la marque Pump´skin naît en 2018 et elle est présente à travers ses points de vente en France, Italie, Pays-Bas et en Suisse.

A propos de Pump'skin

Fondée en 2018, Pump´skin est une marque de produits cosmétiques et de suppléments alimentaires à base de potimarrons doux Bio d´Hokkaïdo. Les potimarrons doux sont issus de variétés de semences anciennes Bio et cultivés dans le Conservatoire Ferme Sainte Marthe en Sologne. La marque regroupe des cosmétiques et superaliments authentiques, bienveillants et conscients des enjeux de l'environnement et 100% certifiés Bio aux ingrédients garantis origine France.

A propos de la Dr. Dominique Eraud

Fondatrice de la marque Pump'skin, Dr Dominique Eraud est Médecin, spécialisée dans les médecines écologiques, et a co-créé avec Philippe Desbrosses, agriculteur et docteur en sciences de l'environnement, co-fondateur du label AB, la seule marque de cosmétiques à base de potimarrons, Pump´skin. Le Dr. Eraud fait partie de la Fondation Pierre Rabhi et elle est présidente de Solidarité Homéopathie Paris, une ONG composée de médecins qui soignent bénévolement les démunis en France et à l'étranger, uniquement par l'homéopathie, l'acupuncture, la phytothérapie et l'ostéopathie. Elle est également membre du conseil d'administration du Dispensaire Hahnemann à Paris et du GETCOP (Groupe d'Évaluation des Thérapies Complémentaires Personnalisées).

