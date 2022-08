Pure Leaf Subtly Sweet Lower Sugar Iced Tea Lanza una "Hotline" en TikTok junto a la actriz y cantante Coco Jones para las mujeres que están cansadas de ser "muy dulces"

Para celebrar los nuevos Subtly Sweet Lower Sugar Iced Teas, Pure Leaf abre una "Hotline" a través de la cuenta de TikTok de Coco Jones, quien alentará a las mujeres a ganar confianza para decir "no" a ser "muy dulces" y poder decir "sí" a sus necesidades

PURCHASE, Nueva York, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Pure Leaf Iced Tea anunció su alianza con la actriz y cantante Coco Jones para lanzar la Subtly Sweet "Hotline" en TikTok en honor a sus nuevos Subtly Sweet Lower Sugar Iced Teas.

Juntos, Pure Leaf y Coco alentarán a las mujeres a no sentirse presionadas a ser "muy dulces", ganar confianza para decir que "no" y así poder decir que "sí" a las cosas que realmente les importan. Para lograrlo, se lanzará la Subtly Sweet "Hotline" como un recurso para que las consumidoras comparten sus dilemas reales e interpersonales para recibir consejos que las fortalezcan, para que se pongan a ellas mismas y sus necesidades primero.

Cómo acceder a la Subtly Sweet "Hotline"

La Subtly Sweet "Hotline" se realizará a través del canal de TikTok de Coco Jones, quien invitará a las mujeres a compartir en los comentarios sus preguntas sobre escenarios cotidianos reales. Por ejemplo: "¿Tengo que mover cielo y tierra para ayudar a un amigo que nunca hace lo mismo por mí? ¿Responder a una crítica de mi suegra prepotente? ¿Sonreír y darle la razón a un cliente maleducado? ¿Cuál es el nivel correcto de dulzura, y , hay alguien que me puede aconsejar?".

A partir de hoy, las mujeres pueden dejar sus comentarios en TikTok para contactarse con la "Hotline", y la "operadora" Coco analizará las distintas situaciones, preguntas y temas y compartirá sus recomendaciones sobre cómo responder con la cantidad justa de dulzura y cómo poner límites.

Coco es la operadora ideal para la Subtly Sweet "Hotline", ya que es conocida por su animada personalidad y por dar buenos consejos a sus seguidores en todas las áreas de la vida. Coco tiene valentía, humor contagioso y se niega a mantenerse callada, ¡lo que le da un arsenal para responder cualquier pregunta al instante! Además, es conocida por su papel actual en Bel-Air, la nueva versión de Fresh Prince de Peacock, y por su nuevo sencillo "Caliber" de parte de Def Jam. Coco es una talentosa actriz, cantante y compositora de R&B y una celebridad en TikTok, con más de dos millones de seguidores. Pero, ante todo, su principal objetivo profesional es usar su voz y su plataforma para promover el crecimiento y el cambio positivo en sus fans y empoderar a más mujeres a ser más auténticas.

"Estoy feliz de unirme a Pure Leaf en esta oportunidad única para brindar consejos y incentivar la confianza de las mujeres", dijo Coco Jones. "Hay tantos momentos en la vida cotidiana en los que, como mujeres, debemos encontrar el nivel justo de dulzura, y espero que la Subtly Sweet 'Hotline' de Pure Leaf pueda ayudar a más mujeres a lograrlo. Mis fans me ayudan mucho a aumentar la confianza con sus comentarios y mensajes en las redes sociales, así que me entusiasma usar mi plataforma para devolverles el favor".

"La Subtly Sweet 'Hotline' nace de la campaña 'No is Beautiful' de Pure Leaf, que es un esfuerzo por empoderar a las mujeres en sus vidas cotidianas", dijo Julie Raheja-Perera, directora general de América del Norte de la alianza Pepsi-Lipton. "Estamos felices de trabajar con Coco porque es un ejemplo de lo que significa tener confianza y, a su vez, aporta la cantidad justa de dulzura. La idea detrás de la campaña, que apunta a encontrar un nivel equilibrado de dulzura, surge de los nuevos y deliciosos Pure Leaf Lower Sugar Iced Teas".

"No is Beautiful"

Los nuevos Pure Leaf Subtly Sweet Lower Sugar Iced Teas se lanzaron como parte de la campaña "No is Beautiful" de Pure Leaf, que destaca el apoyo de la marca a decir que "no," ya sea al tomar té o en la vida. En el té, Pure Leaf dice que no a los sabores artificiales, polvos y concentrados, y a cualquier otra cosa que no mejore sus productos. En la vida, Pure Leaf alienta a los consumidores a decir que "no" a las cosas que no quieren priorizar, como hacer horas extras de trabajo, salir a cenar o cuidar de algún niño, para que puedan decir que "sí" a más cosas que les importan, como asistir a clases de actualización profesional, ir a un evento familiar, permitirse una noche de cuidado personal o tomarse un día por salud mental.

Al igual que con el resto del portafolio de productos de Pure Leaf, los maestros del té elaboraron la línea Subtly Sweet Lower Sugar usando solo los mejores ingredientes, como las hojas de té más frescas. Todos los productos Pure Leaf contienen hojas de té procedentes de fuentes sostenibles y recolectadas en plantaciones certificadas por Rainforest Alliance en India, Kenia, Indonesia o Sri Lanka para dar a los consumidores una experiencia auténtica desde el primer hasta el último sorbo de té. Cada botella de 18.5 onzas líquidas de Pure Leaf Subtly Sweet Lower Sugar Iced Tea contiene 20 calorías y 5 gramos de azúcar real agregada, que representa un 85 % menos de azúcar que el producto Sweet Tea de la marca.

Para obtener más información sobre Pure Leaf y su nueva línea de Subtly Sweet Lower Sugar Iced Teas, visita www.PureLeaf.com o sigue a @PureLeaf en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Para saber qué tienda cercana tiene la línea de Subtly Sweet Lower Sugar Iced Tea, visita https://contact.pepsico.com/pureleaf/product-locator.

