Pure Storage disponibiliza infraestrutura de nuvem híbrida para AWS Outposts

MOUNTAIN VIEW, California, 29 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Pure Storage (NYSE: PSTG), pioneira de TI que oferece armazenamento como serviço em um mundo híbrido e Parceiro Tecnológico Avançado no Partner Network (APN) da Amazon Web Services, anunciou que o FlashBlade atingiu a designação Outposts Ready para AWS Outposts no Programa AWS Service Ready. A solução de nuvem híbrida com desempenho em tecnologia totalmente flash fornece escalabilidade na nuvem e simplicidade operacional para acelerar aplicações modernas e quebrar os silos de dados de TI.

A IDC prevê que, no próximo ano, 90% das estratégias de TI das empresas em todo o mundo serão executadas em uma combinação de nuvens privadas on-premises, nuvens públicas e em suas plataformas existentes para acomodar o conjunto cada vez mais diversificado de requisitos das suas aplicações modernas. Estas empresas exigem uma estratégia de nuvem híbrida construída sobre a melhor tecnologia do mercado, que oferece gerenciamento unificado, interoperabilidade, flexibilidade, agilidade e desempenho para evitar complexidade, custos altos e melhorar a mobilidade de dados.

Com a integração do FlashBlade com AWS Outposts, os clientes da AWS agora podem aproveitar uma plataforma unificada e rápida de file e objeto de baixa latência e alto desempenho com recursos nativos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e serviços, APIs e ferramentas da AWS, tudo com gerenciamento simplificado e recursos de container em seu próprio datacenter. Essa solução permite o uso de Inteligência Artificial, análises modernas, DevOps, restauração rápida e de aplicações de última geração que exigem resposta em tempo real e alto rendimento, além de atender aos requisitos de hierarquia de dados, compliance e processamento local.

"Nossos clientes demandam aplicações cada vez mais novas e emergentes e a Pure está comprometida em fornecer inovação e buscar parcerias que suportam as prioridades deles relacionadas à nuvem híbrida", diz Matt Burr, country manager de FlashBlade na Pure Storage. "Estamos orgulhosos de fazer parte do programa AWS Outposts e entregar uma solução de nuvem híbrida que entrega os conceitos de flexibilidade e agilidade sob os quais o FlashBlade e a AWS são desenvolvidos."

O AWS Outposts é um serviço totalmente gerenciado que estende a infraestrutura e os serviços da AWS, APIs e ferramentas para qualquer data center, espaço de co-location ou instalação local para uma experiência híbrida consistente. Alcançar a designação AWS Outposts Ready destaca a Pure como membro APN com um produto testado e aprovado no AWS Outposts e reconhece que a Pure demonstrou integração bem-sucedida com implementações no AWS Outposts.

"Os clientes buscam as melhores formas de armazenar e gerenciar os dados em toda a empresa como parte de uma iniciativa de digitalização", explica Joshua Burgin, country manager para AWS Outposts na AWS. "Com o FlashBlade da Pure Storage para AWS Outposts, os clientes podem se beneficiar de uma solução abrangente de gerenciamento de dados para qualquer aplicação em seu próprio ambiente, nos AWS Outposts ou nas regiões de atuação da AWS, para uma experiência híbrida consistente".

Por meio do programa AWS Outposts Ready, o FlashBlade oferece:

Desempenho: replicação e velocidade com compatibilidade nativa do Amazon S3, permitindo objeto rápido on-premise em um ambiente híbrido para alimentar aplicações modernas e permitir escalonamento de dados sem perda de capacidade ou de desempenho.

Consolidação: elimina silos de armazenamento de dados com uma plataforma unificada e rápida de file e objeto projetada para consolidar cargas de trabalho distintas e suportar uma variedade de protocolos para um amplo espectro de dados modernos.

Simplicidade: escalabilidade na nuvem e simplicidade operacional para as necessidades de armazenamento de file e objetos com provisionamento sem toque, rede e gerenciamento de container simplificados. Construído com a arquitetura Evergreen da Pure, que simplifica o gerenciamento do ciclo de vida e fornece atualizações sem interrupções.

Este anúncio é a etapa mais recente na extensão de como a Pure e a AWS trabalham juntas para atender às demandas de dados modernos dos clientes, agora trazendo APIs e serviços da AWS para mais perto das suas aplicações locais. Os clientes também podem aproveitar o Pure Cloud Block Store para AWS, uma solução nativa na nuvem que oferece mobilidade de dados, resiliência e uma experiência consistente com o software Purity. O Cloud Block Store é otimizado para ser executado especificamente na infraestrutura AWS e fornecer serviços de dados corporativos semelhantes à experiência do usuário com o FlashArray, FlashBlade ou por meio do Pure as-a-Service e disponível no marketplace da AWS.

O FlashBlade está disponível e com suporte para clientes AWS por meio de AWS Outposts. Para saber mais sobre como as empresas podem aproveitar os benefícios do FlashBlade por meio do programa AWS Outposts Service Ready, acesse aqui.

Sobre a Pure Storage

A Pure Storage (NYSE: PSTG) ajuda os inovadores a construir um mundo melhor com dados. As soluções de dados da Pure permitem que empresas de SaaS, provedores de serviços em nuvem e clientes do setor público e corporativo forneçam dados seguros e em tempo real para alimentar sua produção de missão crítica, DevOps e ambientes de análise modernos em um ambiente com várias nuvens. Uma das maiores empresas de TI com o crescimento mais rápido da história, a Pure Storage permite que os clientes adotem rapidamente tecnologias de próxima geração, incluindo inteligência artificial e aprendizado de máquina, para ajudar a maximizar o valor de seus dados para obter vantagem competitiva. E com uma pontuação certificada de satisfação do cliente NPS no primeiro por cento das empresas B2B, a lista cada vez maior de clientes da Pure está entre as mais satisfeitas do mundo.

Reconhecimento:

A Pure Storage foi nomeada líder no Quadrante Mágico do Gartner em 2019 para Primary Storage.

FONTE Pure Storage

SOURCE Pure Storage